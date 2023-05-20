THẦN TÀI điểm danh, đúng 3 ngày tới, 3 con giáp này chuẩn bị đón tiền vào như nước, đứng trên NÚI VÀNG NÚI BẠC, sự nghiệp phất lên không ngừng

Tâm linh - Tử vi 20/05/2023 23:15

Nhờ biết cách đối nhân xử thế khéo léo và tích cực trong công việc nên thời gian tới là thời cơ tốt để 3 tuổi này thu hút nhiều cơ hội khen thưởng hoặc thăng tiến trong sự nghiệp.

Tuổi Tuất

THẦN TÀI điểm danh, đúng 3 ngày tới, 3 con giáp này chuẩn bị đón tiền vào như nước, đứng trên NÚI VÀNG NÚI BẠC, sự nghiệp phất lên không ngừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất cũng là một trong những con giáp may mắn cuối tuần này phải kể đến. Các kế hoạch, dự án hiện tại đều có chuyển biến tích cực. Đúng 3 ngày tới bản mệnh vẫn chẳng bỏ lỡ giây phút nào bởi bạn biết thời cơ phất lên của mình đã đến rồi. 

Trong công việc, mọi người đồng lòng đồng sức vì mục tiêu chung, tinh thần làm việc nhóm gắn kết đem tới nguồn động lực lớn lao để mọi người cùng quyết tâm cao độ. Bản mệnh cảm thấy hài lòng và tự hào với những gì mình đã làm được.

 

Cát khí lan tràn còn có lợi cho phương diện đầu tư kinh doanh. Dù vậy, con giáp này cũng cần phải chú ý hơn trong chuyện chi tiêu, tránh vì một vài phút bốc đồng mà đưa ra những quyết định không chính xác khiến tiền bạc thất thoát nhanh chóng, rất đáng tiếc.

 

Tuổi Tý 

Tử vi tháng mới của tuổi Tý cho thấy những tín hiệu tốt lành. Đúng 3 ngày tới, bản mệnh này có quý nhân phù trợ nên mọi thứ sẽ diễn ra khá suôn sẻ và tốt đẹp. Làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì được chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình.

Ở phương diện công danh sự nghiệp, người tuổi Tý phất lên trông thấy. Họ tự tin và biết cách thể hiện bản thân trong công việc, thế nên sẽ phát huy tốt khả năng và gây ấn tượng với lãnh đạo. Hơn nữa, nhờ biết cách đối nhân xử thế khéo léo và tích cực trong công việc nên thời gian tới là thời cơ tốt để tuổi Tý thu hút nhiều cơ hội khen thưởng hoặc thăng tiến trong sự nghiệp.

Không chỉ “đỏ” trong công việc, những khoản đầu tư bên ngoài của bản mệnh này cũng có tín hiệu sinh lời. Do đó, người tuổi Tý nên nhanh nhạy nắm bắt thời gian này để làm ăn và giúp “ tiền đẻ ra tiền”.

Tổng quan lại đúng 3 ngày tới, người tuổi Tý đầu tháng tiền về tay không ít, càng về cuối tháng lại càng vượng.

Tuổi Ngọ 

THẦN TÀI điểm danh, đúng 3 ngày tới, 3 con giáp này chuẩn bị đón tiền vào như nước, đứng trên NÚI VÀNG NÚI BẠC, sự nghiệp phất lên không ngừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ thông minh, nhanh nhẹn, tư duy nhạy bén, rất giỏi thích ứng với mọi sự thay đổi trong cuộc sống nên sẽ sớm có được thành công. Tử vi dự báo đúng 3 ngày tới là thời điểm bận rộn của nhiều người nhưng đối với con giáp tuổi Ngọ lại là “mùa thu hoạch”.

Đúng 3 ngày tới những con giáp tuổi Ngọ này đón nhiều niềm vui, cuộc sống có nhiều hy vọng. Những người này có thể phát hiện và nắm chặt những cơ hội bứt phá trong sự nghiệp, vạch ra đường hướng chính xác cho cuộc sống, tiền tài vượng phát, sự nghiệp lên hương. Khoảng thời gian này người tuổi Ngọ nghênh đón Thần Tài, làm gì cũng gặp nhiều may mắn hơn trước. Không chỉ gặt hái được nhiều thành quả, người tuổi Ngọ còn lan tỏa phúc khí tới cả gia đình.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tài lộc kích hoạt đúng 10 ngày cuối tháng 5, 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, làm ăn phát tài, may mắn thấm vào người

Tài lộc kích hoạt đúng 10 ngày cuối tháng 5, 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, làm ăn phát tài, may mắn thấm vào người

Đúng 10 ngày cuối tháng 5, 3 người tuổi này không cần phải lo tới cảnh bần hàn, túng thiếu. Thậm chí họ còn dễ gặp được quý nhân ra sức giúp đỡ để cuộc sống thêm may mắn, suôn sẻ và viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 3 con giáp Tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 19 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'