Tương Phá ảnh hưởng, Kiếp Tài giáng mệnh, 3 con giáp này ngày 29/1/2022 bị kẻ xấu hãm hại, gặp mệnh hao tài, tiền bạc thất thoát

Tử vi ngày 29/1/2022 cho thấy, 3 con giáp này bị kẻ xấu hãm hại, gặp mệnh hao tài, tiền bạc thất thoát do Tương Phá ảnh hưởng, Kiếp Tài giáng mệnh.

Tuổi Thìn

Theo tử vi ngày 29/1/2022, do chịu ảnh hưởng của cục diện Tương Phá, người tuổi Thìn thường xuyên bị kẻ xấu hãm hại, gây chuyện thị phi. Tuy nhiên, dù có rơi vào tình huống xấu nhất thì bạn cũng chớ mất bình tĩnh, hành xử theo cảm tính.

Đặc biệt, trong quá trình giao tiếp, đừng để những lời nói buột miệng của mình trở thành cái cớ cho kẻ tiểu nhân lợi dụng, đẩy bản thân vào rắc rối lớn hơn nữa. Hãy suy nghĩ tích cực hơn, bởi bạn là con giáp được thần phật che chở, mọi khó khăn rồi sẽ qua.

Hung tinh giáng mệnh, tuổi Tý nên cẩn trọng với các quyết định liên quan đến tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày 29/1/2022 cho thấy, hung tinh giáng mệnh, tuổi Tý nên cẩn trọng với các quyết định liên quan đến tài chính kẻo tiền bạc thất thoát khó lường. Hãy xem xét kỹ càng và cân nhắc đến khía cạnh rủi ro thiệt hại khi muốn đầu tư vào các lĩnh vực mới.

Bên cạnh đó, cục diện tương xung sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình của tuổi Tý. Mối quan hệ xã giao của con giáp trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tất cả đều bắt nguồn từ những bất đồng khiến tranh cãi nảy sinh không hồi kết.

Người có Kiếp Tài chủ hao tài tốn của, đề phòng có kẻ tiểu nhân tranh đấu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Bản mệnh có xu hướng tương đối tiêu cực. Chưa kể Kiếp Tài còn khiến tuổi Tuất thiếu chân thành với mọi người. Cư xử khách sáo khiến các mối quan hệ trở nên hờ hững, mọi người khó mà thật lòng giúp đỡ bạn.

Hung Tinh mang đến một ngày làm việc đầy cạnh tranh và không thể điều hòa. Người tuổi Tuất cũng có dấu hiệu chuyện tiền bạc liên quan đến anh em bạn bè, có điềm tranh đấu bất hòa. Người có Kiếp Tài chủ hao tài tốn của, đề phòng có kẻ tiểu nhân tranh đấu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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