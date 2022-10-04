3 con giáp rủ nhau thoát nạn Phá Tài, rủng rỉnh thu bạc tỷ trong 2 tuần tới

Tử vi trong 2 tuần tới đây của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu vận thế tốt, trong công việc có được tín niệm nhất định, có đường thăng tiến.

Vận trình sự nghiệp hanh thông, lãnh đạo rất vừa lòng, đồng nghiệp cũng sẵn lòng giúp đỡ, không gặp phải gánh nặng lớn trong công việc, có một tầm nhìn tốt cho tương lai.

Tình duyên cần bình tĩnh suy xét để không mắc sai lầm. Đừng nghĩ đến chuyện chia tay ngay khi cãi nhau, đây không phải là gốc rễ, không giải quyết vấn đề, hãy học cách giao tiếp, chia tay đi chia tay lại chỉ làm tan vỡ mối quan hệ mà thôi.

Tài lộc tăng tiến, bạn phải chăm chỉ hơn, nỗ lực hơn, một số chuyện phải tự mình học lấy, không ai dạy cả.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 tuần tới đây, người tuổi Hợi sẽ có tài lộc cực kì thịnh vượng, vận may sẽ tự động gõ cửa. Người tuổi Hợi được khuyên rằng hãy tận dụng thời gian này để phát triển đa chiều cả về khả năng kiếm tiền cũng như mở rộng cơ hội kinh doanh.

Nếu có mục tiêu đầu tư thì đừng chần chừ, cứ nắm bắt cơ hội và coi nó như một hướng phát triển khác. Đừng lo, người tuổi Hợi có thể nhận được những khoản lợi nhuận bất ngờ cực kì hậu hĩnh!

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ được ông trời ưu ái ban cho những cơ hội quý giá không phải con giáp nào cũng có được.

Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia tử vi cho biết thời điểm này người tuổi Ngọ được nhiều sao tốt chiếu mệnh giúp họ làm gì cũng gặp may và thu về kết quả tuyệt vời, nhất là chuyện tài chính.

Trong 2 tuần tới đây chính là thời điểm may mắn đối với người tuổi Ngọ. Đặc biệt là những người có các kế hoạch đầu tư hay kinh doanh. Chỉ cần Ngọ biết nắm bắt thì chuyện kiếm tiền với con giáp này không phải là việc gì quá khó.

Người tuổi Ngọ nên biết tận dụng mọi nguồn lực, nỗ lực và chăm chỉ để thu về thành tựu lớn nhất vì thời gian sau cơ hội làm giàu sinh lời to sẽ ít xuất hiện hơn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm chiệm.