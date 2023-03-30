Bùng nổ vận may, 3 con giáp "mả táng hàm rồng", không lo cơm ăn áo mặc, tậu nhà lầu xe hơi 3 ngày đầu tháng 4/2023

Tâm linh - Tử vi 30/03/2023 16:50

Bước sang đầu tháng 4 dương lịch 2023, 3 con giáp này hứa hẹn sẽ vô cùng may mắn, không lo cơm ăn áo mặc, tậu nhà lầu xe hơi trong nháy mắt.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi này có cá tính mạnh, chân thành, luôn sống ngay thẳng, có cái nhìn tích cực.

Với những con giáp này, họ luôn có thể tin tưởng nhau. Thời gian tới, tuổi Dần dễ gặp quý nhân dù trong công việc hay cuộc sống đều được quý nhân giúp đỡ. Tương lai, sẽ có nhiều của cải và thịnh vượng, sống cuộc sống hạnh phúc, no đủ.

Bùng nổ vận may, 3 con giáp 'mả táng hàm rồng', không lo cơm ăn áo mặc, tậu nhà lầu xe hơi 3 ngày đầu tháng 4/2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi vốn là những người lương thiện, dễ gần và hào phóng, ngay thẳng, khôn khéo linh hoạt, suy nghĩ tinh tế, làm việc rất độc lập. Bên cạnh đó, cung quan lộc có cát tinh soi chiếu nên có nhiều tài lộc và phước lành, lại nhờ có phúc khí của Trời nên thường gặp nhiều quý nhân, may mắn và phước đức sẽ kéo dài trong suốt 3 năm. ‏

‏Đúng 1/4 tới, các bạn cầm tinh con rồng sẽ luôn hoàn thành tốt công việc được giao, khiến cho mọi người càng tin cậy bạn hơn. Những ưu điểm của Rồng con như: thực tế, luôn yêu cầu mọi thứ phải thật hoàn hảo, luôn kiên nhẫn, đầy sức hút trước đám đông và có khả năng thích nghi với môi trường… sẽ được phát huy triệt để trong khoảng thời gian này.

Bùng nổ vận may, 3 con giáp 'mả táng hàm rồng', không lo cơm ăn áo mặc, tậu nhà lầu xe hơi 3 ngày đầu tháng 4/2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Xem may mắn của 12 con giáp đầu tháng 4/2023, người tuổi Dậu có cơ hội tiếp cận với những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh kí kết hợp đồng. 

 

Người tuổi này nên tận dụng cơ hội tiếp tục mở rộng các mối quan hệ của mình thông qua các hoạt động xã giao, từ thiện. Rất có thể thông qua việc này, bạn sẽ khẳng định được tên tuổi hoặc tiếp xúc được với những nhà đầu tư lớn, những người có chức có quyền sẽ trợ giúp bạn trong tương lai.

Bùng nổ vận may, 3 con giáp 'mả táng hàm rồng', không lo cơm ăn áo mặc, tậu nhà lầu xe hơi 3 ngày đầu tháng 4/2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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