Sau Tết Nguyên Đán, 3 con giáp này mở cửa gặp quý nhân, ra ngoài gặp Thần Tài, sự nghiệp sáng rỡ, tài lộc về tới tận tay

Trong số những con giáp, tuổi Sửu là những người không mưu cầu danh vọng và tiền tài nhưng họ lại có được nhiều hơn thứ họ mong muốn. Đa số người tuổi Sửu không sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng nhờ sự chăm chỉ, siêng năng mà họ lại có khả năng tự làm giàu cho bản thân mình.

Tử vi học có nói, sau Tết Nguyên Đán , tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều quý nhân, họ không những giúp tuổi Sửu gây dựng sự nghiệp mà còn đem đến tài vận cho cả gia đình. Sau Tết Nguyên Đán, tuổi Sửu bước chân trái gặp thần tài, bước chân phải gặp thần may mắn, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Năm Nhâm Dẫn sẽ là 1 năm với tài lộc sung mãn, vận may liên tiếp đến với người tuổi Thân. Con giáp này có quý nhân nâng đỡ và tương trợ trên hành trình của mình. Đặc biệt, con đường công danh sự nghiệp sáng rỡ, bản mệnh đạt được nhiều bước tiến khá lớn và thẳng tiến tới thành công, mọi chuyện xuôi chèo mát mái, chuyện vui sẽ đến không chừng.

Sau Tết Nguyên Đán, tuổi Thân chính là con giáp đón chào tài lộc về tới tận tay, nhất là những khoản tài lộc bất ngờ đến ngoài mong đợi. Các khoản đầu tư từ năm trước tới năm nay bỗng mang lại cho tuổi Thân khoản thu khổng lồ, tiền bạc dồi dào thoải mái tiêu xài.

Sau Tết Nguyên Đán, tuổi Thân chính là con giáp đón chào tài lộc về tới tận tay, nhất là những khoản tài lộc bất ngờ đến ngoài mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sau Tết Nguyên Đán, tuổi Tuất lại là 1 trong những con giáp may mắn nhất, với nhiều tháng thuận lợi. Theo các chuyên gia phong thủy, của cải của người tuổi Tuất sẽ chất đống như núi, khiến nhiều người khác ghen tị. Song người tuổi Tuất phải cân nhắc thật kỹ việc sử dụng số tiền họ kiếm được.

Lời khuyên dành cho bạn là để 1 phần để đầu tư, 1 phần để tiết kiệm cho tương lai, và chỉ nên chi tiêu vào những việc cần thiết, vì có thể trong những năm tới họ sẽ gặp khó khăn hơn. Tử vi học có nói, tuổi Tuất nên biết nắm bắt để không bỏ lỡ thời cơ tốt.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.