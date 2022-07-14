Đúng 3h sáng mai (15/7) giờ lành đã điểm: Phật Bà vén sạch mây mù đen tối, Thần Tài hạ giới gõ cửa; 3 con giáp uống no lộc trời, ngủ dậy thấy tiền vàng trong tay, phúc khí tràn trề, lộc lá vô biên

Người tuổi Thân thẳng thắn, khẳng khái, có chí tiến thủ cao, luôn muốn là người dẫn đầu trong mọi lĩnh vực mà mình tham gia.

Trong công việc sắp tới, tuổi Thâ sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức, với những người làm ăn kinh doanh thì có khả năng giàu có, càng làm việc càng thành công, đầu tư 1 sinh lời 10, tuổi Thân nắm phần trăm cơ hội cao trở thành đại gia trong năm nay.

Tử vi cho biết, đúng 3h sáng ngày mai (15/7), vận thế của con giáp này vô cùng khởi sắc. Khi Thần Tài gõ cửa, tài vận hanh thông, các cơ hội phát tài, cầu tài liên tiếp rơi vào tay người tuổi Thân. Lúc này, tiền bạc không còn là vấn đề đau đầu nữa bởi túi tiền luôn rủng rỉnh, dồi dào.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi thường tốt bụng, hiền lành, ngay thẳng, có sao nói vậy. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn sàng giúp đỡ mà không nề hà điều gì. Người tuổi này thường được người khác yêu mến, dành nhiều tình cảm. Con giáp tuổi Hợi cũng được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc đời. Khi gặp khó khăn, họ thường được quý nhân phù trợ.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng 3h sáng mai (15/7) cũng là thời điểm mà Thần Tài gọi tên con giáp tuổi Hợi. Lúc này mọi việc đều đại cát đại lợi, đặc biệt là về sự nghiệp và tài vận.

Với sự nhạy cảm về tiền bạc và lại thêm phúc tinh “Gia Tuế” xuất hiện trong cung Kim Tiền nên người tuổi Hợi càng làm càng có cơ hội thăng tiến, càng khiến thu nhập tăng lên nhanh chóng, gấp đôi gấp ba những ngày trước. Đặc biệt, với những ngời tuổi Hợi đang kinh doanh buôn bán thì đây chính là cơ may để bạn có thể phát tài, và thực hiện những dự định đã ấp ủ từ lâu nay.

Tuổi Thìn

Tử vi nói rằng người tuổi Thìn thường hiền lành, thành thật, sống tích cực và luôn nỗ lực phấn đấu. Họ có thể sẵn sàng hy sinh nhiều thứ để gia đình có cuộc sống tốt đẹp. Họ cũng được biết đến là người sống tử tế, thích hành thiện, sẵn lòng giúp đỡ người khác. Con giáp này luôn được Thần Phật che chỏ, phù hộ, đi đâu cũng có phúc tinh cao chiếu.

Ảnh minh họa: Internet

Theo giới tiên tri cho biết, đúng 3h sáng mai (15/7) vận may của tuổi con giáp này sẽ bùng nổ vô cùng may mắn. Vượng khí dồi dào giúp tuổi Thìn nhanh chóng thăng chức, tăng lương, cuộc sống dư dả giàu có hơn người khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Thần tài liên tục gõ cửa giúp tuổi Thìn gặp hái được nhiều thành công. Chính nhờ cao nhân chỉ điểm mà Thìn còn có thể “một bước lên trời” được điều chuyển lên vị trí công việc với quyền lực và thu nhập khiến người khác phải ngưỡng mộ.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm