Đồng hồ điểm đúng 3h chiều mai (thứ Bảy, 16/7): Phật Bà tỏa hào quang, dang tay nâng đỡ 3 con giáp đang trong cơn hoạn nạn, sải cánh bay cao, tiền tài - danh vọng đều thăng hoa viên mãn

Tâm linh - Tử vi 15/07/2022 19:58

Xin chúc mừng 3 con giáp dưới đây có vận trình hanh thông, đón nhận tin vui tài lộc, may mắn nhất ngày thứ Bảy này (16/7).

Tuổi Tuất

Xem tử vi tuổi Tuất vào ngày mai (16/7) cho biết, đúng 3h chiều cùng ngày, người tuổi Tuất được cát tinh Thực Thần che chở nên tài vận rất vượng. Cát thần này sẽ trợ lực cho người làm kinh doanh buôn bán thêm phát tài phát lộc.

Đồng hồ điểm đúng 3h chiều mai (thứ Bảy, 16/7): Phật Bà tỏa hào quang, dang tay nâng đỡ 3 con giáp đang trong cơn hoạn nạn, sải cánh bay cao, tiền tài - danh vọng đều thăng hoa viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận may đến từ những thời điểm rất tình cờ, cơ hội kiếm tiền không phải ai cũng có thể nhìn thấy và biết cách tận dụng, nhưng hôm nay bản mệnh có thể làm được điều đó.

Con giáp này cũng nên tập trung vào kinh doanh lĩnh vực mình có nhiều lợi thế nhất trước khi mở rộng ra thêm ở nhiều lĩnh vực khác, nếu chưa thực sự đạt được bước tiến mang tính quyết định thì tốt nhất chớ nên ôm đồm quá nhiều thứ cùng một lúc kẻo cuối cùng lại thành xôi hỏng bỏng không.

Tuổi Dậu

Đúng 3h chiều mai (thứ Bảy, 16/7), nhờ có Nguyệt Lệnh lâm Quan Đới chiếu mệnh mà sự nghiệp của những người tuổi Dậu chuyển hướng tốt đẹp. Chỉ cần sắp xếp mọi thứ một cách hợp lý, họ sẽ nâng cao hiệu suất của bản thân. Từ đó, dần dần chứng minh được vai trò quan trọng trong tập thể, tăng cường sự hiện diện trong các dự án quan trọng của đơn vị.

Đồng hồ điểm đúng 3h chiều mai (thứ Bảy, 16/7): Phật Bà tỏa hào quang, dang tay nâng đỡ 3 con giáp đang trong cơn hoạn nạn, sải cánh bay cao, tiền tài - danh vọng đều thăng hoa viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu được vận khí ủng hộ, thúc đẩy tinh thần nên làm việc hăng say. Chỉ cần luôn duy trì sự cẩn trọng, chu toàn, cộng thêm cách thức tiến hành mọi việc chuyên nghiệp, họ sẽ có cơ hội gặt hái thành công quan trọng.

Trong thời gian tới, con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, thỏa sức phát triển bản thân, từ đó mà cơ hội thăng tiến rõ rệt. Nếu họ có thể nắm bắt cơ hội để chiến đấu hết mình một lần nữa thì cuối năm nay, nhiều khả năng tài sản của gia đình sẽ vượt chỉ tiêu.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân luôn mạnh mẽ, tự tin và can đảm trong cuộc sống. Vì vậy, dù có khó khăn cỡ nào họ cũng rất kiên cường vượt qua.

Đồng hồ điểm đúng 3h chiều mai (thứ Bảy, 16/7): Phật Bà tỏa hào quang, dang tay nâng đỡ 3 con giáp đang trong cơn hoạn nạn, sải cánh bay cao, tiền tài - danh vọng đều thăng hoa viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, đúng 3h chiều mai (16/7), tuổi Thân sẽ bật lên, kiếm tiền với tốc độ chóng mặt. Họ được thần may mắn chiếu mệnh, gặp dữ hóa lành, mọi thứ đều hanh thông.  Trong gia đình, dù có ai gặp họa thì cũng sớm vượt qua. Ngoài ra, tuổi Thân còn gặp cục diện Tam Hội Thái Tuế kết hợp với Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng che chở cực kỳ tốt.

Nhờ tài chính đạt được sự ổn định, thu nhập và khả năng đầu tư của người tuổi Thân trong thời gian tới có sự tăng tiến. Lợi nhuận từ các kế hoạch hợp tác cũng được cải thiện đáng kể. Những nỗ lực và cống hiến mà Thân bỏ ra suốt thời gian qua sẽ đem lại thành quả tương xứng. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

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Thời gian sắp tới, có 3 con giáp lội ngược dòng, được vận khí bù đắp cho nhiều cơ hội, phất lên nhanh chóng.

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