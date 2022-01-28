Đúng 3 ngày Tết đầu năm, 3 con giáp này đón lộc trời ban, phú quý ngập tràn, tài vượng lộc phát

Tâm linh - Tử vi 28/01/2022 22:59

Tử vi 12 con giáp cho thấy, đúng 3 ngày Tết đầu năm, 3 con giáp này sẽ bùng nổ tài lộc, giàu sang cực độ, thu nhập đầy tràn, tiền tài đầy túi.

Tuổi Mùi

Theo tử vi, đúng 3 ngày Tết đầu năm, người tuổi Mùi được Tài tinh nhập mệnh, lại có cả Chính Tài và Thứ Tài liên tục tăng lên. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, bản mệnh sẽ gặp được những cơ hội kiếm tiền hiếm có. Với cả người làm kinh doanh và người làm công ăn lương, tài lộc đều hứa hẹn bùng nổ rực rỡ.

Trong sự nghiệp, những chú Dê sẽ gặp được quý nhân đưa tay giúp đỡ. Có được sự trợ giúp, tuổi Mùi biết nắm bắt sẽ đạt được thành công rực rỡ. Đây chính là lý do bản mệnh là một trong những con giáp tài lộc vượng nhất trong 3 ngày Tết đầu năm.

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Tuổi Mùi là một trong những con giáp tài lộc vượng nhất trong 3 ngày Tết đầu năm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi học có nói, đúng 3 ngày Tết đầu năm, tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui từ trong công việc, cũng như trong mối quan hệ xung quanh.

Đúng 3 ngày Tết đầu năm, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, làm gì thì làm, cuộc sống tinh thần lẫn vật chất có nhiều cải thiện tích cực. Đặc biệt, trong giai đoạn này, tuổi Hợi sẽ gặp được cơ hội để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới, vì vậy tuổi Hợi cần phải bình tĩnh nắm bắt mọi thứ thì mới mong thăng hoa rực rỡ.

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Đúng 3 ngày Tết đầu năm, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, làm gì thì làm, cuộc sống tinh thần lẫn vật chất có nhiều cải thiện tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vận thế bừng bừng, mọi phương diện đều tương đối thuận lợi trong 3 ngày Tết đầu năm. Công việc có cơ hội tốt để tạo nên cơ sở vững chắc cho sự phát triển sau này.

Tài vận cũng gia tăng bằng những khoản thu nhập đầy bất ngờ, tiền bạc rủng rỉnh không phải lo lắng cân đối thu chi. Tình cảm vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc. Những bạn đơn thân đón đào hoa chính vận nên cơ hội gặp được người trong mộng là việc vô cùng đơn giản.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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