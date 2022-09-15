Tử vi dự báo, hết ngày mai ngày (21/8 âm lịch), 3 con giáp dưới đây phất lên giàu có nhờ trúng số độc đắc, vận trình thăng hoa, công danh rực sáng, làm gì cũng hanh thông, suôn sẻ.
- Tuần mới từ ngày 19/9, Sao Tốt chiếu mệnh, 3 con giáp tiền tài bùng nổ, may mắn trúng số độc đắc, phúc khí ngút trời xanh, tiền tài phất lên vù vù, vàng bạc chất đầy kho, thở cũng ra tiền
- Nửa cuối tháng 8 âm lịch 2022, 3 con giáp được Thần Tài “cưng như trứng mỏng”, làm gì cũng suôn sẻ, tiền cất chật két, vàng nặng trĩu tay, số dư tài khoản tăng chóng mặt, may mắn đủ đường
Tuổi Mùi
Người tuổi Mùi hết ngày mai ngày (21/8 âm lịch) đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Con giáp may mắn có được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Công việc bộn bề nhưng bản mệnh nhất định sẽ nhận được thành quả xứng đáng nếu cố gắng hết sức mình. Tiền bạc dư dả, con giáp nên để ra một khoản tiết kiệm phòng thân phòng trừ trường hợp quan trọng. Nếu Tuổi Sửu tiếp tục tiêu tiền như hiện tại thì dù có làm bao nhiêu cũng không đủ đâu.
Trong chuyện tình cảm, bản mệnh nhanh chóng tìm được người tâm đầu ý hợp của mình. Những cuộc gặp gỡ tình cờ có thể mang lại bất ngờ khi mà bạn và người ấy mới gặp mà tưởng như đã quen lâu rồi.
Tuổi Tý
Người tuổi Tý có trí tuệ cảm xúc cao, tính độc lập mạnh mẽ, không muốn thừa nhận thất bại và dựa vào nỗ lực của bản thân để có thêm cảm giác an toàn. Họ có những ý tưởng tuyệt vời và có thể kiên trì thực hiện kế hoạch của mình đến cùng, cho dù nó có khó khăn đến đâu.
Tử vi dự báo, hết ngày mai ngày (21/8 âm lịch), người tuổi Tý sẽ thấy tài vận khởi sắc, tài lộc rủng rỉnh, tiền bạc rủng rỉnh. Thực lực của họ không tồi, nhạy bén, giỏi kinh doanh, rất thích kiếm tiền, có tính cẩn thận, mạnh dạn nên có thể làm chủ được nhiều vận thế thuận lợi. Tiếp theo, phá bỏ gông cùm, dựa vào sự chăm chỉ để mở ra vận may và tiếp tục bảo trợ, thu nhập ngày càng cao, dễ tạo ra nhiều của cải.
Tuổi Mão
Tử vi cho biết, hết ngày mai ngày (21/8 âm lịch), vận trình tài lộc của tuổi Mão đã phát triển hanh thông. Bản mệnh cầu tài được tài, chẳng phải lo lắng gì đến chuyện thiếu tiền tiêu.
Thậm chí, số tiền có được còn nhiều hơn mấy lần so với số tiền ban đầu có được nên khiến họ vô cùng bất ngờ. Thời điểm này, bản mệnh còn có nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã hội, gặp gỡ nhiều đối tác triển vọng.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.