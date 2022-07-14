Đúng 3h chiều mai (15/7): Cát Tinh vẫy gọi Thần Tài, 3 con giáp mở rộng cửa đón lộc lá vào nhà, sự nghiệp tiến triển rất tốt, tài vận vô cùng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 14/07/2022 19:28

Tử vi cho biết, đúng 3h chiều mai (15/7), những con giáp dưới đây cầu được ước thấy, đỏ cả tình lẫn tiền, cuộc sống viên mãn ít ai bì kịp.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu vô cùng chăm chỉ, không khôn lanh nhưng nhờ có sự chăm chỉ, cần cù và chịu khó. Người tuổi Dậu không quản ngại vất vả, cũng không ngại dấn thân nên dù chậm nhưng chắc, Dậu vẫn đang từng ngày khẳng định vị trí của mình ở nơi làm việc.

Đúng 3h chiều mai (15/7): Cát Tinh vẫy gọi Thần Tài, 3 con giáp mở rộng cửa đón lộc lá vào nhà, sự nghiệp tiến triển rất tốt, tài vận vô cùng hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai (15/7) cho thấy, đúng 3h chiều cùng ngày, những người tuổi Dậu có thể gặp gỡ được quý nhân hoặc người đồng chí hướng, đôi bên sẽ hợp tác để cùng hướng tới một mục tiêu cụ thể. Nhờ có người trợ lực, mọi việc cũng sẽ tiến triển thuận lợi hơn nhiều, tạo động lực để bạn có thể tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai.

Trong thời điểm này, con đường kiếm tiền của Dậu sẽ nở rộ hơn bao giờ hết, nhiều cơ hội xuất hiện, làm giàu không quá khó khăn. Dậu dám thử thách bản thân, chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng. Nói cách khác, tuổi Dậu chỉ cần nắm bắt đúng cơ hội là có thể phát tài, phát lộc.

Tuổi Sửu

Cũng giống như Dậu, người tuổi Sửu được biết đến với tính cách chăm chỉ, siêng năng, không ngừng nỗ lực cố gắng tìm kiếm cơ hội đổi đời. Người tuổi Sửu thường được sinh ra trong gia đình không đủ đầy nên Sửu luôn khao khát một cuộc sống thượng lưu, đủ đầy sung túc.

Đúng 3h chiều mai (15/7): Cát Tinh vẫy gọi Thần Tài, 3 con giáp mở rộng cửa đón lộc lá vào nhà, sự nghiệp tiến triển rất tốt, tài vận vô cùng hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sửu là con giáp có khả năng lãnh đạo nên rất dễ thăng tiến trong sự nghiệp. Tử vi cho biết, đúng 3h chiều mai (15/7), vận may của tuổi con giáp này sẽ bùng nổ vô cùng may mắn. Vượng khí dồi dào giúp tuổi Sửu nhanh chóng thăng chức, tăng lương, cuộc sống dư dả giàu có hơn người khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Thần tài liên tục gõ cửa giúp tuổi Sửu gặp hái được nhiều thành công. Chính nhờ cao nhân chỉ điểm mà Sửu còn có thể “một bước lên trời” được điều chuyển lên vị trí công việc với quyền lực và thu nhập khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi mang tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, năng động và nhiệt tình. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Do đó, phần lớn những người tuổi này đều nhiều bạn bè.

Đúng 3h chiều mai (15/7): Cát Tinh vẫy gọi Thần Tài, 3 con giáp mở rộng cửa đón lộc lá vào nhà, sự nghiệp tiến triển rất tốt, tài vận vô cùng hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày 15/7 cho biết, đúng 3h chiều cùng ngày, con giáp tuổi Mùi có tài vận tăng cao. Được quý nhân phù trợ nên con giáp này gặp nhiều may mắn. Họ nhận được những cơ hội làm giàu. Con giáp này làm ăn buôn bán cũng hanh thông, thuận lợi hơn trước.

Người này sống chan hòa, biết tiến biết lùi nên có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Chính những mối quan hệ này sẽ giúp người tuổi Dậu làm ăn thuận lợi, vượng đường thăng tiến trong nửa cuối năm 2022.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau khi hừng đông ló dạng vào ngày mai (15/7): Thần Tài bắc loa lên gọi tên 4 con giáp, vươn mình đón ánh nắng tài lộc, chuẩn bị 3 rương lớn đựng vàng bạc, tài khoản ngân hàng tăng phi mã

Sau khi hừng đông ló dạng vào ngày mai (15/7): Thần Tài bắc loa lên gọi tên 4 con giáp, vươn mình đón ánh nắng tài lộc, chuẩn bị 3 rương lớn đựng vàng bạc, tài khoản ngân hàng tăng phi mã

Nhờ được Thần Tài ưu ái, cát tinh nhập mệnh, 4 con giáp sau không chỉ giàu có về tiền bạc mà còn thành công trong công việc lẫn cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 2 giờ 30 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 3 giờ 10 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 3 giờ 33 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 4 giờ 6 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026