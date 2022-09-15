Người tuổi Mùi hết ngày mai ngày (21/8 âm lịch) đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Con giáp may mắn có được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Công việc bộn bề nhưng bản mệnh nhất định sẽ nhận được thành quả xứng đáng nếu cố gắng hết sức mình. Tiền bạc dư dả, con giáp nên để ra một khoản tiết kiệm phòng thân phòng trừ trường hợp quan trọng. Nếu Tuổi Sửu tiếp tục tiêu tiền như hiện tại thì dù có làm bao nhiêu cũng không đủ đâu.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh nhanh chóng tìm được người tâm đầu ý hợp của mình. Những cuộc gặp gỡ tình cờ có thể mang lại bất ngờ khi mà bạn và người ấy mới gặp mà tưởng như đã quen lâu rồi.

Người tuổi Tý có trí tuệ cảm xúc cao, tính độc lập mạnh mẽ, không muốn thừa nhận thất bại và dựa vào nỗ lực của bản thân để có thêm cảm giác an toàn. Họ có những ý tưởng tuyệt vời và có thể kiên trì thực hiện kế hoạch của mình đến cùng, cho dù nó có khó khăn đến đâu.

Tử vi dự báo, hết ngày mai ngày (21/8 âm lịch), người tuổi Tý sẽ thấy tài vận khởi sắc, tài lộc rủng rỉnh, tiền bạc rủng rỉnh. Thực lực của họ không tồi, nhạy bén, giỏi kinh doanh, rất thích kiếm tiền, có tính cẩn thận, mạnh dạn nên có thể làm chủ được nhiều vận thế thuận lợi. Tiếp theo, phá bỏ gông cùm, dựa vào sự chăm chỉ để mở ra vận may và tiếp tục bảo trợ, thu nhập ngày càng cao, dễ tạo ra nhiều của cải.

Tuổi Mão

Tử vi cho biết, hết ngày mai ngày (21/8 âm lịch), vận trình tài lộc của tuổi Mão đã phát triển hanh thông. Bản mệnh cầu tài được tài, chẳng phải lo lắng gì đến chuyện thiếu tiền tiêu.

Thậm chí, số tiền có được còn nhiều hơn mấy lần so với số tiền ban đầu có được nên khiến họ vô cùng bất ngờ. Thời điểm này, bản mệnh còn có nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã hội, gặp gỡ nhiều đối tác triển vọng.

Hết ngày mai ngày (21/8 âm lịch), tuổi Mão cát lộc dư dả, tiền tài tăng tiến đến mức chóng mặt. (Ảnh minh họa: Internet)

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