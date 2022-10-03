Trong 20h tối 3/10/2022, tuổi Mùi đón nhận nhiều điềm lành. Các mong ước, dự định bấy lâu của con giáp này sẽ được thực hiện. Vận trình của tuổi Mùi trong tháng mới cực kỳ hanh thông, tài lộc đến ào ào, gia tăng cơ hội kiếm tiền. Bản mệnh nắm trong tay khả năng thành công lớn, có thể phát tài.

Hơn nữa, vào thời gian này, tuổi Mùi còn có vận thế cực vượng có thể trúng lớn, biết đâu có cơ hội đổi đời nhờ số tiền cực "khủng" sắp có duyên nhận được.

Về sự nghiệp, công việc liên quan đến chuyện hợp tác với người khác diễn ra suôn sẻ. Đây là thời điểm bản mệnh cống hiến hết mình cho sự nghiệp và đạt thành tựu đáng nể.

Tuổi Sửu

Tử vi vào 20h tối 3/10/2022 của 12 con giáp nhận thấy, Tam Hợp cục dự báo người tuổi Sửu dễ dàng nhận được tin vui trong chuyện tình cảm. Nhân duyên vô cùng tốt đẹp, người độc thân có người thầm thương trộm nhớ, nếu cảm thấy mình cũng có tình cảm, hãy chủ động “bật đèn xanh” để nâng cấp mối quan hệ lên tầm cao.

Ảnh minh họa: Internet

Các cặp đôi luôn biết cách thắt chặt tình cảm để gìn giữ mối quan hệ hiện tại. Bí quyết của hai bạn là luôn chia sẻ rõ ràng với nhau mỗi ngày, nhờ vậy tránh được rất nhiều hiểu lầm không đáng có. Hạnh phúc đang có cũng giúp bạn có thái độ tích cực hơn mỗi ngày.

Thiên Ấn cũng cho thấy công việc của bạn diễn tiến theo chiều hướng ngày càng tốt hơn. Nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối nên bản mệnh giải quyết được những khó khăn trước mắt rất tốt. Bản mệnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, không khuất phục trước bất kỳ chướng ngại vật nào.

Tuổi Thân

Tử vi vào 20h tối 3/10/2022 cho thấy Thực Thần xuất hiện là điềm báo tài lộc đổ về túi người tuổi Thân. Con giáp này đừng nghĩ rằng chỉ công việc chính mới đem lại thu nhập, có khi nghề tay trái còn mang về nguồn thu lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của bạn đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài chính cải thiện rõ rệt cho nên bản mệnh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều vì không phải lo lắng hay băn khoăn về việc chi tiêu nữa. Người làm ăn kinh doanh cũng rất thuận lợi, vận trình tăng tiến không ngừng, lợi nhuận thu về khổng lồ. Tiền bạc đổ về túi đếm không xuể nên con giáp này có thể chiều chuộng bản thân nhiều hơn.

Kim sinh xuất cho Thủy khiến đường tình duyên của người độc thân không được tốt cho lắm. Bản mệnh cần phải nhìn thoáng hơn, đừng mãi để mình đắm chìm trong những nỗi đau quá khứ như thế nữa.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.