Bước qua 5h sáng ngày mai 1/11, nhưng con giáp này nhận niềm vui không ngừng, cơ hội nhận khoản tiền lớn đang rộng mở chào đón.
- 3 tuổi phất lên như vũ bão trước Rằm tháng 10 âm lịch: Nhận mưa lộc trời, vươn tay hái vàng thu bạc, tiền của chất núi, làm ăn đại vượng, giàu sang phú quý
- Từ 10/10 đến 15/10 Âm lịch: Thần Phật chở che, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp này hứng lộc mỏi tay, rương vàng đầy ụ, tài khoản nhảy số, sang giàu dư giả, phú quý bậc nhất
Tuổi Thìn
Công việc của người tuổi Thìn sau 5h sáng ngày mai 1/11 diễn ra khả quan. Mọi kế hoạch, dự định của người tuổi Thìn đều được tiến hành suôn sẻ. Ngoài ra, khả năng sắp xếp công việc thông minh và ứng biến linh hoạt còn đem lại cho bản mệnh không ít cơ hội thăng tiến quý giá.
Vận trình tình cảm hài hoà viên mãn. Quý nhân chỉ đường dẫn lối giúp các cặp đôi mau chóng tháo gỡ được những khúc mắc còn tồn tại trong mối quan hệ tình cảm. Con giáp này và nửa kia sớm tìm lại được cảm giác yêu đương như thuở trước.
Người tuổi Thìn đón vận may về phương diện tài lộc. Người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán làm ăn phát tài phát lộc, nâng cao nguồn thu nhập vượt ngoài tưởng tượng
Cẩn trọng: Thói quen mua đồ không nhìn giá sớm muộn cũng khiến túi tiền kiệt quệ.
Tuổi Thân
Người tuổi Thân có khả năng phản ứng nhanh trước mọi tình huống. Trong công việc cũng như cuộc sống, con giáp này luôn tỏ ra thông minh, sáng tạo và đưa ra nhiều ý tưởng đột phá.
Tuy nhiên, tuổi Thân đôi khi hơi nóng nảy, dễ cáu gắt. Bù lại bản mệnh có nghị lực vươn lên, không ngại khó ngại khổ nên dự báo có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp.
Tuổi Thân có tài lộc thăng tiến, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, làm đâu thắng đó sau 5h sáng ngày mai 1/11.
Tuổi Ngọ
Tử vi nói rằng con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông sau 5h sáng ngày mai 1/11. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra.
Người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra.
Người làm ăn kinh doanh không còn phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Ngọ trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.
Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.