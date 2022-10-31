Vận trình tình cảm hài hoà viên mãn. Quý nhân chỉ đường dẫn lối giúp các cặp đôi mau chóng tháo gỡ được những khúc mắc còn tồn tại trong mối quan hệ tình cảm. Con giáp này và nửa kia sớm tìm lại được cảm giác yêu đương như thuở trước.

Công việc của người tuổi Thìn sau 5h sáng ngày mai 1/11 diễn ra khả quan. Mọi kế hoạch, dự định của người tuổi Thìn đều được tiến hành suôn sẻ. Ngoài ra, khả năng sắp xếp công việc thông minh và ứng biến linh hoạt còn đem lại cho bản mệnh không ít cơ hội thăng tiến quý giá.

Người tuổi Thìn đón vận may về phương diện tài lộc. Người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán làm ăn phát tài phát lộc, nâng cao nguồn thu nhập vượt ngoài tưởng tượng

Tuổi Thân

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Người tuổi Thân có khả năng phản ứng nhanh trước mọi tình huống. Trong công việc cũng như cuộc sống, con giáp này luôn tỏ ra thông minh, sáng tạo và đưa ra nhiều ý tưởng đột phá.

Tuy nhiên, tuổi Thân đôi khi hơi nóng nảy, dễ cáu gắt. Bù lại bản mệnh có nghị lực vươn lên, không ngại khó ngại khổ nên dự báo có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Tuổi Thân có tài lộc thăng tiến, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, làm đâu thắng đó sau 5h sáng ngày mai 1/11.

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông sau 5h sáng ngày mai 1/11. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra.

Người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh không còn phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Ngọ trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.