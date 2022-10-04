Thần tài báo mộng giàu: 3 con giáp đón "bão" tài lộc, "mưa" bạc vàng từ 5/10 đến 10/10

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 17:15

Khoảng thời gian từ 5/10 đến 10/10 sẽ vô cùng tươi đẹp với 3 con giáp sau đây vì có thể nhận được rất nhiều may mắn, tài lộc và cơ hội làm giàu.

Tuổi Thìn

Thần tài báo mộng giàu: 3 con giáp đón 'bão' tài lộc, 'mưa' bạc vàng từ 5/10 đến 10/10 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp từ 5/10 đến 10/10 dự báo trên phương diện sự nghiệp, nhờ có Tam Hợp phù trợ, bạn bắt tay vào công việc nào cũng gặp được nhiều điều thuận lợi. Các mối quan hệ xã giao lành mạnh khiến bạn nhận được nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ của mọi người.

Phương diện tài lộc có những bước tiến triển đáng mừng trong khoảng thời gian này. Bạn gặp gỡ và giữ quan hệ được với những đối tác triển vọng. Hãy nhanh chóng kí kết hợp đồng với đối phương, đôi bên có thể cùng hợp tác với nhau và kiếm về một khoản bộn tiền.

Tuổi Sửu

Thời gian qua, người tuổi Sửu vẫn luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Bản mệnh có thể sắp xếp mọi việc một cách cực kỳ khoa học nên dù có bận rộn đến đâu thì Sửu cũng vẫn giải quyết trơn tru.

Thần tài báo mộng giàu: 3 con giáp đón 'bão' tài lộc, 'mưa' bạc vàng từ 5/10 đến 10/10 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, Sửu còn áp dụng những điều đã biết vào thực tế công việc một cách thành thạo. Chính nhờ vậy mà Sửu không hề bối rối dù gặp phải sự cố bất ngờ nào. Người tuổi Sửu đang dần trở thành tấm gương sáng cho bạn bè, đồng nghiệp noi theo.

Đặc biệt, từ 5/10 đến 10/10 sẽ có cơ hội lớn đến với Sửu. Nắm bắt tốt thì Sửu sẽ chứng minh được năng lực, khẳng định được vị trí của mình.

Không chỉ có công việc mà chuyện tình cảm cũng rất may mắn. Những người độc thân nhận được sự chú ý của nhiều đối tượng khác giới. Hãy thử mở lòng đón nhận, biết đâu Sửu sẽ tìm được người chân thành với mình.

Tuổi Tý

Những ngày từ 5/10 đến 10/10, người tuổi Tý đặc biệt thích khám phá các cách kiếm tiền khác nhau. Và may mắn là họ được Thần Tài phù trợ, đánh đâu thắng đấy, đầu tư gì cũng thu về lợi nhuận.

Thần tài báo mộng giàu: 3 con giáp đón 'bão' tài lộc, 'mưa' bạc vàng từ 5/10 đến 10/10 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Để mọi thứ được thuận lợi hơn nữa, người tuổi Tý nên tận dụng thời gian này để đọc thêm sách về quản lý tài chính hoặc tham gia một số khóa học quản lý tài chính trực tuyến vì những khóa học này rất hữu ích để nâng cao nội hàm. Đương nhiên, cách đơn giản nhất là tuổi Tý cứ quan sát và tham khảo bất kì điều gì họ cho rằng có thể giúp hiểu hơn về khái niệm đầu tư, quản lý tài chính. Việc nghiên cứu kỹ càng sẽ giúp họ có tầm nhìn xa hơn trong thị trường phân tích đầu tư, từ đó đảm bảo việc ví tiền sẽ càng ngày càng dày lên.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 4/10 tới 9/10, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp này đổi vận lên hương, giàu sang sung túc, có lộc Trời ban

Từ 4/10 tới 9/10, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp này đổi vận lên hương, giàu sang sung túc, có lộc Trời ban

May mắn liên tiếp ùa về từ 4/10 đến 9/10 giúp 3 con giáp sau đây cầu gì được nấy, làm ăn tăng tiến vượt bậc.

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