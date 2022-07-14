Trước khi chiều hoàng hôn tắt nắng hôm nay (14/7): Phật Bà xua đuổi hung khí, Thần Tài đem may mắn đến; 3 con giáp trúng lớn, cầu lộc có lộc, cầu an có an, sự nghiệp hanh thông vượng phát

Tâm linh - Tử vi 14/07/2022 06:39

Có Thần Tài và Phật Bà phù hộ giúp đỡ, 3 con giáp này đón cơn mưa tài lộc, thời gian tới làm đâu trúng đó, may mắn ngập tràn.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dậu thường giỏi giang, tháo vát. Họ chăm chỉ, tận tâm với công việc. Để đạt được mục tiêu, dù khó khăn, thử thách đến đâu họ cũng không bỏ cuộc.

Trước khi chiều hoàng hôn tắt nắng hôm nay (14/7): Phật Bà xua đuổi hung khí, Thần Tài đem may mắn đến; 3 con giáp trúng lớn, cầu lộc có lộc, cầu an có an, sự nghiệp hanh thông vượng phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi nói rằng trước khi chiều hoàng hôn tắt nắng hôm nay (14/7), tuổi Dậu sẽ được Phật Bà chiếu mệnh và thoát khỏi hung tinh. Vận mệnh của con giáp này được cải thiện nhanh chóng, đặc biệt là về đường công danh, sự nghiệp. Con giáp này luôn nỗ lực hết mình, bất chấp khó khăn để đạt đến thành công như mong đợi.

Dự báo, khoảng thời gian tới chính là lúc tuổi Dậu khổ tận cam lai, được hưởng những thành quả xứng đáng sau bao nỗ lực vượt khó. Những sự cố gắng của tuổi trẻ sẽ giúp Sửu khẳng định vị thế của mình, đặc biệt là trên con đường công danh sự nghiệp.

Tuổi Mùi

Mùi bẩm sinh đã sở hữu những tài năng hơn người. Con giáp này biết nhìn xa trông rộng lại hành động quyết đoán, dứt khoát. Con giáp tuổi này giỏi giao tiếp, biết cách đoàn kết mọi người trong hội nhóm.

Trước khi chiều hoàng hôn tắt nắng hôm nay (14/7): Phật Bà xua đuổi hung khí, Thần Tài đem may mắn đến; 3 con giáp trúng lớn, cầu lộc có lộc, cầu an có an, sự nghiệp hanh thông vượng phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi ngày hôm nay cho biết, trước khi chiều hoàng hôn tắt nắng con giáp tuổi Mùi sẽ khá vượng vận quý nhân, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Sau bao ngày vất vả cố gắng, làm việc hết mình, cũng đã tới lúc khổ tận cam lai. Vận thế thay đổi, Mùi gặp may nhiều hơn rủi, làm ăn phát tài, vạn sự như ý.

Mọi chuyện của con giáp may mắn tuổi Mùi đều tốt đẹp hơn, không chỉ kiếm tiền tốt mà còn có thể gặp được mối lương duyên tốt đẹp. Mùi có thể làm cho cuộc sống của mình sung túc hơn từng ngày.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ luôn thích tự do và dễ gần. Họ cũng sống ngay thẳng và trung thành. Bên cạnh đó, tính cách táo bạo, mạnh mẽ của người tuổi Ngọ sẽ mang lại cho họ tiếng tăm không nhỏ.

Trước khi chiều hoàng hôn tắt nắng hôm nay (14/7): Phật Bà xua đuổi hung khí, Thần Tài đem may mắn đến; 3 con giáp trúng lớn, cầu lộc có lộc, cầu an có an, sự nghiệp hanh thông vượng phát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi cho biết, trước khi chiều hôn tắt nắng ngày hôm nay (14/7) người tuổi Ngọ sẽ có cơ hội phát tài phát lộc. Con giáp này không chỉ có cơ hội thay đổi hoàn cảnh, được sống và làm việc ở môi trường lành mạnh hơn mà tài lộc cũng theo về nhà.

Thời gian tới, tuổi Ngọ sẽ có những bứt phá trong sự nghiệp. Áp lực trong công việc sẽ ngày càng giảm bớt, đồng thời có thể nhanh chóng đạt được kết quả tốt đẹp. Con giáp tuổi Ngọ sẽ gặt hái được nhiều may mắn, cơ hội đến, công việc làm ăn thuận lợi, cuộc sống cũng trở nên suôn sẻ, một thế giới viên mãn sẽ mở ra với con giáp này.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

Đúng 5 ngày tới đây (14/7 - 18/7): 'khổ cực mấy rồi cũng tan biến', 3 con giáp vươn lên mạnh mẽ, đi đầu trong may mắn về tài lộc, sự nghiệp đang tiến về đích tràn đầy niềm tin chiến thắng

Đúng 5 ngày tới đây (14/7 - 18/7): 'khổ cực mấy rồi cũng tan biến', 3 con giáp vươn lên mạnh mẽ, đi đầu trong may mắn về tài lộc, sự nghiệp đang tiến về đích tràn đầy niềm tin chiến thắng

Tử vi cho biết, đúng 5 ngày tới đây (14/7 - 18/7), những con giáp này sẽ may mắn giàu có hơn người, nhất cử nhất động đều được Thần Tài để tâm, gặp nhiều may mắn.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 3 giờ 1 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 3 giờ 4 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 3 giờ 41 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 4 giờ 5 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới