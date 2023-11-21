Tháng 10 âm lịch, 3 con giáp MAY MẮN VƯỢT BẬC, tiền đếm mỏi tay, giàu lên nhanh chóng, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 21/11/2023 15:41

Thời gian bước vào tháng 10 âm lịch, 3 con giáp này sẽ có nhiều cơ hội nhận về vô vàn may mắn, cuộc sống phú quý giàu sang khiến ai cũng không sánh bằng.

Con giáp tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, con giáp tuổi Mão thường là những người khôn ngoan, có tầm nhìn, luôn tỉ mỉ, cẩn thận trong mọi việc. Họ đối xử chân thành với người khác và lạc quan trong nhiều tình huống. Họ thẳng thắn và rộng lượng, có nhiều bạn bè và thường xuyên nghĩ đến người khác. Trong lòng thường có thiện niệm nên rất được yêu quý. Bởi vậy khi ra ngoài xã hội để tạo dựng mối quan hệ công việc, làm ăn, con giáp này cũng luôn gặp được thuận lợi.

Tháng 10 âm lịch, 3 con giáp MAY MẮN VƯỢT BẬC, tiền đếm mỏi tay, giàu lên nhanh chóng, tình duyên phơi phới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 10 âm lịch là “mùa cao điểm” của người tuổi Mão nên trong tháng này Mão sẽ có nhiều cơ hội và gặp nhiều may mắn. Trong tháng này, sự nghiệp và vận may tài chính của những người tuổi Mão sẽ được cải thiện, giúp họ có được nhiều tiền tài và thành công hơn. Ngoài ra, vận may tình duyên của những người tuổi Mão cũng rất mạnh mẽ, họ có thể tìm được tình yêu đích thực hoặc có mối quan hệ ổn định hơn với bạn đời trong tháng này.

Con giáp tuổi Tuất

‏Người tuổi Tuất vô cùng thẳng thắn, trung thực, có năng lực kiếm tiền nổi bật. Họ có nhiều mối quan hệ chất lượng, sống giàu tình cảm, biết lắng nghe và quan tâm người khác. Những phẩm chất này giúp họ trở thành những người đáng tin cậy, sống trách nhiệm trong mắt mọi người xung quanh.‏

Tháng 10 âm lịch, 3 con giáp MAY MẮN VƯỢT BẬC, tiền đếm mỏi tay, giàu lên nhanh chóng, tình duyên phơi phới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bước qua tháng 10 âm lịch, sẽ mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp người tuổi Tuất nhờ sự chăm chỉ, luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Họ sẽ được lãnh đạo ghi nhận năng lực, đồng nghiệp đánh giá cao, chuyên môn được phát huy tối đa.‏‏ ‏Người tuổi Tuất cần chú ý duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác, đồng nghiệp và người có chuyên môn cao trong lĩnh vực bạn đang theo đuổi. Đây chính là chìa khóa giúp họ hưởng nhiều may mắn trong khoảng thời gian này, có quý nhân hết mình phù trợ.

Con giáp tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dần là những người lạc quan và vui vẻ, yêu tự do, thích phiêu lưu và khám phá. Họ nhiệt tình, tò mò về thế giới chưa biết và thích phiêu lưu. Tháng 10 âm lịch là thời điểm bội thu của người tuổi Dần. Trong tháng này, người tuổi Dần có thêm cho mình nhiều cơ hội và gặp nhiều may mắn.

Tháng 10 âm lịch, 3 con giáp MAY MẮN VƯỢT BẬC, tiền đếm mỏi tay, giàu lên nhanh chóng, tình duyên phơi phới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về sự nghiệp của những người tuổi Dần trong tháng 10 âm lịch cũng rất thuận lợi, họ có thể gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc, sự nghiệp, việc thăng chức, tăng lương chỉ là chuyện sớm muộn. Về mặt tài chính, họ nên nhạy cảm với điều kiện thị trường và nắm bắt các cơ hội đầu tư. Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Dần cũng gặp nhiều vận may, họ có thể gặp được nửa kia của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Nửa đầu tháng 10 âm lịch, 3 con giáp phú quý phình to, Thần Tài nhìn mặt gọi tên phát lộc, giàu sang tột đỉnh, bước lên 'Ngai vàng thịnh vượng'

Nửa đầu tháng 10 âm lịch, 3 con giáp phú quý phình to, Thần Tài nhìn mặt gọi tên phát lộc, giàu sang tột đỉnh, bước lên 'Ngai vàng thịnh vượng'

Tử vi nửa đầu tháng 10 âm lịch cho thấy 3 con giáp được Thần Tài gọi tên phát lộc khiến cuộc sống trở nên phú quý giàu sang, tình tiền duyên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp tháng 10 âm lịch con giáp may mắn con giáp giàu

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 2 giờ 33 phút trước
Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Dinh dưỡng 3 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý