Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa mai (17/7) giờ lành đã điểm: Phật Bà hiển linh độ trì cho 3 con giáp qua cơn khổ ải, vét sạch lộc trời, phúc khí tràn đầy, tiền vào nhiều không kể siết

Tâm linh - Tử vi 16/07/2022 11:35

Theo tử vi, bước sang ngày chủ nhật tuần này, 3 tuổi được Thần Phật độ mệnh, lộc chạy vào nhà ào ào, thu tiền về đầy túi, hưởng phúc đến cuối đời.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi chủ nhật (17/7) cho biết, Ngọ sẽ bước sang trang mới của đời mình. Con giáp này được Phật Bà yêu quý bởi tính chính trực và có trách nhiệm nên sẽ được giúp đỡ để vượt qua sóng gió. Cứ nỗ lực kiên trì, vận khí sẽ tốt dần lên. Khi đó, công việc dù áp lực và vất vả nhưng nhìn chung vẫn đi đến kết quả cuối cùng khả quan như bản mệnh mong muốn.

Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa mai (17/7) giờ lành đã điểm: Phật Bà hiển linh độ trì cho 3 con giáp qua cơn khổ ải, vét sạch lộc trời, phúc khí tràn đầy, tiền vào nhiều không kể siết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của tuổi Ngọ trong thời gian tới vô cùng dồi dào. Thiên Tài soi chiếu giúp cho chỉ số may mắn của con giáp này tăng lên gấp bội, có thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền đầy tay. Ngoài thu nhập từ công việc chính, bản mệnh còn có nghề tay trái để hái ra tiền. Việc đầu tư kinh doanh trong thời gian này cũng khá thuận lợi.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần bản chất khá lanh lợi, thông minh. Họ ham học hỏi, học đâu hiểu đó và cũng là người rất kiên định với mục tiêu của mình. Khi đã xác định mục tiêu cụ thể, con giáp này thường tìm mọi cách để đạt được mục tiêu đó. Người tuổi này sẽ không dừng lại nếu không đạt được thứ mình mong đợi.

Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa mai (17/7) giờ lành đã điểm: Phật Bà hiển linh độ trì cho 3 con giáp qua cơn khổ ải, vét sạch lộc trời, phúc khí tràn đầy, tiền vào nhiều không kể siết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, đúng 0h đêm nay (17/7), cục diện Tam Hợp xuất hiện, tuổi Dần sẽ có khoảng thời gian tràn đầy hy vọng. Với những dự án đang ấp ủ, tuổi Dần đừng chần chờ gì nữa mà hãy nhanh chóng bắt tay vào thực hiện. Vận may về tiền bạc giúp con giáp tuổi Dần kiếm được khá nhiều tài lộc. Con giáp này cũng có cơ hội để từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình và ngày càng tiến gần đến mục tiêu mà mình đã định hơn.

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết, đúng 0h ngày 17/7 này, Phật Bà sẽ hiển linh mang lại năng lượng mới mẻ của con giáp tuổi Dậu. Nguồn cảm hứng sáng tạo được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có rất nhiều cách để con giáp này thu thập ý tưởng.

Kể từ thời điểm này trở đi, những người tuổi Dậu được ơn trên độ trì làm ăn phát đạt, của cải tăng lên. Người tuổi này buôn bán một vốn bốn lời. Những người còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ.

Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa mai (17/7) giờ lành đã điểm: Phật Bà hiển linh độ trì cho 3 con giáp qua cơn khổ ải, vét sạch lộc trời, phúc khí tràn đầy, tiền vào nhiều không kể siết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, con giáp tuổi Dậu còn được Thần Tài ban lộc nên làm ăn xuôi chèo mát mái, đầu tư sẽ sinh lời. Con giáp này làm kinh doanh được kỳ vọng sẽ vươn tới đỉnh cao, thu hái bộn tiền. Nhờ thành công trong sự nghiệp, họ mang đến cho gia đình cuộc sống khấm khá, sung túc hơn trước.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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