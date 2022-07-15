Gà gáy 3 tiếng báo canh vào rạng sáng mai (16/7): Nam Tào mở sổ gọi tên 3 con giáp thoát khỏi kìm kẹp của Thiên Cẩu hung tinh, công danh - tài lộc lên hương từ đây

Tâm linh - Tử vi 15/07/2022 14:19

Thời gian sắp tới, có 3 con giáp lội ngược dòng, được vận khí bù đắp cho nhiều cơ hội, phất lên nhanh chóng.

Tuổi Hợi

Trong giai đoạn trước, người tuổi Hợi thường phải cảnh giác trước những rắc rối đến từ môi trường làm việc xung quanh, thị phi xung quanh đồng nghiệp hoặc cấp trên. Tuy khó khăn, vất vả nhưng nhờ vậy, họ cũng học được cách kiềm chế cảm xúc cá nhân, chỉ tập trung vào mấu chốt công việc và ẩn mình chờ thời.

Gà gáy 3 tiếng báo canh vào rạng sáng mai (16/7): Nam Tào mở sổ gọi tên 3 con giáp thoát khỏi kìm kẹp của Thiên Cẩu hung tinh, công danh - tài lộc lên hương từ đây - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng kể từ ngày mai (16/7) trở đi, chính là thời cơ mà người tuổi Hợi đã chờ đợi. Nhờ được Tam Hợp che chở, công việc và tài lộc sẽ có dấu hiệu khởi sắc, mưu sự dễ dàng hơn. Tài lộc của người tuổi Hợi có sự gia tăng đáng kể. Nếu là người làm ăn kinh doanh hoặc đầu tư thì có khả năng thu về lợi nhuận không nhỏ. Người làm công ăn lương thì có dấu hiệu đạt được kết quả khả quan, nhận lương thưởng tương xứng. 

Đây đều là kết quả của quá trình nỗ lực suốt thời gian trước của người tuổi Hợi, gồng gánh vượt qua khó khăn để thể hiện năng lực bản thân. Khi đã xây được nền móng vững chắc, được cấp trên ghi nhận nỗ lực, công việc về sau sẽ càng thuận lợi hơn, hứa hẹn nhiều tin vui.

Tuổi Sửu

Gà gáy 3 tiếng báo canh vào rạng sáng mai (16/7): Nam Tào mở sổ gọi tên 3 con giáp thoát khỏi kìm kẹp của Thiên Cẩu hung tinh, công danh - tài lộc lên hương từ đây - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, bắt đầu từ ngày mai (16/7), tài lộc của người tuổi Sửu có chiều hướng tốt, tuy có áp lực nhưng được Thần Phật giúp đỡ, trao cho nhiều cơ hội quý báu.

Kể từ thời gian này trở đi, người tuổi Sửu dễ dàng thương lượng với khách hàng và dự kiến ​​sẽ nhận được những đơn hàng lớn, lương sẽ không ngừng tăng lên, cả ngày không lo về tiền bạc.

Ngoài ra, họ có sự vui mừng thăng quan tiến chức ở nơi làm việc khiến bạn giảm bớt áp lực. Đã là người tuổi Trâu thì không thể lười biếng, chẳng bao lâu nữa sẽ tích đầy vàng, ngọc quý. Người tuổi Trâu cực kỳ siêng năng, cham chỉ, con đường làm giàu không gập ghềnh, cuộc sống đặc biệt thú vị tiến gần hơn tới ước mơ. 

Tuổi Tỵ

Gà gáy 3 tiếng báo canh vào rạng sáng mai (16/7): Nam Tào mở sổ gọi tên 3 con giáp thoát khỏi kìm kẹp của Thiên Cẩu hung tinh, công danh - tài lộc lên hương từ đây - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tỵ có vận phú quý vô cùng thịnh vượng, giàu sang không tưởng kể từ thứ Bảy, 16/7. Dẫu hiện tại đang khổ cực, nghèo hèn bao nhiêu họ vẫn có cơ hội đổi đời ngoạn mục, giàu sau một đêm. Vận may trời cho giúp mọi kế hoạch đầu tư, mọi quyết định kinh doanh đều mang về cho con giáp này nguồn lợi nhuận khổng lồ, tiền chất chật nhà.

Tỵ may mắn đến mức có thể trúng thưởng ở những trò may mắn, thậm chí trúng số độc đặc. Thế nên, trong thời gian tới Tỵ hãy tận dụng triệt để phúc phần của mình để kiếm được càng nhiều tiền càng tốt.

Người làm công ăn lương có thể được tăng lương, khen thưởng. Trong khi đó, người chưa có công việc sẽ tìm được việc làm phù hợp hơn với bản thân. Con giáp tuổi này không ngừng học hỏi, tích lũy, có nhiều kinh nghiệm để hoàn thành những dự án công việc khó khăn, hứa hẹn thu về nhiều thành quả.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi cho biết, 3 con giáp này sắp đón vận thế mới của mình. Tuy khó khăn là điều không thể tránh khỏi nhưng nhất định sẽ 'khổ tận cam lai', nhận trái ngọt thành tựu.

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