Tử vi 3 ngày đầu của tuần mới (19/9 – 21/9), Cát Tinh làm chỗ dựa, 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, trúng số liền tay, rinh ngay bạc tỷ, tài lộc sum suê, làm chơi ăn thật, giàu có nhất tuần

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 16:12

Tử vi 3 ngày đầu của tuần mới (19/9 – 21/9) cho biết, 3 tuổi dưới đây vượt qua khó khăn, thử thách để đạt được thành công trong cuộc sống.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất đón nhiều tin vui bất ngờ trong 3 ngày đầu của tuần mới (19/9 – 21/9). Nhờ có quý nhân phù trợ nên tài lộc của con giáp khá dồi dào, người làm công ăn lương có thêm thu nhập bên ngoài. Dù ít dù nhiều thì đây cũng là thành quả trong suốt thời gian bạn cố gắng trước đó, vừa có ý nghĩa về vật chất mà cũng mang ý nghĩa tinh thần đối với bản mệnh. Trong khi đó người buôn bán kinh doanh cũng có một ngày hàng hóa tấp nập, buôn may bán đắt.

Tử vi 3 ngày đầu của tuần mới (19/9 – 21/9) cho biết, chuyện tình cảm thăng hoa khởi phát. Vợ chồng tâm đầu ý hợp, chẳng cần nói nhiều mà vẫn hiểu nhau, tình cảm hài hòa hạnh phúc đến không ngờ.

Tử vi 3 ngày đầu của tuần mới (19/9 – 21/9), Cát Tinh làm chỗ dựa, 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, trúng số liền tay, rinh ngay bạc tỷ, tài lộc sum suê, làm chơi ăn thật, giàu có nhất tuần - Ảnh 1
Tử vi 3 ngày đầu của tuần mới (19/9 – 21/9), Cát Tinh làm chỗ dựa, tuổi Tuất túi tiền rủng rỉnh, trúng số liền tay, rinh ngay bạc tỷ. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thông minh và đảm đang, suôn sẻ trong công việc và giỏi thay đổi, không có thái độ cực đoan, cũng không mất tinh thần chiến đấu trong cuộc sống, dù trải qua thăng trầm nào cũng không thể xóa nhòa, quyết tâm khao khát một tương lai tốt đẹp hơn.

Tử vi 3 ngày đầu của tuần mới (19/9 – 21/9), Cát Tinh làm chỗ dựa, 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, trúng số liền tay, rinh ngay bạc tỷ, tài lộc sum suê, làm chơi ăn thật, giàu có nhất tuần - Ảnh 2

Tử vi 3 ngày đầu của tuần mới (19/9 – 21/9), tài vận của người tuổi Ngọ tiếp tục lên cao, xung quanh có thêm nhiều chuyện vui, có thể mở ra nhiều không gian để phát triển sự nghiệp. Họ chia tay tình trạng không thuận lợi trong quá khứ và mở ra một tình huống mới. Đối với những người cầm tinh con ngựa, sẽ có bất ngờ tiếp theo, tài lộc cũng xoay vần, chỉ cần bạn dám đấu tranh cho nó thì cuộc sống sẽ không bao giờ nghèo khó.

Tuổi Tý

Dự báo tử vi 3 ngày đầu của tuần mới (19/9 – 21/9) là một tuần cực kỳ may mắn với người tuổi Tý. Nhờ tinh thần cố gắng không ngừng nghỉ, họ dễ dàng hoạt thành xuất sắc nhiệm vụ, giành được sự khen ngợi từ cấp trên.

Tài chính có dấu hiệu phát triển đáng kể khi Thần Tài ghé thăm. Tuổi Tý giàu lên nhanh chóng từ những mối đầu tư trước đó hoặc qua công việc làm thêm.

Người độc thân đang dần tìm được niềm vui trong các cuộc hẹn hò. Họ có thể tìm ra đối tượng triển vọng để phát triển trong tương lai.

Tử vi 3 ngày đầu của tuần mới (19/9 – 21/9), Cát Tinh làm chỗ dựa, 3 con giáp túi tiền rủng rỉnh, trúng số liền tay, rinh ngay bạc tỷ, tài lộc sum suê, làm chơi ăn thật, giàu có nhất tuần - Ảnh 3
Tử vi 3 ngày đầu của tuần mới (19/9 – 21/9), người Tuổi Tý tài lộc sum suê, làm chơi ăn thật, giàu có nhất tuần (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.

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