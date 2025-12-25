Đúng 0h00 thứ Sáu 26/12: 3 con giáp tiền tài ngập nhà, vàng đeo đầy người, giàu sang hưng thịnh, tận hưởng cuộc sống viên mãn

Tâm linh - Tử vi 25/12/2025 22:05

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán an nhàn hưởng lộc, nhập hội đại gia bạc tỷ.

Tuổi Tý 

Tuổi Tý được Chính Quan đem lại vận quý nhân tiềm ẩn trong công việc. Bạn tỏa sáng nhờ tư duy nhạy bén và khả năng giải quyết vấn đề đúng nguyên tắc. Tuy nhiên, Chính Quan cũng mang áp lực vô hình, đòi hỏi bạn phải cẩn trọng trong từng lời nói, hành động để tránh tai tiếng.

Tài vận đang rất tốt. Tuổi Tý có khả năng nhận được tiền thưởng, hoa hồng từ các dự án đã hoàn thành, hoặc lương tháng 13 sớm. Đây không phải là ngày để đầu tư mạo hiểm, mà là ngày để đón nhận thành quả xứng đáng từ những nỗ lực trước đó.

Đúng 0h00 thứ Sáu 26/12: 3 con giáp tiền tài ngập nhà, vàng đeo đầy người, giàu sang hưng thịnh, tận hưởng cuộc sống viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Tháng này, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Về sức khỏe, tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Đúng 0h00 thứ Sáu 26/12: 3 con giáp tiền tài ngập nhà, vàng đeo đầy người, giàu sang hưng thịnh, tận hưởng cuộc sống viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Vận trình của tuổi Dậu trong ngày này cho thấy dấu hiệu bị quấy nhiễu bởi yếu tố bên ngoài. Xuất hành dễ gặp chuyện lặt vặt nhưng gây bực bội, từ trục trặc phương tiện, thay đổi lịch trình cho tới những va chạm lời nói không mong muốn. Những việc tưởng nhỏ lại tiêu tốn nhiều năng lượng tinh thần.

Đáng chú ý, tuổi Dậu dễ rơi vào trạng thái chủ quan. Khi quá tin vào kinh nghiệm cá nhân, khả năng phòng bị giảm xuống. Đây là lúc kẻ gian hoặc người có ý đồ xấu dễ lợi dụng sơ hở, nhất là trong môi trường đông người hoặc khi di chuyển vội vàng.

Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là giữ tâm thế thấp, không phô trương, không hấp tấp. Cuối tuần này nên ưu tiên an toàn và sự kín kẽ. Mọi quyết định liên quan đến đi lại, tiền bạc hay giấy tờ nên được kiểm tra kỹ, tránh tin hoàn toàn vào cảm tính.

Đúng 0h00 thứ Sáu 26/12: 3 con giáp tiền tài ngập nhà, vàng đeo đầy người, giàu sang hưng thịnh, tận hưởng cuộc sống viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

