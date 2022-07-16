Thần đồng tiên tri 'điểm' tên 3 con giáp nắm chắc cơ hội TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC đúng chủ nhật này (17/7)

Tâm linh - Tử vi 16/07/2022 17:35

"Trúng được quả đậm", 3 con giáp này đổi đời giàu sang, như ý cát tường.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ mang tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, năng động và nhiệt tình. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Do đó, phần lớn những người tuổi này đều nhiều bạn bè. Khi gặp khó khăn, con giáp này có quý nhân giúp đỡ cả trong công việc lẫn cuộc sống. 

Thần đồng tiên tri 'điểm' tên 3 con giáp nắm chắc cơ hội TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC đúng chủ nhật này (17/7) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thần đồng tiên tri dự báo rằng, trong ngày chủ nhật này (17/7), tài vận của tuổi Ngọ tăng cao bất ngờ. Được quý nhân phù trợ nên con giáp này gặp nhiều may mắn. Họ nhận được những cơ hội làm giàu. Con giáp này làm ăn buôn bán cũng hanh thông, thuận lợi hơn trước. 

Từ giờ đến cuối năm, con giáp tuổi Ngọ có may mắn nối tiếp nhau gõ cửa. Người tuổi này có thể được thăng chức, tăng lương hoặc có thêm công việc mới kiếm thêm thu nhập. Con giáp này làm kinh doanh cũng vượng tài vượng lộc, buôn đâu lời đó.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất có ưu điểm là biết bản thân mình là ai, con giáp này luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Tuất vốn hiền lành, kiên nhẫn, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân chiếu cố nồng hậu.

Thần đồng tiên tri 'điểm' tên 3 con giáp nắm chắc cơ hội TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC đúng chủ nhật này (17/7) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần này, những người tuổi Tuất có cơ hội kiếm được nhiều tiền, có hy vọng thoát khỏi tình cảnh nghèo khó, vất vả trong công việc. Cuộc sống nhờ đó cũng khởi sắc, tiến đến sự giàu sang, sung túc.

Chỉ cần nắm bắt được tốt cơ hội này, Tuất không những làm ăn phát tài, có thu nhập cao hơn nhiều so với trước đây mà còn có thể thoải mái lo cho gia đình, người thân của mình.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ chịu khó, không ngại thử thách, luôn tìm tòi cái mới. Con giáp này biết nắm bắt cơ hội để gây dựng cuộc sống viên mãn. Người tuổi Tỵ luôn tin rằng mọi nỗ lực của bản thân sẽ được đền đáp xứng đáng. Chính vì vậy, dù cuộc sống có sóng gió như thế nào, tuổi Tỵ cũng tự mình vượt qua. Con giáp này coi những thất bại, vấp ngã là bài học kinh nghiệm để nuôi dưỡng bản thân ngày một mạnh mẽ, kiên cường hơn.

Thần đồng tiên tri 'điểm' tên 3 con giáp nắm chắc cơ hội TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC đúng chủ nhật này (17/7) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi chủ nhật này (17/7) cho biết, con giáp may mắn tuổi Tỵ đã gặp được nhiều hỷ sự, giúp tinh thần của Tỵ thoải mái, bên cạnh đó tuổi Tỵ còn gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối, tìm kiếm cơ hội làm giàu, tăng thêm thu nhập, giúp cuộc sống bớt lo toan hơn trong thời gian tới.

Con giáp may mắn sẽ cải thiện được khó khăn mỗi ngày, bên cạnh đó cũng được quý nhân giúp sức, nhờ vậy mà thời gian tới gặp được nhiều chuyện vui vẻ.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 3h sáng mai (17/7) nhân định thắng thiên, sổ Thần Tài điểm danh: 3 tuổi thăng quan phát tài giàu cực khủng, sống cuộc đời của bậc đế vương, giàu sang phú quý không ai bằng

Đúng 3h sáng mai (17/7) nhân định thắng thiên, sổ Thần Tài điểm danh: 3 tuổi thăng quan phát tài giàu cực khủng, sống cuộc đời của bậc đế vương, giàu sang phú quý không ai bằng

Sau những cố gắng không ngừng nghỉ, cuối cùng những con giáp dưới đây cũng gặt hái được nhiều thành tựu tài lộc, cuộc sống hết sức viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 2 giờ 55 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 2 giờ 58 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 3 giờ 35 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 3 giờ 58 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới