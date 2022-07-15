Trong 2 ngày cuối tuần này (16/7 - 17/7), con giáp tuổi Thân có vận xui qua đi, tài lộc tăng lên gấp bội. Người tuổi này trồng trọt chăn nuôi thì cây trồng cũng đơm hoa kết trái, vật nuôi mau lớn, khỏe mạnh. Vận trình tài lộc của họ dần biến chuyển thuận lợi. Con giáp tuổi này làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, không những thế, họ có cơ hội mở rộng công việc, giấc mơ phát tài sắp trở thành hiện thực. Những người trước kia có mâu thuẫn trong gia đình thì cũng sớm hòa hợp.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Thân nếu là nam thường ngay thẳng, kiên cường. Trong khi người tuổi Thân nếu là nữ thường đoan trang, khéo léo. Con giáp này cương nghị, ngoan cường, không ngại gian khổ, dám thử thách bản thân. Họ sống giản dị, chân thành, không mưu mô, trí trá. Chính bởi vậy mà người tuổi Thân được nhiều người quý mến, tin tưởng.

Người tuổi Thìn bẩm sinh đã mang số mệnh phú quý, nên luôn có quý nhân theo sát. Con giáp này hoạt bát thông minh, tạo dựng được các mối quan hệ tốt đẹp nên luôn thuận lợi trong cuộc sống.

Trong khi đó, người ốm đau, bệnh tật cũng gặp thầy, gặp thuốc, bình phục trở lại. Từ giờ đến cuối năm, con giáp tuổi Thân nỗ lực không ngừng, thu nhập của họ tăng lên không ngừng, tiền về đầy túi.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tiên đoán từ nhà tiên tri mù, trong 2 ngày cuối tuần này (16/7 - 17/7), do luôn có quý nhân trợ giúp bên mình nên người tuổi Thìn làm một thu ba, và nhanh chóng có được thành công trong sự nghiệp. Cũng vì thế thu nhập của con giáp này cũng vô cùng dồi dào, do đó rất nhanh chóng trở thành người quyền cao chức trọng và vô cùng giàu có.

Những người tuổi Thìn làm nghề kinh doanh có thể sẽ gặt hái được nhiều khoản tiền lớn. Bởi, họ có Thần Tài giúp đỡ nên làm gì cũng thuận lợi, khiến cuộc sống vô cùng thăng hoa, rực rỡ có thể thành đại gia số má.

Tuổi Mão

Người cầm tinh con giáp tuổi Mão trời sinh luôn được biết đến là người thông minh, linh hoạt, có chí tiến thủ. Đặc biệt người tuổi Mão cũng là người có ước mơ, tham vọng, không hài lòng về những gì mình có.

Trong thời gian qua, con những chú Mèo gặp khá nhiều khó khăn trong công việc. Bạn gặp nhiều đối thủ cạnh tranh, những nỗ lực lại không được cấp trên ghi nhận. Nhưng người tuổi Mão hãy nhớ rằng, mọi khó khăn chỉ là tạm thời thôi. Bước sang 2 ngày cuối tuần này (16/7 - 17/7), công việc của người tuổi Mão sẽ có nhiều tiến triển. Bạn sẽ may mắn gặp được quý nhân, được hỗ trợ, nâng đỡ để triển khai ý tưởng của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Với những người tuổi Mão đang làm kinh doanh cũng được giúp đỡ về nguồn vốn lẫn mối quan hệ nên vận trình hanh thông, thuận lợi hơn trước rất nhiều. Nhưng do người tuổi Mão luôn cảm thấy không hài lòng với mức thu nhập hiện tại và luôn theo đuổi cuộc sống vật chất tốt hơn. Người tuổi Mão không ngồi yên một chỗ mà thường tìm những cơ hội tốt hơn cho bản thân mình nên chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong thời gian tới.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm