3 con giáp mua két sắt đựng tiền đi là vừa, tháng 10 sắp tới người thì lên chức, người lại trúng số độc đắc

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 21:44

Theo tử vi - tướng số, tháng 10 sắp tới chính là thời điểm thăng hoa của 3 con giáp sau. Họ sẽ gặp được những may mắn bất ngờ, thậm chí có thể là bước chuyển biến lớn trong thời gian sắp tới.

Tuổi Ngọ

Chúc mừng con giáp tuổi Ngọ nhé! Bạn hãy chuẩn bị tinh thần để chào đón những niềm vui bất ngờ trong tháng 10 sắp tới. Do tuổi Ngọ hiền lành, tốt tính nên đi đâu cũng được người khác giúp đỡ và quý nhân phù trợ. Bản thân những người này cũng rất thông minh, chân thành nên có khả năng gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống.

3 con giáp mua két sắt đựng tiền đi là vừa, tháng 10 sắp tới người thì lên chức, người lại trúng số độc đắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dự báo trong tháng 10 này, con giáp này được sao Hồng loan chiếu mệnh nên sẽ cực kì dư dả trong chuyện tiền bạc, sự nghiệp, đặc biệt là chuyện tình duyên khởi sắc nên, ai chưa có chồng có thể được cầu hôn, lập gia đình rồi thì có tin vui từ người thân.

Cơ hội là điều vô cùng quan trọng, trong cuộc sống, tuổi Ngọ đôi khi quá nhu mì nên hay bỏ lỡ, bạn hãy cố gắng nhanh nhẹn hơn nắm bắt thời cơ cho mình, đừng để người khác hớt tay trên nhé!

Tuổi Dậu

Dậu thường hiền lành, bao dung và nhân hậu. Con giáp này dễ tha thứ cho người khác và không suy nghĩ quá nhiều. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn sàng dang tay giúp đỡ. Đó cũng là lý do khiến Dậu được trời ban phúc lộc, hậu vận đủ đầy.

3 con giáp mua két sắt đựng tiền đi là vừa, tháng 10 sắp tới người thì lên chức, người lại trúng số độc đắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tháng 10 cho biết, Dậu có sự nghiệp, tài vận và cả đời sống tinh thần đều có cải thiện đáng kể. Dậu sẽ gặp nhiều may mắn hơn, có quý nhân giúp đỡ dẫn đường nên Dậu có thể kiếm được khối tài sản lớn.

Nếu có thể nắm bắt đúng cơ hội, người tuổi này không những làm ăn phát tài, có thu nhập cao hơn nhiều so với trước đây. Không những sự nghiệp vượng phát, con giáp này còn vượng vận đào hoa. Những ai đang độc thân sẽ sớm tìm được người phù hợp với mình.

Tuổi Hợi

Người sinh năm Hợi có tính cách hào sảng, nhiệt tình, hào phóng và có ngoại hình tốt, hơn nữa người cầm tinh con Lợn luôn tự tin vào bản thân, là con giáp đặc biệt dễ lan tỏa và hấp dẫn. Có vận số khá tốt trong tình yêu, vận trình tốt về mọi mặt, đôi khi gặp một số khó khăn, rắc rối nhưng con giáp này luôn có thể tìm cách vượt qua và giải quyết.

3 con giáp mua két sắt đựng tiền đi là vừa, tháng 10 sắp tới người thì lên chức, người lại trúng số độc đắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, bước sang tháng 10 sắp tới chính là thời gian kiếm được nhiều tiền nhất trong tháng này. Nhờ có thần tài nhét tiền vào túi nên Hợi làm gì cũng đại thắng, ôm về lợi nhuận cực lớn.

Càng có gan làm giàu, càng dám đương đầu với thử thách Hợi sẽ càng phát tài, muốn nghèo cũng chẳng được. Hơn cả, tình duyên của Hợi cũng ấm êm viên mãn, hạnh phúc nồng nàn.

Tháng 10 này, chiêm tinh dự báo sức hấp dẫn của Hợi sẽ tăng mạnh, tạo ra những thay đổi lớn trong mối quan hệ của con giáp này. Dám chắc, dù độc thân lâu năm Hợi vẫn có thể sẽ gặp được tri âm tri kỷ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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