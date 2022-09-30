Thái Tuế mở gọng kìm đúng 0h đêm nay (1/10/2022): 3 con giáp 'khổ thế đủ rồi' đến lúc hưởng vinh hoa, cuộc đời sắp tới nở hoa tươi thắm, vạn sự trôi chảy 

Đúng 0h đêm nay (1/10/2022), con giáp tuổi Thìn được dự báo có tài vận tăng cao, vận may lớn nhỏ đều tới tấp gõ cửa nhà họ. Con giáp này làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích tốt, được cấp trên tin tưởng, trọng dụng.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là người giàu nghị lực, sống kiên cường, can đảm và giàu ý chí vươn lên. Họ cũng là người có chỉ số trí tuệ cảm xúc cao nhất trong 12 con giáp. Họ biết đối nhân xử thế nên được lòng mọi người. Con giáp này sống tình nghĩa và có trách nhiệm với những người xung quanh mình.

Những người sinh năm Mão khá nhạy cảm, dễ thu hút người khác phái và rất giàu lòng nhân ái. Trong công việc, người tuổi Mão cực nghiêm túc và theo đuổi yêu cầu rất cao nhưng lúc đời thường, họ lại thân thiện và tương đối mềm mỏng với tất cả mọi người.

Trong khi đó, người tuổi Thìn làm kinh doanh thì doanh số tăng lên, kiếm tiền cực đỉnh. Chưa hết, con giáp này có dịp tái ngộ với cố nhân, nhận được những lời khuyên, lời gợi ý quý báu cho công việc mình đang làm. Con giáp này làm việc chăm chỉ, hăng say, sáng tạo nên sẽ gặt hái được nhiều thành quả.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, đúng 0h đêm nay (1/10/2022), vận khí của người tuổi Mão cực kì thịnh vượng. Cuộc sống của họ gần như bước lên một nấc thang mới, sự nghiệp hanh thông, vạn sự suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc đủ đầy. Gia đạo có điềm lành, tài lộc vượng phát, càng cố gắng càng thu hoạch được nhiều. Vận may của họ sẽ đến từ nhiều hướng, cả trong công việc, tình duyên lẫn cuộc sống.

Thời gian sắp tới, khả năng phát tài của họ là rất lớn. Nếu có thể nắm bắt được cơ hội, Mão sẽ xoay chuyển cả số phận. Nhìn chung, càng về sau, phúc khí của họ càng tràn trề. Đặc biệt, trong khoảng thời gian cuối năm nay, người tuổi Mão nhất định đón nhận tin vui lớn trong công việc.

Tuổi Dậu

Dậu là một trong số những con giáp chu đáo, tận tâm, làm việc siêng năng nhất trong 12 con giáp. Người tuổi này không chỉ có năng lực làm việc mà còn nhiệt tình, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Họ thích làm việc thiện, sống rất tình cảm và hay thương người. Người tuổi Dậu cũng kiên trì, dũng cảm, không sợ thất bại, không ngại thử thách.

Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tháng 10 này, người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn trên đường tài vận. Chính bởi vậy, tài chính của họ trong tháng mới này dồi dào bất ngờ, của cải sẽ bất ngờ đổ tới từ nhiều nguồn. Dưới sự phù trợ của quý nhân, người tuổi Dậu được kỳ vọng sẽ có khởi đầu sáng sủa với công việc phụ bên lề, từ đó gia tăng thêm nữa nguồn thu nhập.

Cần lưu ý một điều là người tuổi Dậu cần tham gia nhiều hoạt động xã hội, cộng đồng hơn, có thế thì họ mới có thể "va" phải quý nhân và nhận được sự giúp đỡ từ người đó.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!