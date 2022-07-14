Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (15/7): các vì sao may mắn mỉm cười và nâng đỡ 3 con giáp chịu nhiều thiệt thòi, ban cho tài lộc rủng rỉnh, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, đường quan lộ hanh thông rực sáng

Tâm linh - Tử vi 14/07/2022 11:47

Những con giáp sau đây hãy chuẩn bị tinh thần, bởi tài lộc sắp chảy ào ào vào nhà bất ngờ. Cuộc sống của họ sắp sang một trang mới đầy huy hoàng.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn có tính tình thoải mái, hoạt bát, thích tự do và không ngừng nỗ lực cố gắng để đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Tỵ không ngại đối mặt với khó khăn. Khi đã xác định mục tiêu cụ thể, con giáp này thường tìm mọi cách để đạt được mục tiêu đó. Người tuổi này sẽ không dừng lại nếu không đạt được thứ mình mong đợi.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (15/7): các vì sao may mắn mỉm cười và nâng đỡ 3 con giáp chịu nhiều thiệt thòi, ban cho tài lộc rủng rỉnh, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, đường quan lộ hanh thông rực sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi học nói rằng, khi đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (15/7), tuổi Tỵ sẽ được quý nhân và Thần Tài dẫn đường chỉ lối. Con giáp này biết nắm bắt thời cơ để cuộc sống tiếp tục thăng hoa. Đây chính là thời điểm vàng son của người tuổi Tỵ. Con giáp này chẳng những một bước đổi đời, được Thần Tài ưu ái, mà còn được quý nhân phù trợ, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ.

Vận trình tình cảm của tuổi Tỵ cũng được dự báo vô cùng tốt đẹp. Người độc thân tìm thấy được người phù hợp với mình để hẹn hò, yêu đương. Điều này khiến bạn khá bất ngờ và khó có thể tin được. 

Tuổi Mão

Bẩm sinh Mão đã là những con người có cá tính mạnh, lòng tự trọng cao phù hợp với cuộc sống độc lập không dựa dẫm vào bất cứ ai. Người tuổi Mão luôn đảm bảo mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, tự làm chủ cuộc đời nên nếu có gây dựng được cơ ngơi thì tất cả đều là công sức của chính họ.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (15/7): các vì sao may mắn mỉm cười và nâng đỡ 3 con giáp chịu nhiều thiệt thòi, ban cho tài lộc rủng rỉnh, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, đường quan lộ hanh thông rực sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Thời gian qua, con giáp Mão có vẻ đang giậm chân tại chỗ vì gặp phải nhiều cản trở. Thế nhưng theo giới tiên tri cho biết, đúng 0h ngày 15/7/2022, những người tuổi Mão sẽ bước vào giai đoạn tài lộc nở rộ. 

Theo đó, người tuổi Mão sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, công việc được hanh thông, suôn sẻ. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh, đầu tư, thời gian tới cũng sẽ có cơ hội để phát triển, từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tài chính cá nhân.

Vận trình tình cảm của tuổi Mão được dự báo hài hòa, êm ấm. Bạn và nửa kia đang có khoảng thời gian yêu nồng nàn, hầu như không có gì có thể ngăn cách được tình yêu này của cả hai. 

Tuổi Dậu

Dù có số vất vả nhưng tuổi Dậu chẳng bao giờ cam chịu. Con giáp này hiểu rằng nếu  không cố gắng, không tự rèn luyện bản thân thì cuộc đời này thật vô nghĩa. Trời sinh người tuổi Dậu chăm chỉ, cần cù và rất chịu thương chịu khó. Dù lớn lên trong gia đình nghèo khó, thuở nhỏ phải nếm trải rất nhiều vất vả nhưng Dậu vẫn cố gắng vươn lên.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (15/7): các vì sao may mắn mỉm cười và nâng đỡ 3 con giáp chịu nhiều thiệt thòi, ban cho tài lộc rủng rỉnh, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, đường quan lộ hanh thông rực sáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi, đúng 0h đêm ngày 15/7, tuổi Dậu sẽ được thần tài chiếu cố, sự nghiệp thăng hoa. Không chỉ vậy, họ còn có quý nhân đưa lối dẫn đường, tài vận dồi dào, hậu vận viên mãn. Người làm nông nghiệp có mưa thuận gió hòa, cây trồng lớn nhanh, vật nuôi khỏe mạnh. Người làm kinh doanh gặp gỡ được nhiều khách hàng, xây dựng mối quan hệ tốt với các đối tác làm ăn.

Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ, tận tâm nên được cấp trên coi trọng. Họ nhận được thêm dự án, công việc giúp gia tăng thu nhập. Tuổi Dậu nỗ lực hết mình, thu tiền về đầy túi, mang lại cho gia đình cuộc sống giàu sang, sung túc như mong đợi.

Vận trình tình cảm của Dậu được dự báo tươi sáng, rực rỡ. Bạn và người ấy đang có khoảng thời gian yêu nhau bình yên, hạnh phúc. Đồng thời, người độc thân cũng đã tìm thấy bến đỗ của đời mình. 

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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