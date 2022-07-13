Đúng 99 ngày tới đây: 3 con giáp này sẽ 'sải cánh vươn cao', làm chủ vùng trời của riêng mình, giàu có nhất thiên hạ?

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Thìn mang nét tính cách hướng ngoại, cứng cỏi không thỏa hiệp. Họ giàu nhiệt huyết, lạc quan, có chí tiến thủ, giỏi thích nghi với hoàn cảnh. Người tuổi này mạnh mẽ, giữ tinh thần lạc quan trước mỗi khó khăn.

Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, gặp được nhiều khách hàng, ký được hợp đồng có giá trị. Trong khi đó, những người đi làm ăn xa cũng thu được nhiều thành quả. Những kế hoạch của con giáp này dần trở thành hiện thực, người tuổi Thìn vững vàng đi lên trong công việc.

Tử vi cho biết, trong vòng 99 ngày tới, người tuổi Thìn có tài lộc dồi dào. Người làm công ăn lương có cơ hội thử thách bản thân, từ đó thăng chức, tăng lương. Con giáp này phát huy được năng lực mạnh mẽ, ngày càng tự tin vào bản thân.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn lấy lao động là niềm đam mê, họ luôn tâm niệm rằng cuộc sống sướng hay khổ đều nằm trong lòng bàn tay. Nếu không ngừng nỗ lực, cố gắng thì sẽ không thể gầy dựng được cuộc sống viên mãn sung túc.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, đúng 99 ngày tới đây, Thần Tài phù hộ, quý nhân tương trợ, mang tài lộc, phúc lộc đến với tuổi Thân. Trong sự nghiệp, người tuổi Thân sẽ tạo được nhiều đột phá mới, tạo mở được con đường thăng tiến nhanh chóng, đồng thời cũng tự kiếm về không ít cơ hội đại phát tài.

Thời điểm này, vận may cũng như cơ hội ập đến liên tiếp, chỉ cần nắm được cơ hội, tập trung làm giàu, chẳng mấy chốc tuổi Thân sẽ giàu sang phú quý, tiền bạc khỏi lo, sống đời an yên, hưởng thụ.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất được người khác quý mến ở tính cách ôn hòa, hiền lành. Họ không giỏi giao tiếp xã hội, sống khá khép kín. Tuy vậy, con giáp này nghiêm túc trong công việc, theo đuổi sự hoàn hảo. Người tuổi này giữ tinh thần học tập suốt đời, không ngại thay đổi, từng bước vươn lên.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, trong 99 ngày tới đây, tài vận tổng thể của người tuổi Tuất sẽ tăng cao. Những thứ bị ảnh hưởng xấu bởi Thái Tuế cũng chuyển biến theo hướng tích cực hơn.

Đặc biệt, tài lộc của người tuổi Tuất cực kì khởi sắc khi sao Thiên Phủ sẽ tọa thủ cung Sinh Khí của họ. Tiền tài sẽ đổ về tay họ một cách không kiểm soát, khiến họ phải ngỡ ngàng. Nhất là người làm kinh doanh càng dễ kiếm tiền khi thời cơ tới, hãy tận dụng lợi thế này kết hợp với khả năng tính toán tài tình của mình, con giáp này sẽ thu về khoản lợi không nhỏ đâu.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm