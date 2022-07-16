Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (17/7): Nam Tào đã 'chấm' 4 tuổi thoát khỏi hung tinh Ngũ quỷ án ngữ, chấm dứt chuỗi ngày vận khí kém, lội ngược dòng ngoạn mục, sải cánh bay cao

Tâm linh - Tử vi 16/07/2022 08:35

Gian nan đã qua, trong thời gian tới 4 con giáp này sẽ liên tục gặt hái được quả ngọt trong cuộc sống.

Tuổi Mão

Những ngày tháng vừa qua, tuổi Mão có thể gặp không ít gian nan, nhưng điều này không làm họ chùn bước trước những cơ hội đổi đời. Trong mọi tình huống, người tuổi Mão luôn vững tâm, bình thản đối diện với các trở ngại. Qua hết giai đoạn khó khăn, đúng 0h đêm nay (17/7) sẽ là khoảng thời gian vận khí của người tuổi Mão tốt lên.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (17/7): Nam Tào đã 'chấm' 4 tuổi thoát khỏi hung tinh Ngũ quỷ án ngữ, chấm dứt chuỗi ngày vận khí kém, lội ngược dòng ngoạn mục, sải cánh bay cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia tử vi, giai đoạn này, tuổi Mão sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, công việc được hanh thông, suôn sẻ. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh, đầu tư, thời gian tới cũng sẽ có cơ hội để phát triển, từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tài chính cá nhân.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu được người khác quý mến ở tính cách ôn hòa, hiền lành. Họ không giỏi giao tiếp xã hội, sống khá khép kín. Tuy vậy, con giáp này nghiêm túc trong công việc, theo đuổi sự hoàn hảo. Người tuổi này giữ tinh thần học tập suốt đời, không ngại thay đổi, từng bước vươn lên.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (17/7): Nam Tào đã 'chấm' 4 tuổi thoát khỏi hung tinh Ngũ quỷ án ngữ, chấm dứt chuỗi ngày vận khí kém, lội ngược dòng ngoạn mục, sải cánh bay cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ ngày mai (17/7) trở đi, người tuổi Dậu làm ăn phát đạt, của cải tăng lên. Người tuổi này buôn bán một vốn bốn lời. Những người còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ.

Những người tuổi Dậu có Thần Tài ban lộc nên làm ăn xuôi chèo mát mái, đầu tư sẽ sinh lời. Con giáp này làm kinh doanh được kỳ vọng sẽ vươn tới đỉnh cao, thu hái bộn tiền. Nhờ thành công trong sự nghiệp, họ mang đến cho gia đình cuộc sống khấm khá, sung túc hơn trước.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi, khi đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (17/7), tuổi Ngọ sẽ bước sang trang mới của đời mình. Con giáp này được quý nhân yêu quý bởi tính chính trực và có trách nhiệm nên sẽ được giúp đỡ để vượt qua sóng gió. Cứ nỗ lực kiên trì, vận khí sẽ tốt dần lên. Khi đó, công việc dù áp lực và vất vả nhưng nhìn chung vẫn đi đến kết quả cuối cùng khả quan như bản mệnh mong muốn.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (17/7): Nam Tào đã 'chấm' 4 tuổi thoát khỏi hung tinh Ngũ quỷ án ngữ, chấm dứt chuỗi ngày vận khí kém, lội ngược dòng ngoạn mục, sải cánh bay cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của tuổi Ngọ kể từ đây vô cùng dồi dào. Thiên Tài soi chiếu giúp cho chỉ số may mắn của con giáp này tăng lên gấp bội, có thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền đầy tay. Ngoài thu nhập từ công việc chính, bản mệnh còn có nghề tay trái để hái ra tiền. Việc đầu tư kinh doanh trong thời gian này cũng rất thuận lợi, đem về không ít tiền bạc, của cải cho bản mệnh.

Tuổi Hợi

Đúng 0h đêm nay (17/7), Cát tinh mang tới cho người tuổi Hợi nhiều tin vui trên lĩnh vực sự nghiệp. Những người đang nắm chức quyền, nhảy việc, đi xa làm ăn hoặc thi cử, học lên cao sẽ nhận thấy nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt. Những khó khăn trước đó dần dần được giải quyết ổn thỏa, bạn tin tưởng hơn vào khả năng của mình.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (17/7): Nam Tào đã 'chấm' 4 tuổi thoát khỏi hung tinh Ngũ quỷ án ngữ, chấm dứt chuỗi ngày vận khí kém, lội ngược dòng ngoạn mục, sải cánh bay cao - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh có những ngày tháng sắp tới khá an nhàn mà tiền vẫn đổ ầm ầm vào trong túi. Bản mệnh đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên không cần mất công quảng cáo mà khách khứa vẫn đổ về tấp nập.

Tuy nhiên, khi cầm tiền trong tay, Hợi nên nghĩ đến việc bảo quản cẩn thận kẻo kẻ xấu trông thấy sẽ nổi lòng tham. Tốt nhất, hãy tìm cách đầu tư thông minh để tiền có thể tiếp tục đẻ ra tiền.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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