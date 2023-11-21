Tháng 10 âm lịch, 3 con giáp MAY MẮN VƯỢT BẬC, tiền đếm mỏi tay, giàu lên nhanh chóng, tình duyên phơi phới

Theo tử vi 12 con giáp, con giáp tuổi Mão thường là những người khôn ngoan, có tầm nhìn, luôn tỉ mỉ, cẩn thận trong mọi việc. Họ đối xử chân thành với người khác và lạc quan trong nhiều tình huống. Họ thẳng thắn và rộng lượng, có nhiều bạn bè và thường xuyên nghĩ đến người khác. Trong lòng thường có thiện niệm nên rất được yêu quý. Bởi vậy khi ra ngoài xã hội để tạo dựng mối quan hệ công việc, làm ăn, con giáp này cũng luôn gặp được thuận lợi.

Tháng 10 âm lịch là “mùa cao điểm” của người tuổi Mão nên trong tháng này Mão sẽ có nhiều cơ hội và gặp nhiều may mắn. Trong tháng này, sự nghiệp và vận may tài chính của những người tuổi Mão sẽ được cải thiện, giúp họ có được nhiều tiền tài và thành công hơn. Ngoài ra, vận may tình duyên của những người tuổi Mão cũng rất mạnh mẽ, họ có thể tìm được tình yêu đích thực hoặc có mối quan hệ ổn định hơn với bạn đời trong tháng này.

‏Người tuổi Tuất vô cùng thẳng thắn, trung thực, có năng lực kiếm tiền nổi bật. Họ có nhiều mối quan hệ chất lượng, sống giàu tình cảm, biết lắng nghe và quan tâm người khác. Những phẩm chất này giúp họ trở thành những người đáng tin cậy, sống trách nhiệm trong mắt mọi người xung quanh.‏

Ảnh minh họa: Internet

Bước qua tháng 10 âm lịch, sẽ mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp người tuổi Tuất nhờ sự chăm chỉ, luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Họ sẽ được lãnh đạo ghi nhận năng lực, đồng nghiệp đánh giá cao, chuyên môn được phát huy tối đa.‏‏ ‏Người tuổi Tuất cần chú ý duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác, đồng nghiệp và người có chuyên môn cao trong lĩnh vực bạn đang theo đuổi. Đây chính là chìa khóa giúp họ hưởng nhiều may mắn trong khoảng thời gian này, có quý nhân hết mình phù trợ.

Con giáp tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dần là những người lạc quan và vui vẻ, yêu tự do, thích phiêu lưu và khám phá. Họ nhiệt tình, tò mò về thế giới chưa biết và thích phiêu lưu. Tháng 10 âm lịch là thời điểm bội thu của người tuổi Dần. Trong tháng này, người tuổi Dần có thêm cho mình nhiều cơ hội và gặp nhiều may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Về sự nghiệp của những người tuổi Dần trong tháng 10 âm lịch cũng rất thuận lợi, họ có thể gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc, sự nghiệp, việc thăng chức, tăng lương chỉ là chuyện sớm muộn. Về mặt tài chính, họ nên nhạy cảm với điều kiện thị trường và nắm bắt các cơ hội đầu tư. Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Dần cũng gặp nhiều vận may, họ có thể gặp được nửa kia của mình.

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