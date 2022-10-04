Thần Tài đã đợi ở cửa, trong 20 ngày tới 3 con giáp lộc đỏ chói lọi, vượng phát tiền tài, 1 vốn 4 lời, tiền về ào ạt

Tuổi Mão thường không muốn người khác biết mình có tiền. Con giáp này có nhiều kinh nghiệm và biết nhiều chuyện nên khả năng kiếm tiền tốt.

Bởi vì chẳng bao giờ nói với ai mình có tiền và cũng cẩn trọng trong chuyện cho người khác mượn tiền nên tuổi Mão đích thị là một con giáp giàu ngầm.

Ngoài ra, tuổi Mão cũng không dễ dàng tin người, không phải ai hỏi vay tiền là họ cũng cho mượn. Tuổi Mão tin rằng các mối quan hệ muốn duy trì lâu dài thường không nên dính đến tiền bạc. Cũng chính vì vậy, họ ít khi đề cập đến chuyện tiền nong.

Trong 20 ngày tới đây, vận tài còn rực rỡ hơn nữa, người tuổi Mão làm ăn thắng lợi, có được nhiều mối kinh doanh lớn giúp thu về không ít tiền của.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp may mắn nhất 20 ngày tới gọi tên Mùi. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất chăm chỉ phấn đấu sự nghiệp. Chỉ cần có lộ trình đã định thì họ sẽ không dễ dàng thay đổi, đồng thời cũng rất chú trọng đến mối liên hệ giữa con người với nhau.

Ai cũng nhìn thấy được là con giáp tuổi Mùi thường làm việc quên ăn quên ngủ. Đặc biệt là lãnh đạo sẽ đánh giá cao nỗ lực và sự cống hiến hết mình của họ. Vì thế, đón đợi người tuổi Mùi trong 20 ngày sắp tới sẽ là thăng quan, tiến chức.

Con giáp này có thể thay đổi vận trình một cách tốt đẹp, công danh sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, mối làm ăn khá tốt, tiền bạc tăng nhanh. Có thể nói mọi vấn đề của người tuổi Mùi đều được giải quyết dễ dàng, làm ăn phát đạt hơn.

Tuổi Dần

Có Tam Hợp che chở cho vận trình 20 ngày tới của tuổi Dần, bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, nhanh chóng chiếm được thế chủ động. Công việc có khởi sắc rõ rệt, bạn có thể sẽ được cất nhắc lên vị trí tốt hơn và được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn với những biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua.

Tài lộc cũng theo đó có chiều hướng tăng lên, con giáp này có thể tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Người làm kinh doanh cũng có nguồn thu ổn định, tuy không có nhiều liền một lúc nhưng túc tắc, không lúc nào thiếu. Các nguồn hàng, nguồn khách hàng đều được duy trì trong tầm kiểm soát.

Ảnh minh họa: Internet

20 ngày tới, người tuổi Dần có Bán Hợp trợ mệnh nên đường tình duyên lại càng thêm vượng, người độc thân không ra ngoài giao lưu kết bạn thì thật là phí. Những đối tượng mà bạn gặp đều rất thu hút, thú vị nên dù không thể tiến triển thành tình yêu thì làm bạn cũng là trải nghiệm không tồi để cùng chia sẻ cuộc sống.

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