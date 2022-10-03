Chấn động với vận may của 3 con giáp vào 20h tối 3/10/2022, trúng độc đắc đến 99 tỷ, lộc khủng tràn vào nhà, vận tài vượng sắc, giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 17:20

Số mệnh giàu sang đã chỉ điểm 3 con giáp này vào 20h tối 3/10/2022, chạy sao cho thoát vận đỏ Trời ban, phúc khí tươi sáng, thu hút lộc tài.

Tuổi Mùi

Trong 20h tối 3/10/2022, tuổi Mùi đón nhận nhiều điềm lành. Các mong ước, dự định bấy lâu của con giáp này sẽ được thực hiện. Vận trình của tuổi Mùi trong tháng mới cực kỳ hanh thông, tài lộc đến ào ào, gia tăng cơ hội kiếm tiền. Bản mệnh nắm trong tay khả năng thành công lớn, có thể phát tài.

Chấn động với vận may của 3 con giáp vào 20h tối 3/10/2022, trúng độc đắc đến 99 tỷ, lộc khủng tràn vào nhà, vận tài vượng sắc, giàu sang đổi đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về sự nghiệp, công việc liên quan đến chuyện hợp tác với người khác diễn ra suôn sẻ. Đây là thời điểm bản mệnh cống hiến hết mình cho sự nghiệp và đạt thành tựu đáng nể.

Hơn nữa, vào thời gian này, tuổi Mùi còn có vận thế cực vượng có thể trúng lớn, biết đâu có cơ hội đổi đời nhờ số tiền cực "khủng" sắp có duyên nhận được.

Tuổi Sửu

Tử vi vào 20h tối 3/10/2022 của 12 con giáp nhận thấy, Tam Hợp cục dự báo người tuổi Sửu dễ dàng nhận được tin vui trong chuyện tình cảm. Nhân duyên vô cùng tốt đẹp, người độc thân có người thầm thương trộm nhớ, nếu cảm thấy mình cũng có tình cảm, hãy chủ động “bật đèn xanh” để nâng cấp mối quan hệ lên tầm cao.

Chấn động với vận may của 3 con giáp vào 20h tối 3/10/2022, trúng độc đắc đến 99 tỷ, lộc khủng tràn vào nhà, vận tài vượng sắc, giàu sang đổi đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các cặp đôi luôn biết cách thắt chặt tình cảm để gìn giữ mối quan hệ hiện tại. Bí quyết của hai bạn là luôn chia sẻ rõ ràng với nhau mỗi ngày, nhờ vậy tránh được rất nhiều hiểu lầm không đáng có. Hạnh phúc đang có cũng giúp bạn có thái độ tích cực hơn mỗi ngày.

Thiên Ấn cũng cho thấy công việc của bạn diễn tiến theo chiều hướng ngày càng tốt hơn. Nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối nên bản mệnh giải quyết được những khó khăn trước mắt rất tốt. Bản mệnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, không khuất phục trước bất kỳ chướng ngại vật nào.

Tuổi Thân

Tử vi vào 20h tối 3/10/2022 cho thấy Thực Thần xuất hiện là điềm báo tài lộc đổ về túi người tuổi Thân. Con giáp này đừng nghĩ rằng chỉ công việc chính mới đem lại thu nhập, có khi nghề tay trái còn mang về nguồn thu lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của bạn đấy.

Chấn động với vận may của 3 con giáp vào 20h tối 3/10/2022, trúng độc đắc đến 99 tỷ, lộc khủng tràn vào nhà, vận tài vượng sắc, giàu sang đổi đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài chính cải thiện rõ rệt cho nên bản mệnh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều vì không phải lo lắng hay băn khoăn về việc chi tiêu nữa. Người làm ăn kinh doanh cũng rất thuận lợi, vận trình tăng tiến không ngừng, lợi nhuận thu về khổng lồ. Tiền bạc đổ về túi đếm không xuể nên con giáp này có thể chiều chuộng bản thân nhiều hơn.

Kim sinh xuất cho Thủy khiến đường tình duyên của người độc thân không được tốt cho lắm. Bản mệnh cần phải nhìn thoáng hơn, đừng mãi để mình đắm chìm trong những nỗi đau quá khứ như thế nữa.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp vận tài đỏ rực, số sướng ngất ngây, tháng 10 trúng độc đắc, tháng 11 ắt đổi đời

3 con giáp vận tài đỏ rực, số sướng ngất ngây, tháng 10 trúng độc đắc, tháng 11 ắt đổi đời

Trong tháng 10 và tháng 11, vận tài rực rỡ luôn ở bên 3 con giáp sau đây nên chuyện làm ăn kinh doanh hay đường tài lộc cũng đều hanh thông trông thấy.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 3 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 4 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 4 giờ 41 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 5 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 6 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 7 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý