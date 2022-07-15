Tử vi 2 ngày cuối tuần (16/7 - 17/7): 'Tinh tú rợp trời cao thành vương miện sáng', 3 con giáp chấm dứt chuỗi ngày vận khí kém, lội ngược dòng ngoạn mục, từ đây tài khoản rủng rỉnh, không thiếu cơ hội kiếm tiền

Thời gian trước, Dậu có thể đã phải đối mặt với nhiều thử thách, mất mát nhưng đúng 2 ngày cuối tuần này (16/7 - 17/7) sẽ có nhiều thay đổi tích cực. Theo đó, trong 2 ngày 16 và 17/7, tài vận của tuổi Dậu sẽ được cải thiện, công việc bất ngờ trơn tru suôn sẻ nhờ sự cố gắng của bản thân cũng như Thần May Mắn nâng đỡ. Đặc biệt trong thời gian tới, vận may sẽ khởi sắc hơn.

Người tuổi Dậu có tính cách nhân hậu, hiền lành và luôn biết đối nhân sử thế. Con giáp này sống tình nghĩa, biết chia sẻ nên được mọi người hết mực yêu thương. Mặc dù không quá tham vọng nhưng người tuổi Dậu rất chăm chỉ. Họ nỗ lực để xây dựng cho mình cuộc sống ấm no từng ngày.

Người tuổi Mùi thường có tính cách hướng ngoại và tạo được nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội. Họ sinh ra vốn thông minh, tài giỏi, tuy không quá xuất sắc nhưng biết dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, thời vận của tuổi Mùi đến trong 2 ngày cuối tuần này (16/7 - 17/7), cuộc đời họ như bước sang một trang mới. Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, thỏa sức phát triển bản thân, từ đó mà cơ hội thăng tiến rõ rệt. Vận son của con giáp này kéo dài liên tiếp và bất tận. Nếu Mùi có thể nắm bắt cơ hội để chiến đấu hết mình một lần nữa, trướckhi kết thúc năm 2022, nhiều khả năng tài sản của gia đình sẽ vượt chỉ tiêu.

Con giáp này sẽ nhận được những dự án công việc lớn mang lại nguồn thu nhập khủng, không còn phải lo lắng về cơm áo gạo tiền như thời gian trước nữa. Đặc biệt, tuổi Mùi không chỉ cải thiện thu nhập và tình hình tài chính của mình, mà con giáp này còn có thể nâng tầm vị thế của mình. Đây là điều mà không phải con giáp nào cũng may mắn có được.

Tuổi Ngọ

Tử vi cho biết, trong 2 ngày cuối tuần này (16/7 - 17/7) chính là thời điểm cục diện Tam Hợp xuất hiện, những người tuổi Ngọ sẽ đón nhận nhiều tiến triển thuận lợi, sở cầu như nguyện. Ngoài ra, con giáp này còn được quý nhân phù trợ, người xung quanh giúp đỡ.

Do đó, rất nhiều công việc của Ngọ trong 2 ngày này đều có thể đạt được thành quả như ý muốn. Những gì tồn đọng được thúc đẩy giải quyết, những kế hoạch đang diễn ra cũng tiến triển vững vàng. Chỉ cần quyết định phấn đấu đúng hướng thì sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ nở rộ trong giai đoạn này.

Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là thời điểm mà người tuổi Mùi nên chú ý mở rộng các mối quan hệ xã giao. Nhiều cơ hội tìm kiếm đối tác, bạn làm ăn hoặc khách hàng tiềm năng cũng từ đây mà ra. Biết cách nắm bắt thì sẽ được lợi.

Tương ứng với vận trình sự nghiệp tăng tiến, con giáp này cũng có “tài khoản rủng rỉnh” nhờ Chính Tài tăng nhẹ, Thứ Tài khởi sắc. Như vậy, cả thu nhập chính lẫn phụ của Ngọ đều có bước tiến, nhận được những gì xứng đáng với công sức bỏ ra. Tất nhiên, có làm mới có ăn, người không làm thì khó lòng gặt hái. Đặc biệt, con giáp này còn có cơ hội nhận được khoản tiền bất ngờ, có thể là được ai đó trả nợ hoặc được hưởng hoa hồng, lợi tức.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm