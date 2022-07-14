Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa thứ Sáu này (15/7): Thần Tài trải chiếu vàng, TOP 3 con giáp hoan hỷ đón lộc Trời, kiếm tiền nhiều vô kể, không là đại gia chứng khoán cũng là 'vua nhà đất'

Theo tử vi thứ Sáu ngày 15/7 cho biết, đúng 12 giờ trưa cùng ngày, những người tuổi Ngọ sẽ được Thần Tài chiếu cố nên cuộc sống vô cùng rực rỡ. Trong thời gian tới, công việc dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì tuổi Ngọ vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì trên có Thần Tài, dưới có quý nhân phù trợ, giúp đỡ.

Ngọ vốn có tính cách kiên định, thẳng thắn và không ngừng nỗ lực cố gắng tìm kiếm cơ hội đổi đời. Từ lâu nay, con giáp này luôn được biết đến là người chăm chỉ, chịu khó, có nhiều sáng kiến trong công việc.

Người tuổi Dậu là những người ưa chuộng lối sống “ăn chắc mặc bền”. Họ rất giỏi tiết kiệm tiền cũng như tính toán, quản lý chi tiêu. Người tuổi Dậu thích hợp hoạt động trong lĩnh vưc kinh doanh.

Cũng vì nhờ được có Thần Tài ban lộc nên tuổi Ngọ làm ăn xuôi chèo mát mái, đầu tư sẽ sinh lời. Trong thời gian tới, con giáp này làm kinh doanh được kỳ vọng sẽ vươn tới đỉnh cao, thu hái bộn tiền. Nhờ thành công trong sự nghiệp, họ mang đến cho gia đình cuộc sống khấm khá, sung túc hơn trước.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, đúng 12 giờ trưa thứ Sáu ngày 15/7 này, tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh, vận may cũng tăng đều theo từng tháng. Nhờ mọi việc thuận lợi mà cuối năm nay tuổi Dậu có cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Những người làm ăn kinh doanh cũng thuận buồm xuôi gió, không còn trở ngại. Trong lúc vận khí đang tốt, tuổi Dậu có thể tính đến việc mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tượng khách hàng mới.

Chuyện tình cảm của tuổi Dậu trong thời gian tới cũng rất viên mãn. Gia đình êm ấm luôn là điểm tựa để bạn trở về sau mỗi ngày chinh chiến bên ngoài.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão thường có tính cách vui vẻ, hoạt bát, đặc biệt có tấm lòng ấm áp, dù làm việc gì cũng đạt được kết quả tốt. Người khác giới cũng dễ có ấn tượng tốt với bạn, vì bạn đặc biệt nhẹ nhàng, tình cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Về vận may của người cầm tinh con Mèo trong ngày thứ Sáu (15/7) này tiền bạc rủng rỉnh, đón vận khí mới, ra đường gặp quý nhân, cuộc đời bước sang một giai đoạn mới hạnh phúc hơn. Những cơ hội tốt xung quanh người tuổi Mão sẽ dần xuất hiện, khiến con giáp đếm tiền mỏi tay, của cải đến từ tứ hướng, cuộc sống tươi đẹp đang chờ đợi tuổi Mão ở phía trước.

Cũng nhờ được Thần Tài phù hợ, con giáp này có cơ hội lớn để chuyển vận. Tình duyên và sự nghiệp của họ đều hưng vượng. Người làm công ăn lương có cơ hội ký hợp đồng lâu dài hoặc được thăng chức cao hơn. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, làm ăn phát đạt, thu lời nhiều hơn trước.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm