Ngọc Hoàng kết sổ, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp hứng lộc Trời ban, chính thức hết nghèo, giàu sang nứt vách trong 3 tháng cuối năm

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 07:25

3 tháng cuối năm 10, 11, 12 này là thời điểm vượng khí tăng cao cho 3 con giáp sau đây chuyển mình làm giàu bứt tốc, thay đổi số mệnh, ăn nên làm ra.

Tuổi Thìn

Bản mệnh người tuổi Thìn được Thần Tài gõ cửa, làm ăn phát tài, tài lộc tăng vọt 3 tháng cuối năm 10, 11, 12. Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng về ầm ầm. Người làm công ăn lương thì thành tích của bạn sẽ được cấp trên và đồng nghiệp công nhận.

Ngọc Hoàng kết sổ, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp hứng lộc Trời ban, chính thức hết nghèo, giàu sang nứt vách trong 3 tháng cuối năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này ít gặp khó khăn về kinh tế trong cuộc sống nhưng tính tình đa sầu, đa cảm lại thêm tính tình thất thường nên khổ tâm khó nói, nếu buông bỏ được lối suy nghĩ tiêu cực này, con giáp này sẽ rất dễ thành công.

Người tuổi Thìn làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Không những công việc, sự nghiệp thành công mà đường tình duyên của con giáp này cũng thuận lợi, viên mãn. Người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân của mình. Trong khi những người có đôi, có cặp sớm đón được tin vui.

Tuổi Sửu

Ngọc Hoàng kết sổ, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp hứng lộc Trời ban, chính thức hết nghèo, giàu sang nứt vách trong 3 tháng cuối năm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận thế của người Sửu luôn tốt đẹp hơn người khác, luôn có quý nhân giúp đỡ những lúc cần thiết, đặc biệt 3 tháng cuối năm 10, 11, 12.

Tài vận của con giáp này vô cùng tốt đẹp, cuối năm làm ăn bứt phá dễ kiếm được tiền tỷ bỏ túi. Con giáp này cầu tài suôn sẻ, kiếm tiền thành công. Ngoài ra, con giáp này cũng dễ dàng hoàn thành mọi mục tiêu đã đề ra nên cuộc sống ngày càng vui vẻ và thoải mái.

Tuổi Mùi

Vận khí của tuổi Mùi trong 3 tháng cuối năm 10, 11, 12 rất thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ. 

Ngọc Hoàng kết sổ, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp hứng lộc Trời ban, chính thức hết nghèo, giàu sang nứt vách trong 3 tháng cuối năm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trước đó khó khăn thế nào không biết nhưng 60 ngày tới, cuộc sống của họ sẽ có nhiều biến chuyển, khởi sắc từng chút một. Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều đang dần chuyển biến tích cực, biến họa thành phúc. Đặc biệt, 3 tháng cuối năm 10, 11, 12, tuổi Mùi còn có thể tìm được cơ hội thăng chức, tiền lương cao gấp đôi.

Tất cả những gì người tuổi Mùi cần làm là vận dụng tốt những gì đã học được, tích lũy sau nhiều lần thất bại.

 

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

Từ 13h chiều 3/10/2022, ai khổ mặc ai, 3 con giáp này vẫn lên phới phới, chạm đỉnh giàu sang, buôn may bán đắt, lợi lộc dồi dào

Từ 13h chiều 3/10/2022, ai khổ mặc ai, 3 con giáp này vẫn lên phới phới, chạm đỉnh giàu sang, buôn may bán đắt, lợi lộc dồi dào

3 con giáp này phải nói có số cực vượng từ 13h chiều 3/10/2022, làm đâu thắng có, cơ hội làm giàu luôn sẵn chờ.

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