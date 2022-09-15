Người tuổi Thìn đúng vào ngày mai thứ Sáu (16/9) tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Tài lộc của con giáp đang tăng tiến đến mức chóng mặt. Việc làm ăn kinh doanh vào cầu, con giáp này chỉ ngồi nhà đếm tiền thôi cũng chẳng xuể ấy chứ. Thu nhập từ công việc chính đủ để bạn chi tiêu thoải mái cho cuộc sống hàng ngày, tất nhiên với điều kiện là bản mệnh không vung tay quá trán.

Các cặp đôi có khoảng thời gian bình yên hạnh phúc bên nhau. Sau bao bộn bề của công việc và cuộc sống thì tình yêu giúp bạn xoa dịu những tổn thương và giảm bớt những gánh nặng đang mang trên vai mình.

Người tuổi Dậu là người chín chắn và ổn định, nhanh nhạy, quan sát tỉ mỉ, có khả năng tích cực phấn đấu, tìm kiếm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, có tương lai tươi sáng trong cuộc sống.

Tử vi dự báo đúng vào ngày mai thứ Sáu (16/9), thời cơ thuận lợi sẽ đến, tài lộc tăng cao. Người tuổi Dậu tạm biệt tình trạng trì trệ trước đây, vận vui xung quanh tăng lên, Thần Tài chiếu cố, dù làm gì họ cũng có thể kiếm bộn tiền, thậm chí kiếm tiền từng ngày. Họ vốn đã có một trạng thái tinh thần tốt, luôn lạc quan và tích cực, giờ họ phải biết nắm chắc thời cơ, tận dụng hoàn cảnh để thể hiện tài năng và hoài bão của mình, mở ra khả năng thăng tiến, khả năng có lương tăng lên, và cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Tử vi dự báo đúng vào ngày mai thứ Sáu (16/9) Tuổi Dậu, vét sạch vận may, phất lên làm giàu, đổi đời trong một nốt nhạc. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi vốn suy nghĩ tích cực, lạc quan trong cuộc sống nên làm việc gì hăng hái. Thời gian tới đây, bản mệnh nghiêm túc tìm hiểu và học hỏi các kiến thức mới, tạo bước đà chinh phục những mục tiêu lớn.

Tử vi dự báo đúng vào ngày mai thứ Sáu (16/9), vận trình tình cảm của tuổi Mùi cũng có cơ hội thăng hoa, đặc biệt là với những người còn độc thân. Họ có cơ hội tìm được đối tượng phù hợp, dù mới chỉ quen đã cảm thấy thoải mái, được thấu hiểu.

Tử vi dự báo đúng vào ngày mai thứ Sáu (16/9), tuổi Mùi vận trình thăng hoa, công danh rực sáng, làm gì cũng hanh thông, suôn sẻ. (Ảnh minh họa: Internet)

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