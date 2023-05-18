Tài lộc kích hoạt đúng 10 ngày cuối tháng 5, 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, làm ăn phát tài, may mắn thấm vào người

Vận khí của người tuổi Dậu cũng sẽ khả quan hơn rất nhiều khi bước đúng 10 ngày cuối tháng 5. Bỏ lại sau lưng những tháng ngày khổ cực, công sức như muối bỏ biển, tháng này là lúc bạn có thể tận hưởng thành quả từ những nỗ lực của bản thân.

Tử vi đúng 10 ngày cuối tháng 5 tuổi cho thấy, hầu hết các phương diện của con giáp này đều khá suôn sẻ. Công việc không còn khúc mắc nào có thể làm khó được bản mệnh. Bạn làm gì cũng thuận lợi, có nhiều cơ hội để ghi được dấu ấn lớn với cấp trên.

Đường công danh của tuổi Dậu sắp tới sẽ trở nên rộng mở hơn nhiều, được ví như trải thảm đỏ để bước lên đài vinh quang. Bạn không chỉ nhận được sự tin tưởng, khen ngợi của khách hàng mà còn được cấp trên đánh giá cao. Những dấu hiệu thuận lợi này đều có thể mang đến cho bạn nhiều cơ hội thăng tiến, tăng lương.

Về tài lộc, dù tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc dư dôi. Nếu có cơ hội đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn hiền lành và thiện lương nên luôn mang lại cảm giác đáng tin cho người xung quanh. Họ có cách đối xử phóng khoáng, tốt bụng với mọi người nên càng được yêu mến và tín nhiệm.

Trong công việc, tuổi Hợi luôn có thái độ dứt khoát, đã làm là làm tới cùng chứ không lười biếng, uể oải. Vận số thay đổi nên thời gian tới người tuổi Hợi dễ làm nên nghiệp lớn. Người tuổi Hợi hãy để ý thật kỹ những cơ hội xung quanh và tận dụng điều ấy để phát triển sự nghiệp của mình.

Đúng 10 ngày cuối tháng 5, người tuổi Hợi không cần phải lo tới cảnh bần hàn, túng thiếu. Thậm chí họ còn dễ gặp được quý nhân ra sức giúp đỡ để cuộc sống thêm may mắn, suôn sẻ và viên mãn. Vì thế đây quả thực là khoảng thời gian phù hợp để tuổi Hợi nắm giữ lấy cơ hội bứt phá, băng băng thẳng tiến.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân là một trong những con giáp dễ công thành danh toại ngay từ khi còn trẻ. Bản mệnh thông minh, nhanh nhẹn, sáng tạo và lạc quan.

Thời gian trước đây, tuổi Thân gặp nhiều áp lực, thử thách trong cuộc sống. Tuy nhiên, bản mệnh cũng đón nhận những cơ hội tốt để phát triển. Khó khăn song hành với cơ hội giúp tuổi Thân có thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức quý báu.

Tử vi nói rằng, vài tuần trước đây là thời điểm khó khăn của tuổi Thân. Con giáp này làm gì cũng không thu được kết quả như ý. Trong công việc, bản mệnh có thể gặp phải người không tốt, gây ra nhiều rắc rối, phiền nhiễu.

Tuy nhiên, 10 ngày cuối tháng 5 vận trình của tuổi Thân sẽ thay đổi. Những chuyện xui xẻo không còn đeo bám họ. Tuổi Thân không những có thể lấy lại những gì đã mất mà còn gặp được quý nhân. Bản mệnh làm ăn thuận lợi hơn, đạt được thành tựu đáng nể trong giai đoạn này.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.