Tình duyên 12 con giáp ngày 31/1/2022: Tý hòa thuận, Thìn nhạt phai, Dậu khởi sắc vô cùng

Tâm linh - Tử vi 30/01/2022 21:39

Tử vi về tình duyên ngày 31/1/2022 cho thấy, công việc chuẩn bị cho Tết bận rộn có thể khiến cho các cặp đôi cảm thấy mệt mỏi, cần chấn chỉnh lại để tránh một mùa Tết muộn phiền.

Tuổi Tý

Về phương diện tình cảm, Kim sinh Thủy cho thấy bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận. Thời điểm bận rộn như cuối năm, tuổi Tý và nửa kia luôn cùng nhau thảo luận mọi vấn đề trong cuộc sống. Nhờ tình yêu, hai người có thể khắc phục mọi vấn đề.

Tuổi Sửu

May mắn hơn nữa, tử vi tình duyên cho thấy người độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Đây là có nhiều dịp giao lưu gặp gỡ, hãy tự tin thể hiện cá tính rồi mọi người sẽ nhận ra sức hấp dẫn của bản mệnh.

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Kim khắc Mộc cũng cho thấy dấu hiệu tình nhân có dấu hiệu mâu thuẫn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Kim khắc Mộc cũng cho thấy dấu hiệu tình nhân có dấu hiệu mâu thuẫn. Công việc chuẩn bị cho Tết bận rộn có thể khiến cho các thành viên cảm thấy mệt mỏi, đôi bên nên lựa lời mà nói với nhau, không nên nghĩ gì nói nấy gây tổn thương cho người nghe.

Tuổi Mão

Hồng Loan mang tới vận đào hoa không tồi, người độc thân có nhiều cơ hội bất ngờ gặp được người làm mình rung động. Cơ hội không chờ đợi, nếu có cảm tình phải lập tức tiếp cận làm quen chứ đừng chần chừ nhé. Hành động nhanh gọn, thái độ chân thành và tự nhiên sẽ gây được ấn tượng tốt với đối phương.

Tuổi Thìn

Dù yêu nhau đã lâu nhưng không vì thế mà tình cảm nhạt phai, ngược lại còn càng thêm nồng nàn. Con giáp này trong ngày thứ 2 cũng sẽ có nhiều niềm vui trong công việc.

Tuổi Tỵ

Bạn biết cách sắp xếp cuộc sống một cách hợp lý nhất đồng thời luôn quan tâm giúp đỡ những người xung quanh nên nhân duyên rất phát đạt, được phúc báo tốt, không cần phải lo lắng suy nghĩ về bất cứ phương diện nào.

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Tam hợp quý nhân nâng đỡ giúp mối quan hệ tình cảm với nửa kia luôn giữ được sự ấm êm, hoà thuận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tam hợp quý nhân nâng đỡ giúp mối quan hệ tình cảm với nửa kia luôn giữ được sự ấm êm, hoà thuận. Điều này giúp người tuổi Ngọ an tâm hơn hẳn. Tình yêu ấy không đao to búa lớn, bản mệnh vẫn cứ trân trọng những khoảnh khắc bình dị như thế.

Tuổi Mùi

Thật may vì sau những áp lực và căng thẳng, con giáp này lại có chỗ dựa tinh thần vững chắc là người bạn đời của mình. Tình cảm vợ chồng trải qua nhiều sóng gió cuối cùng cũng tìm được cảm giác bình yên, viên mãn.

Tuổi Thân

Ảnh hưởng của cục diện Dần Thân tương xung khiến tình cảm vợ chồng nảy sinh nhiều bất hoà và mâu thuẫn. Vì không tìm được tiếng nói chung trong lý tưởng sống, cách nuôi dạy con cái nên không dễ để hoá giải khúc mắc hiện tại.

Tuổi Dậu

Nhờ ngày tam hợp nâng đỡ nên đường tình duyên của những chú Gà khởi sắc vô cùng. Người độc thân chóng tìm được một nửa yêu thương và lấp đầy cảm giác cô đơn trước nay.

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Thứ Hai này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nếu bạn là người chưa lập gia đình, bạn muốn thổ lộ tình cảm hay hẹn ước thì nên tiến hành, sẽ thuận lợi cho bạn. Trong chuyện tình cảm, Tuổi Tuất nên tạo cơ hội để bày tỏ tâm tư, không nên chờ đợi, hoặc ngần ngừ vì sẽ có người khác xen vào làm bất lợi cho bạn

Tuổi Hợi

Thứ Hai này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Hợi, mọi khúc mắc được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn, bất đồng từ trước đó. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó, đoàn kết khi chủ động làm lành với nhau, tình cảm ấm áp chân thành.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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