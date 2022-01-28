Tương Phá ảnh hưởng, Kiếp Tài giáng mệnh, 3 con giáp này ngày 29/1/2022 bị kẻ xấu hãm hại, gặp mệnh hao tài, tiền bạc thất thoát

Tử vi ngày 29/1/2022 cho thấy, 3 con giáp này bị kẻ xấu hãm hại, gặp mệnh hao tài, tiền bạc thất thoát do Tương Phá ảnh hưởng, Kiếp Tài giáng mệnh.
- 6 ngày cuối tháng 1, 3 con giáp này được quý nhân tương trợ, làm gì cũng vượng, vinh quang chạm nóc
- Đầu tháng Giêng, 3 con giáp này đại lợi đại cát, tiền tiêu không hết, giàu sang bậc nhất
Tuổi Thìn
Theo tử vi ngày 29/1/2022, do chịu ảnh hưởng của cục diện Tương Phá, người tuổi Thìn thường xuyên bị kẻ xấu hãm hại, gây chuyện thị phi. Tuy nhiên, dù có rơi vào tình huống xấu nhất thì bạn cũng chớ mất bình tĩnh, hành xử theo cảm tính.
Đặc biệt, trong quá trình giao tiếp, đừng để những lời nói buột miệng của mình trở thành cái cớ cho kẻ tiểu nhân lợi dụng, đẩy bản thân vào rắc rối lớn hơn nữa. Hãy suy nghĩ tích cực hơn, bởi bạn là con giáp được thần phật che chở, mọi khó khăn rồi sẽ qua.
Tuổi Tý
Tử vi ngày 29/1/2022 cho thấy, hung tinh giáng mệnh, tuổi Tý nên cẩn trọng với các quyết định liên quan đến tài chính kẻo tiền bạc thất thoát khó lường. Hãy xem xét kỹ càng và cân nhắc đến khía cạnh rủi ro thiệt hại khi muốn đầu tư vào các lĩnh vực mới.
Bên cạnh đó, cục diện tương xung sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình của tuổi Tý. Mối quan hệ xã giao của con giáp trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tất cả đều bắt nguồn từ những bất đồng khiến tranh cãi nảy sinh không hồi kết.
Tuổi Tuất
Bản mệnh có xu hướng tương đối tiêu cực. Chưa kể Kiếp Tài còn khiến tuổi Tuất thiếu chân thành với mọi người. Cư xử khách sáo khiến các mối quan hệ trở nên hờ hững, mọi người khó mà thật lòng giúp đỡ bạn.
Hung Tinh mang đến một ngày làm việc đầy cạnh tranh và không thể điều hòa. Người tuổi Tuất cũng có dấu hiệu chuyện tiền bạc liên quan đến anh em bạn bè, có điềm tranh đấu bất hòa. Người có Kiếp Tài chủ hao tài tốn của, đề phòng có kẻ tiểu nhân tranh đấu.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.