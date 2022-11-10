Thần Tài trải chiếu lộc vào đúng ngày 11/11: 3 con giáp rước vàng đón bạc, vận quý nhân rực sáng, làm ăn may mắn, thuận buồm xuôi gió

Tin vui về đường tình duyên cũng sẽ tới với con giáp này. Nếu chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để Ngọ gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận. Một số cặp vợ chồng mong có con có thể đón tin vui trong tháng này. Sức khỏe không phải là vấn đề bạn cần phải lo lắng trong tháng này khi tuổi Mão cảm thấy khá sung sức, đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như công việc. Thế nhưng bạn chớ nên chủ quan mà lơ là việc chăm sóc cơ thể.

Vào đúng đúng ngày 11/11, Ngọ bị thần may mắn bủa vây, tiểu nhân tránh xá, gặp lành ít dữ. Người làm công ăn lương cũng nhờ sự phấn đấu, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua nên thu nhập tăng tiến khá nhanh, chất lượng cuộc sống được cải thiện.

Tuổi Tý

Đối với những người tuổi chuột, tất cả những điều may mắn sẽ tăng gấp đôi trong ngày 11/11. Tuổi Tý là những người thích sự thay đổi trong cuộc sống. Họ không chịu được cảm giác mãi đứng yên một chỗ và sẽ càng không bao giờ chịu lùi bước khi gặp khó khăn. Người tuổi này rất lạc quan, năng động và nhiệt tình; có thể đảm nhận nhiều công việc, vị trí khác nhau và đạt năng suất cao hơn người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi này đặc biệt coi trọng danh dự, chữ tín, một khi được giao nhiệm vụ sẽ cố gắng hết sức hoàn thành. Ngày 11/11, tới đây sẽ là lúc con giáp này thu về thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có tính cách độc lập, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào người khác. Họ làm gì cũng đều cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Tuổi Mão rất coi trọng danh dự và chữ tín. Bởi vậy, khi được giao bất cứ nhiệm vụ gì, bản mệnh cũng sẽ cố gắng hoàn thành đến cùng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, ngày 11/11 là thời điểm tuổi Mão đón vận may lội ngược dòng. Bản mệnh không những được thần Phật chiếu cố mà còn có quý nhân ở bên cạnh hỗ trợ. Nhờ đó, mọi thứ diễn ra hết sức suôn sẻ. Trong một thời điểm nhất định, bản mệnh cũng có thể phải đối mặt với khó khăn nhưng sau tất cả mọi thứ đều viên mãn. Tuổi Ngọ sẽ hưởng cuộc sống đủ đầy, không thiếu thốn thứ gì.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.