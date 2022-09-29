Chúc mừng 3 con giáp là chủ nhân của giải độc đắc vào chiều mai (30/9/2022), hốt trọn lộc trời, bước lên đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 11:46

Khoảng thời gian khó khăn cuối cùng cũng qua đi, 3 con giáp may mắn này sẽ bất ngờ đổi vận, phất lên giàu có khiến ai nấy đều trầm trồ, ngưỡng mộ.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão luôn chăm chỉ, hết lòng vì công việc nhưng do đôi khi vì quá tự tin vào bản thân mà bỏ lỡ không ít cơ hội.

Chúc mừng 3 con giáp là chủ nhân của giải độc đắc vào chiều mai (30/9/2022), hốt trọn lộc trời, bước lên đỉnh vinh quang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, vào chiều mai (30/9/2022), Cát Tinh nhập mệnh, Thần Tài ưu ái, tài vận của con giáp này vô cùng khởi sắc, cộng với sự nhạy bén trong đầu tư nên thu nhập tăng lên phi mã. Tiền bạc không còn là vấn đề phải đau đầu của con giáp này nữa. 

Họ sẽ thu được nguồn lợi lớn từ công việc chính, lương bổng tăng nhanh chóng mặt, gấp nhiều lần so với tháng trước. Đây cũng là thời điểm lý tưởng nhất để tuổi Mão đầu tư kinh doanh. Mọi kế hoạch đề ra trước đó nên thực hiện ngay trong tháng này, kết quả thu về sẽ nằm ngoài mong đợi của bạn đấy, hãy mạnh dạn làm nhé.

Tuổi Ngọ

Người tuổi ngọ được nhận xét là thông minh, chăm chỉ, tháo vát, luôn muốn phấn đấu vươn lên để có được cuộc sống tốt nhất.

Chúc mừng 3 con giáp là chủ nhân của giải độc đắc vào chiều mai (30/9/2022), hốt trọn lộc trời, bước lên đỉnh vinh quang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, vào chiều mai (30/9/2022), Cát Tinh “Tương Tinh” và “Long Đức” xuất hiện trong cung mệnh, sự nghiệp của con giáp này sẽ có cơ hội chuyển biến tích cực. Người tuổi Ngọ sẽ phát huy được hết sở trường, tài năng của bản thân, không chỉ được cấp trên đánh giá cao trọng dụng mà còn gặt hái nhiều thành công.

Công việc thuận buồm xuôi gió sẽ giúp tài chính của người tuổi Ngọ thêm vững mạnh, tiền bạc tăng lên nhanh chóng, thu nhập có thể nói là tăng gấp đôi gấp ba thời gian trước. Chỉ cần nắm bắt tốt thời cơ vàng này thì chả mấy chốc đời Ngọ sẽ phất lên như diều gặp gió, thăng chức thăng lương ầm ầm, sống trong vinh hoa phú quý là điều dễ dàng.

Tuổi Tuất

Những người cầm tinh con giáp Tuất rất tài giỏi, khôn khéo. Họ biết đối nhân xử thế nên không làm mất lòng ai. Thời gian gần đây, do bị sao xấu chiếu mệnh nên con giáp tuổi Tuất dễ mất tiền của, gặp sự cố không đáng có.

Chúc mừng 3 con giáp là chủ nhân của giải độc đắc vào chiều mai (30/9/2022), hốt trọn lộc trời, bước lên đỉnh vinh quang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày cuối cùng của tháng 9 này (30/9/2022), con giáp tuổi Tuất có tài vận khởi sắc hơn. Họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Biết nắm bắt cơ hội, con giáp dần thăng hoa trong sự nghiệp, vận số ngày càng lên hương. Những người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, gặp được bạn làm ăn uy tín nên các thương vụ đều xuôi chèo, mát mái. Nhiều cơ hội đến với con giáp này. Họ được dự báo có thể đạt được thành tích tốt trong công việc, được cấp trên khen thưởng.

Đồng thời, người tuổi Tuất đang có ý định chuyển việc sẽ tìm được cơ hội công việc tốt hơn. Dù công việc bận rộn đến đâu, người tuổi này cũng cần dành thời gian để nghỉ ngơi hợp lý, tăng cường tập thể dục thể thao để giữ gìn sức khỏe.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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