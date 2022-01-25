Đầu tháng Giêng, 3 con giáp này đại lợi đại cát, tiền tiêu không hết, giàu sang bậc nhất

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này tiền tiêu không hết, giàu sang bậc nhất từ đầu tháng Giêng.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tuy có bề ngoài hiền lành, không thích ganh đua nhưng thực chất luôn nỗ lực, âm thầm phấn đấu vươn lên. Thời gian đầu tháng Giêng, bước vào đại vận nên người tuổi Hợi cũng đại phát.

Nếu là người làm công ăn lương chắc chắn sẽ có được tiền thưởng tết kếch xù còn nếu là người kinh doanh buôn bán thì mua may bán đắt, “tiền vào như nước”.

Đầu tháng Giêng, theo tử vi dự báo thì đây là lúc thu nhập của người tuổi Dậu tăng lên đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đầu tháng Giêng, theo tử vi dự báo thì đây là lúc thu nhập của người tuổi Dậu tăng lên đáng kể. Vận trình của bản mệnh ngày càng hanh thông.

Nhờ có quý nhân chỉ lối đưa đường nên sự nghiệp của Dậu hanh thông. Con giáp này có cơ hội được đề bạt thăng quan tiến chức. Một số người có thể làm ở lĩnh vực mới đầy hứa hẹn. Bên cạnh đó, số tiền tiết kiệm của Dậu cũng tăng lên chóng mặt. Cùng với đó là tình duyên hạnh phúc nên Dậu có cuộc sống viên mãn.

Đầu tháng Giêng, vận khí của tuổi Tý hanh thông, mưu sự thuận lợi, mọi cố gắng bỏ ra đều sẽ được đền đáp xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đầu tháng Giêng, vận khí của tuổi Tý hanh thông, mưu sự thuận lợi, mọi cố gắng bỏ ra đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Chỉ cần bạn tập trung và làm mọi thứ tới nơi tới chốn thì chẳng có gì phải lo ngại.

Công việc suôn sẻ cũng hứa hẹn thu nhập cũng tăng tiến. Bản mệnh có thể sẽ nhận được một khoản lương và thưởng xứng đáng với những đóng góp của mình trong suốt một năm vừa qua. Đặc biệt, người làm kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng sẽ có một tháng tất bật với các đơn hàng tới tấp. Bạn có thể chủ động đẩy mạnh kinh doanh, buôn bán và đầu tư ngay trong tháng cận Tết này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dau-thang-gieng-3-con-giap-nay-dai-loi-dai-cat-tien-tieu-khong-het-giau-sang-bac-nhat-447881.html