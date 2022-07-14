Tử vi 3 ngày cuối tuần (15/7 - 17/7): Nước chảy chỗ trũng, 3 con giáp nhận được ân sủng lớn, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, sự nghiệp thành công, tài lộc vượng phát

Những người tuổi Sửu thường mang sự chân thành, thật thà và luôn rất tốt bụng, con giáp này sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống những người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác tự mình tạo dựng nên thành công riêng.

Thời gian này đánh dấu khoảng thời gian rất tốt đẹp với những người tuổi Sửu. Chỉ cần nắm bắt tốt những thời cơ trời ban cho thì nắm cả bạc tỷ trong tay là điều quá dễ dàng. Đặc biệt, Sửu lại được Thần Tài ban phước, bởi vậy sự nghiệp đạt được những bước tiến khá khả quan. Sống trong sung túc, an nhàn là phúc phần mà Sửu được nhận.

Trong 3 ngày cuối tuần này (15/7 - 17/7) những người tuổi Sửu sẽ đón nhận vạn điều lành. Về công việc, có những bước tiến vô cùng vững vàng, làm đâu ăn điểm ở đó, tạo điều kiện cho con đường thăng tiến sau này.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 còn giáp, tuổi Tý là con giáp chăm chỉ can đảm kiên cường trong cuộc sống. Những người tuổi Tý cũng rất giàu tham vọng, luôn phấn đấu để đạt được vị trí đứng đầu trong cơ quan, tổ chức mình làm việc. Dù là trong tình yêu hay sự nghiệp thì con giáp tuổi Tý cũng không thể dễ dàng dừng bước. Họ luôn hướng tới những cấp độ tiếp theo, luôn bứt phá và vượt lên chính mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, trong 3 ngày cuối tuần này (15/7 - 17/7), con giáp tuổi Tý gặp nhiều may mắn trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Họ có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng.

Trong khi đó, những người đi làm ăn xa cũng thu được nhiều thành quả. Những kế hoạch của con giáp này dần trở thành hiện thực, người tuổi Tý vững vàng đi lên trong công việc.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão rất ôn hòa và nhẹ nhàng. Ở họ luôn có sự bình tĩnh, thái độ mềm mỏng mà không phải ai cũng có được. Người tuổi này hòa đồng, dễ bắt chuyện với người xung quanh. Do sở hữu tính cách này mà nhiều con giáp tuổi Mão theo chủ nghĩa hòa bình, không thích đấu tranh cũng không quá tham vọng.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, trong 3 ngày cuối tuần này (15/7 - 17/7), tuổi Mão sẽ được thần tài chiếu cố, sự nghiệp thăng hoa. Không chỉ vậy, họ còn có quý nhân đưa lối dẫn đường, tài vận dồi dào, hậu vận viên mãn.

Trong thời gian tới, tài lộc của tuổi Mão chỉ có tăng không có giảm, cả nguồn thu nhập chính lẫn phụ đều tăng. Điều này có nghĩa là dù người tuổi Mão làm công ăn lương, làm chủ hay đầu tư đều gặt được quả ngọt, đạt được đa số các mục tiêu tài chính, tiền bạc rủng rỉnh.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm