Đúng 12 giờ trưa chủ nhật tuần này (17/7): 3 con giáp từng 'ngậm đắng nuốt cay' trong cơn bĩ cực nay gặp được cát tinh Vũ Khúc, từ đây tài khoản rủng rỉnh, không thiếu cơ hội kiếm tiền

Tâm linh - Tử vi 15/07/2022 12:25

Tử vi cho biết, 3 con giáp này sắp đón vận thế mới của mình. Tuy khó khăn là điều không thể tránh khỏi nhưng nhất định sẽ 'khổ tận cam lai', nhận trái ngọt thành tựu.

Tuổi Dần

Những chú hổ thường đại diện cho quyền lực, sự mạnh mẽ và năng động. Con giáp này có tham vọng, muốn khẳng định bản thân. Đồng thời, họ cũng không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn. Tư duy này giúp cho họ luôn phấn đấu hết mình, lấy khó khăn làm động lực, đem về cho mình cũng “chiến công” vang dội.

Đúng 12 giờ trưa chủ nhật tuần này (17/7): 3 con giáp từng 'ngậm đắng nuốt cay' trong cơn bĩ cực nay gặp được cát tinh Vũ Khúc, từ đây tài khoản rủng rỉnh, không thiếu cơ hội kiếm tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 12 giờ trưa chủ nhật tuần này (17/7), người tuổi Dần sẽ bước qua những khó khăn để hướng đến những điều may mắn, hanh thông. Tài vận của con giáp này cũng từ đó phát đạt, sự nghiệp leo thang.

Dần nhận được sự ưu ái của Thần Tài nên làm ăn phát đạt, tiền bạc dồi dào. Những vụ làm ăn của bản mệnh dù mới hay cũ đều sẽ mang lại thành công vang dội. Dần tự tin hơn vào bản thân, tự do thể hiện tài năng và nhận được sự yêu mến, tín nhiệm của mọi người. Ngoài ra, vận đào hoa cũng đang đến với con giáp. Tuổi Dần độc thân thu hút được sự chú ý của người khác phái, hỷ sự kéo đến tận nhà. Còn những người đã có gia đình thì tình cảm vợ chồng ngày một thăng hoa, viên mãn.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn chân chất thật thà. Họ có ý thức cao về sự công bằng. Sửu sống ngay thẳng, không bao giờ muốn lợi dụng hay dựa dẫm vào khác nhau. Họ thường không có quá nhiều bạn bè nhưng những người bạn của họ đều rất chất lượng.

Đúng 12 giờ trưa chủ nhật tuần này (17/7): 3 con giáp từng 'ngậm đắng nuốt cay' trong cơn bĩ cực nay gặp được cát tinh Vũ Khúc, từ đây tài khoản rủng rỉnh, không thiếu cơ hội kiếm tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, đúng 12 giờ trưa ngày 17/7 này, vận trình của người tuổi Ngọ đổi gió xoay chiều, vận đen qua đi may mắn đến, khi có quý nhân xuất hiện dẫn đường chỉ lối. Nhờ vậy mà sự nghiệp của tuổi Ngọ ổn định hơn, tài lộc cũng rủng rỉnh hơn trước. Khoảng thời gian tới đây hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều tốt lành cho những người tuổi Mùi.

Đây là thời điểm tuyệt vời để những người tuổi Mùi phát huy ưu điểm và thế mạnh của mình, có khả năng họ sẽ trở thành đại gia trong một đêm, cuộc sống từ sự nghiệp, tài vận và tình cảm đều thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất thường vui vẻ, năng động trong công việc. Họ cũng là người tự lập, luôn biết dựa vào sự nỗ lực và tích lũy của bản thân chứ không chỉ gặp nhiều may mắn.

Đúng 12 giờ trưa chủ nhật tuần này (17/7): 3 con giáp từng 'ngậm đắng nuốt cay' trong cơn bĩ cực nay gặp được cát tinh Vũ Khúc, từ đây tài khoản rủng rỉnh, không thiếu cơ hội kiếm tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, đúng 12 giờ trưa chủ nhật tuần này (17/7), những người tuổi Tuất sẽ có tin vui về sự nghiệp, đặt nền móng vững chắc cho việc tích lũy tài sản trong nửa cuối năm. 

Tuổi Tuất nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự, ở nơi làm việc, họ có thể gặp được nhiều quý nhân, được sếp trọng dụng, và đương nhiên sẽ có khả năng được thăng chức tăng lương. Từ thời điểm này trở đi là lúc mà tuổi Tuất sẽ cảm nhận được vận may chín muồi, sự nghiệp suôn sẻ đáng ghen tị. Đối với những người làm ăn kinh doanh, nếu gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, có khi cuối năm nay trở thành đại gia lúc nào không hay, cuộc sống an nhàn, mỹ mãn.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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