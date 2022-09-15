Tuần mới từ ngày 19/9, Sao Tốt chiếu mệnh, 3 con giáp tiền tài bùng nổ, may mắn trúng số độc đắc, phúc khí ngút trời xanh, tiền tài phất lên vù vù, vàng bạc chất đầy kho, thở cũng ra tiền

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 01:53

Tử vi nói rằng, tuần mới từ ngày 19/9 những con giáp này làm việc chăm chỉ, cố gắng nên sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Thân

Tuổi Thân luôn thu hút sự chú ý của người khác nhờ tính cách vui vẻ, biết khuấy động không khí. Bản mệnh là người có tài năng, ham học hỏi. Họ tin rằng mình có đủ khả năng để tạo ra thành tựu tốt, thay đổi cuộc sống của chính mình.

Tuổi Thân cũng là người tham vọng, không thích sống an phận. Con giáp này luôn nỗ lực để tạo ra bước ngoặt trong cuộc sống, đạt được những mục tiêu mà bản thân đã đề ra.

Tử vi dự báo rằng tuần mới từ ngày 19/9 này, tuổi Thân ngày một thăng hoa. Bản mệnh có quý nhân theo gót, nhận thêm nhiều cơ hội tốt để phát triển. Họ kiếm được nhiều tiền, tâm trạng ngày một phấn chấn. Những khúc mắc giữa tuổi Thân và người xung quanh được giải quyết êm đẹp.

Tuần mới từ ngày 19/9, Sao Tốt chiếu mệnh, 3 con giáp tiền tài bùng nổ, may mắn trúng số độc đắc, phúc khí ngút trời xanh, tiền tài phất lên vù vù, vàng bạc chất đầy kho, thở cũng ra tiền - Ảnh 1
Tuần mới từ ngày 19/9, Sao Tốt chiếu mệnh, tuổi Thân may mắn trúng số độc đắc, phúc khí ngút trời xanh, tiền tài phất lên vù vù, vàng bạc chất đầy kho, thở cũng ra tiền. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Hợi 

Tử vi cho biết đây chính là con giáp may mắn tháng 9/2022 nên người tuổi Hợi phát huy được ưu điểm của mình và tránh được nhiều sai sót.

Những người tuổi Hợi do tính cách luôn là người chăm chỉ, cần cù chịu thương chịu khó nên luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, thậm chí dẫn dắt mọi người cùng vượt qua được khó khăn, cuối cùng được cấp trên dành cho cơ hội khẳng định bản thân.

Đặc biệt, tuần mới từ ngày 19/9 với những người tuổi Hợi đang người làm lãnh đạo, bạn tạo dựng được cái uy của mình nên dễ nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của nhân viên cấp dưới. Tuổi Hợi hãy mạnh dạn bắt tay vào hiện thực hóa các kế hoạch của mình, bạn hoàn toàn có thể dẫn dắt tập thể đạt được bước phát triển mới đáng ngưỡng mộ.

Tuần mới từ ngày 19/9, Sao Tốt chiếu mệnh, 3 con giáp tiền tài bùng nổ, may mắn trúng số độc đắc, phúc khí ngút trời xanh, tiền tài phất lên vù vù, vàng bạc chất đầy kho, thở cũng ra tiền - Ảnh 2
Tuần mới từ ngày 19/9, Tuổi Hợi tiền tài phất lên vù vù, vàng bạc chất đầy kho, thở cũng ra tiền. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi cho biết, tuần mới từ ngày 19/9 nhờ công việc hanh thông mà túi tiền của những chú Lợn trong tháng này cũng rất rủng rỉnh bởi người làm công ăn lương dễ được nhận các khoản thưởng nóng do thành tích cao trong công việc.

Đặc biệt, với người tuổi Hợi mà đang làm ăn kinh doanh, bạn tạo dựng được thương hiệu của mình, khiến khách hàng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của bản thân nên ai mua một lần rồi cũng sẽ muốn quay lại.

Tuổi Mùi

Mùi có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống sung túc, ấm no. Con giáp này khá tham vọng, muốn mọi thứ đều thật viên mãn. Mùi luôn yêu thương gia đình và tìm mọi cách để chăm sóc cho những người thân của mình một cách đầy đủ nhất.

Tuần mới từ ngày 19/9, Sao Tốt chiếu mệnh, 3 con giáp tiền tài bùng nổ, may mắn trúng số độc đắc, phúc khí ngút trời xanh, tiền tài phất lên vù vù, vàng bạc chất đầy kho, thở cũng ra tiền - Ảnh 3
Tuần mới từ ngày 19/9, Sao Tốt chiếu mệnh,tuổi Mùi tiền tài bùng nổ, may mắn trúng số độc đắc, phúc khí ngút trời xanh. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi tuần mới từ ngày 19/9 cho biết Thần Tài sẽ mang đến nhiều tin vui cho tuổi Mùi. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên Mùi không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc.

Tài lộc của Mùi ngày một dồi dào, đây chính là câu trả lời cho sự nỗ lực suốt bấy lâu nay của những chú Dê.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.

Nửa cuối tháng 8 âm lịch 2022, 3 con giáp được Thần Tài “cưng như trứng mỏng”, làm gì cũng suôn sẻ, tiền cất chật két, vàng nặng trĩu tay, số dư tài khoản tăng chóng mặt, may mắn đủ đường

Nửa cuối tháng 8 âm lịch 2022, 3 con giáp được Thần Tài “cưng như trứng mỏng”, làm gì cũng suôn sẻ, tiền cất chật két, vàng nặng trĩu tay, số dư tài khoản tăng chóng mặt, may mắn đủ đường

Tử vi dự đoán, nửa cuối tháng 8 âm lịch 2022, 3 tuổi được Thần Tài ưu ái, tài lộc hanh thông, làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi đủ đường

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi 3 con giáp Tuần mới từ ngày 19/9 Sao Tốt chiếu mệnh 3 con giáp tiền tài bùng nổ may mắn trúng số độc đắc phúc khí ngút trời xanh tiền tài phất lên vù vù vàng bạc chất đầy kho thở cũng ra tiền

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 2 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông