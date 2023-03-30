Thần Tài ban lộc, vận may soi chiếu đúng 60 NGÀY tới 3 con giáp tài lộc mạnh mẽ, tiền tài, sự nghiệp và tình yêu đều phát triển vượt bậc

Hai tháng tới đây sẽ là thời điểm vô cùng may mắn của người tuổi Mùi. Bạn dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp, dù lần đàu tiên tiếp xúc với lĩnh vực mới mẻ cũng nhanh chóng bắt kịp được với guồng quay của mọi người.

Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên ắt không thiếu được các khoản thưởng nóng. Thậm chí bạn còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, với mức lương xứng đáng hơn.

Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của cấp dưới. Bạn có thể đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể cùng phát triển. Trên phương diện tài lộc, người làm kinh doanh, buôn bán nhìn ra hướng phát triển mới cho bản thân mình hoặc cho cả tập thể. Tất nhiên, quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi va vấp, song khi mọi việc đã vào guồng, bạn có thể thu được khoản lời lãi đáng mơ ước.

Người tuổi Mùi độc thân dễ gặp được những đối tượng triển vọng trong các cuộc gặp gỡ bạn bè hoặc đồng nghiệp. Càng tích cực tham gia các hoạt động này, bạn càng tăng khả năng gặp người phù hợp với mình.

Với người đã có đôi có cặp, con giáp này và nửa kia duy trì được mối quan hệ cân bằng. Cả hai đều tôn trọng nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau nên những hiểu lầm hoặc tranh cãi giảm đi đáng kể.

Người tuổi Mùi 2 tháng tới sẽ mở rộng các mối quan hệ và được trọng dụng hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hai tháng tới đây cũng là một thời điểm tốt để người tuổi Tuất chuyển mình và đổi vận. Người cầm tinh tuổi này sẽ có một trang mới với những dấu hiệu tươi sáng và thăng hoa trong cả sự nghiệp và cuộc sống.

Trong công việc, người tuổi Tuất gặp nhiều cơ hội hơn, cộng với bản tính chăm chỉ và biết cố gắng nên dễ làm đâu thắng đó. Cũng nhờ thế nên họ được lãnh đạo ghi nhận, có thể được thăng quan tiến chức, đề bạt khen thưởng. Ở phương diện tài lộc, những tháng tới này người tuổi Tuất được thần Tài chiếu mệnh nên đây là những tháng hốt bạc của người tuổi này.

Nếu biết đầu tư kinh doanh, tuổi Tuất sẽ kiếm thêm bộn tiền, kết quả thu về rực rỡ nên đừng chần chừ để lỡ cơ hội. Vào thời điểm giữa năm, cơ hội làm giàu sẽ tới ồ ạt, người tuổi này nếu cải thiện thêm kỹ năng giao tiếp sẽ khiến mọi việc được suôn sẻ. Vừa biết nắm bắt cơ hội vừa được quý nhân giúp đỡ thì làm gì cũng hanh thông, thuận lợi.

Trong 2 tháng tới này, không chỉ công việc và tài lộc mà mọi mặt cuộc sống của người tuổi Tuất đều có những bước chuyển biến đáng kể. Do đó, bản mệnh này hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội để vươn lên.

Tuổi Tuất có nhiều cơ hội và sự nghiệp ngày càng phát triển. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người Tuổi Thân đa phần đều thông minh, lém lỉnh như những chú khỉ. Họ chăm chỉ làm việc, không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Đó cũng chính là bí quyết giúp người tuổi này đạt được những bước tiến lớn trong năm nay.

Bước sang 2 tháng tới đây, con giáp tuổi Thân có vận trình sự nghiệp hanh thông, thuận lợi. Con giáp này kiếm ra nhiều tiền, có thể tích lũy một số lượng tài sản nhất định.

Người làm kinh doanh cũng tìm ra đường hướng phát triển mới cho doanh nghiệp của mình. Người làm công cũng có cơ hội làm thêm, thăng lương, tăng thưởng.

Trong 2 tháng này, con giáp tuổi Thân cũng rất may mắn trong chuyện tình cảm, đặc biệt là nam giới. Họ có mối quan hệ tốt đẹp với người khác giới nhưng chú ý giữ nguyên tắc trong mối quan hệ của mình.

Con giáp tuổi này đã có gia đình thì hôn nhân hòa thuận, êm ấm nhưng thiếu chút đam mê. Nếu có điều kiện, con giáp này nên đưa gia đình đi du lịch để làm mới chuyện tình cảm.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo