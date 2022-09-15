Tuổi Thân luôn thu hút sự chú ý của người khác nhờ tính cách vui vẻ, biết khuấy động không khí. Bản mệnh là người có tài năng, ham học hỏi. Họ tin rằng mình có đủ khả năng để tạo ra thành tựu tốt, thay đổi cuộc sống của chính mình.

Tử vi dự báo rằng tuần mới từ ngày 19/9 này, tuổi Thân ngày một thăng hoa. Bản mệnh có quý nhân theo gót, nhận thêm nhiều cơ hội tốt để phát triển. Họ kiếm được nhiều tiền, tâm trạng ngày một phấn chấn. Những khúc mắc giữa tuổi Thân và người xung quanh được giải quyết êm đẹp.

Tuổi Thân cũng là người tham vọng, không thích sống an phận. Con giáp này luôn nỗ lực để tạo ra bước ngoặt trong cuộc sống, đạt được những mục tiêu mà bản thân đã đề ra.

Tuần mới từ ngày 19/9, Sao Tốt chiếu mệnh, tuổi Thân may mắn trúng số độc đắc, phúc khí ngút trời xanh, tiền tài phất lên vù vù, vàng bạc chất đầy kho, thở cũng ra tiền. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Hợi

Tử vi cho biết đây chính là con giáp may mắn tháng 9/2022 nên người tuổi Hợi phát huy được ưu điểm của mình và tránh được nhiều sai sót.

Những người tuổi Hợi do tính cách luôn là người chăm chỉ, cần cù chịu thương chịu khó nên luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, thậm chí dẫn dắt mọi người cùng vượt qua được khó khăn, cuối cùng được cấp trên dành cho cơ hội khẳng định bản thân.

Đặc biệt, tuần mới từ ngày 19/9 với những người tuổi Hợi đang người làm lãnh đạo, bạn tạo dựng được cái uy của mình nên dễ nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của nhân viên cấp dưới. Tuổi Hợi hãy mạnh dạn bắt tay vào hiện thực hóa các kế hoạch của mình, bạn hoàn toàn có thể dẫn dắt tập thể đạt được bước phát triển mới đáng ngưỡng mộ.

Tuần mới từ ngày 19/9, Tuổi Hợi tiền tài phất lên vù vù, vàng bạc chất đầy kho, thở cũng ra tiền. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi cho biết, tuần mới từ ngày 19/9 nhờ công việc hanh thông mà túi tiền của những chú Lợn trong tháng này cũng rất rủng rỉnh bởi người làm công ăn lương dễ được nhận các khoản thưởng nóng do thành tích cao trong công việc.

Đặc biệt, với người tuổi Hợi mà đang làm ăn kinh doanh, bạn tạo dựng được thương hiệu của mình, khiến khách hàng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của bản thân nên ai mua một lần rồi cũng sẽ muốn quay lại.

Tuổi Mùi

Mùi có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống sung túc, ấm no. Con giáp này khá tham vọng, muốn mọi thứ đều thật viên mãn. Mùi luôn yêu thương gia đình và tìm mọi cách để chăm sóc cho những người thân của mình một cách đầy đủ nhất.

Tuần mới từ ngày 19/9, Sao Tốt chiếu mệnh,tuổi Mùi tiền tài bùng nổ, may mắn trúng số độc đắc, phúc khí ngút trời xanh. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi tuần mới từ ngày 19/9 cho biết Thần Tài sẽ mang đến nhiều tin vui cho tuổi Mùi. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên Mùi không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc.

Tài lộc của Mùi ngày một dồi dào, đây chính là câu trả lời cho sự nỗ lực suốt bấy lâu nay của những chú Dê.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.