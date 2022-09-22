Thần Tài điểm mặt chỉ tên, 3 tuổi này 21h tối 22/9 trúng số độc đắc, tiền núi đổ về, qua trái gặp Phúc Thần qua phải đụng Hỷ Thần, làm đâu là thắng đó

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 18:10

21h tối 22/9, 3 con giáp này được Thần Tài ưu ái nên vận may đỏ rực rỡ, tài lộc về bủa vây.

Tuổi Tý

Thần Tài điểm mặt chỉ tên, 3 tuổi này 21h tối 22/9 trúng số độc đắc, tiền núi đổ về, qua trái gặp Phúc Thần qua phải đụng Hỷ Thần, làm đâu là thắng đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi vào 21h tối 22/9, vận trình tổng thể tuổi Tý thuận lợi hết mực. Công việc tương đối suôn sẻ, thuận lợi khi được quý nhân hỗ trợ. Tuy bản mệnh bận rộn hơn rất nhiều nhưng gặt hái được không ít thành công trong thời gian này.

Với người làm công ăn lương, bạn tập trung vào nhiệm vụ, nói được làm được, không thích ăn không nói có, ba hoa nên rất được lòng mọi người. Cấp trên chắc hẳn sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng giúp bạn khẳng định bản thân.

Chuyện tình cảm của những người đã lập gia đình có khởi sắc. Đôi bên tưởng chừng đã hòa giải, sau những lần hiểu nhầm sẽ càng thương nhau hơn.

Tình hình tài chính của bạn có những điểm sáng nhất định, tập trung vào khoảng thời gian cuối tuần.

Tuổi Tỵ

Sao Thái Âm chủ đào hoa xuất hiện mang tới cho người tuổi Tỵ nhiều cơ hội cải thiện tình trạng độc thân hiện tại của mình. Con giáp này biết mình cần gì, muốn gì chắc chắn sẽ dễ dàng tìm thấy người trong mộng, chỉ cần bạn chịu mở lòng, đó đã là một tín hiệu tích cực.

Thế nhưng bạn vẫn nên để mọi thứ phát triển theo hướng tự nhiên nhất. Có duyên gặp gỡ, nhưng để thành đôi lứa hay không còn phụ thuộc khá nhiều vào tình cảm của đôi bên qua thời gian tìm hiểu. Bên cạnh đó, tuổi Tị cũng cần phải học cách nhìn người, đừng để vẻ hào nhoáng bề ngoài đánh lừa.

Thần Tài điểm mặt chỉ tên, 3 tuổi này 21h tối 22/9 trúng số độc đắc, tiền núi đổ về, qua trái gặp Phúc Thần qua phải đụng Hỷ Thần, làm đâu là thắng đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc vào 21h tối 22/9 dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều phát tài phát lộc bởi may mắn đang đứng về phía bạn. Nếu con giáp này có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay vào thời điểm giữa tuần, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Vận trình công danh sự nghiệp đôi khi cũng xuất hiện nhiều vấn đề nhưng con giáp này luôn chứng tỏ được mình là một người đa tài, có khả năng xử lý nhiều việc khác nhau. Tuổi Tỵ ngày càng biết cách bộc lộ bản lĩnh khi cần, đạt được sự tin tưởng của cấp trên.

Tuổi Thìn

Thần Tài điểm mặt chỉ tên, 3 tuổi này 21h tối 22/9 trúng số độc đắc, tiền núi đổ về, qua trái gặp Phúc Thần qua phải đụng Hỷ Thần, làm đâu là thắng đó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào 21h tối 22/9, người tuổi Thìn được cát tinh Thực Thần che chở nên tài vận rất vượng. Cát thần này sẽ trợ lực cho người làm kinh doanh buôn bán thêm phát tài phát lộc. Vận may đến từ những thời điểm rất tình cờ, cơ hội kiếm tiền không phải ai cũng có thể nhìn thấy và biết cách tận dụng, nhưng hôm nay bản mệnh có thể làm được điều đó.

Con giáp này cũng nên tập trung vào kinh doanh lĩnh vực mình có nhiều lợi thế nhất trước khi mở rộng ra thêm ở nhiều lĩnh vực khác, nếu chưa thực sự đạt được bước tiến mang tính quyết định thì tốt nhất chớ nên ôm đồm quá nhiều thứ cùng một lúc kẻo cuối cùng lại thành xôi hỏng bỏng không.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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