Tử vi đúng chủ nhật tuần này (17/7): Nam Tào đã 'chấm' 3 tuổi sẽ thoát được hung tinh Ngũ quỷ án ngữ, may mắn bắt đầu đến liên tục, phất lên như diều gặp gió, vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn, tỷ sự như mơ

Người tuổi Mùi cho rằng những khó khăn, trở lực chính là cơ hội để họ tôi rèn khả năng, ý chí. Ngay cả khi thất bại, người tuổi này cũng không nản lòng, bỏ cuộc.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Mùi vốn bản tính khôn ngoan, có chủ kiến và có nguyên tắc. Họ có tinh thần làm việc nghiêm túc, vững vàng. Ngay cả khi gặp khó khăn, họ vẫn giữ được thái độ sống tích cực.

Đúng ngày chủ nhật tuần này (17/7), vận xui của người tuổi Mùi qua đi, họ đón những cơ hội, niềm vui mới trong cuộc đời. Người tuổi Mùi làm ăn kinh doanh phát tài, phát lộc, doanh số tăng lên nhanh chóng. Ai còn nợ nần thì cũng sẽ sớm trả hết nợ, tinh thần thoải mái hơn. Người làm công ăn lương có thêm nghề tay trái, thu nhập tăng lên đáng kể. Nhờ làm việc nghiêm túc lại có tâm, người tuổi này thành công trong công việc, đặt nền móng vững chắc cho tương lai.

Nhìn chung con giáp này sẽ có không gian để thăng tiến trong sự nghiệp, nên chủ động nắm bắt. Công việc suôn sẻ thì cuộc sống, hôn nhân và gia đạo cũng được êm ấm.

Tuổi Tý

Tài lộc của người tuổi Tý cũng được dự đoán sẽ rũ sạch vận xui trong thời gian trước đó, đúng chủ nhật tuần này (17/7) sẽ bước vào giai đoạn đón hỷ sự liên miên, không còn phải muộn phiền vì nỗi lo cơm áo gạo tiền nữa.

Đặc biệt những người ở trong môi trường cạnh tranh cao và làm việc dưới áp lực lớn sẽ có thể trút bỏ được những nỗi bất bình bấy lâu và cảm nhận được niềm hạnh phúc dồi dào khi vận khí ngày càng khởi sắc, hanh thông hơn trước rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

May mắn trong ngày chủ nhật này sẽ mang tới cơ hội làm giàu cho người đang xông xáo làm ăn, chấp nhận thử thách để hướng tới cái lợi lớn hơn và xa hơn trong tương lai thay vì nhận các khoản lợi nhuận nhỏ lẻ trước mắt.

Thời vận của con giáp tuổi Tý đang đến và cuộc đời của họ sẽ bước sang một trang mới. Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, thỏa sức phát triển bản thân, từ đó mà cơ hội thăng tiến rõ rệt. Vận son của bạn kéo dài liên tiếp từ đây đến cuối năm nên sẽ có nhiều việc phải làm hơn, chớ nên an phận kẻo để cơ may trôi qua mất.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất tính tình thật thà, ngay thẳng. Họ hòa đồng, dễ gần, sở hữu chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Người tuổi này khéo ăn khéo nói trong các tình huống xã hội, không làm mất lòng người khác.

Thời gian gần đây, tài lộc của người tuổi Tuất không được tốt. Hiệu suất công việc của họ không cao, việc kinh doanh bị ngưng trệ khiến con giáp này cảm thấy áp lực. Tuy vậy, người tuổi Tuất đừng buồn.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng chủ nhật tuần này sẽ là khoảng thời gian tài vận của người tuổi Tuất vượng hơn hẳn. Công việc và việc kinh doanh của con giáp này đều khởi sắc. Người tuổi này làm việc hết mình thì thành quả họ đạt được sẽ nhiều hơn so với mong đợi.

Con giáp này gặp được quý nhân, có người mang mối làm ăn lớn đến cho bạn, giúp Tuất khẳng định được năng lực của bản thân, kiếm thêm được nhiều lợi lộc. Cũng từ đó, cơ hội giàu có nằm trong tầm tay. Có thu nhập rủng rỉnh giúp con giáp này chăm lo tốt hơn cho gia đình, nhờ đó mà các thành viên đều sống chan hòa, yêu thương lẫn nhau.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm