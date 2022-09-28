Tưởng nghèo cả năm, ai ngờ 3 con giáp này âm thầm phất lên giàu sụ trong tháng 10 sắp tới, tài lộc tăng phi mã, làm đâu trúng đó

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 19:46

Đây sẽ là 3 con giáp gặp nhiều may mắn, mọi chuyện tốt lành, làm ăn phát đạt khi bước sang tháng 10 dương lịch sắp tới.

Tuổi Tý

Tưởng nghèo cả năm, ai ngờ 3 con giáp này âm thầm phất lên giàu sụ trong tháng 10 sắp tới, tài lộc tăng phi mã, làm đâu trúng đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tý rất thông minh, trung thực và đáng tin cậy. Theo tử vi dự báo, nếu những tháng đầu năm tuổi Tý làm ăn không được ưng ý thì bước sang tháng 10 sắp tới, nếu biết nắm bắt cơ hội, tuổi Tý sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

Những khó khăn trước đó đều được tháo gỡ, tiền tiết kệm liên tục nảy số tăng cao. Nếu là người kinh doanh thì bạn sẽ có đối tác tự tìm đến, chủ động hợp tác làm ăn, có nhiều đơn hàng, đạt được những thỏa thuận lớn. Lời khuyên là tốt nhất, bạn nên cố gắng và giữ hòa khí mềm mỏng để tránh rắc rối đến với mình. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ được cấp trên đánh giá cao, trao cho thêm cơ hội tăng thêm thu nhập. Một số người thậm chí sẽ được thăng chức, tăng lương.

Cuộc sống của họ tốt hơn trước. Người tuổi Tý đi xa có tin vui về. Họ kiếm tiền bằng nhiều cách khác nhau. Nỗ lực không ngừng giúp con giáp này xây dựng tương lai tốt đẹp phía trước. 

Tuổi Mùi

Tưởng nghèo cả năm, ai ngờ 3 con giáp này âm thầm phất lên giàu sụ trong tháng 10 sắp tới, tài lộc tăng phi mã, làm đâu trúng đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mùi sinh ra đã khéo léo, biết đối nhân xử thế. Họ là người giàu tham vọng, không chịu sống an phận thủ thường. Chính vì vậy, dù xuất thân bần hàn nhưng con giáp này vẫn có thể thành đạt trong công việc khi bước đến độ tuổi trung niên.

Theo tử vi học, tuổi Mùi sẽ có vận mệnh vượng khí, phát tài phát lộc khi bước sang tháng 10 sắp tới. Mùi sẽ không phải lo lắng về đường làm ăn kinh doanh. Nhìn chung, mọi thứ với tuổi Mùi sẽ suôn sẻ, diễn ra tốt đẹp, giàu có chỉ trong một đêm. Mùi hãy chuẩn bị tinh thần và những dự định lớn nhé bởi bạn sẽ có một khoản tiền lớn. Tuy nhiên, tuổi Mùi nên chú ý, hãy tiêu tiền biết tính toán, không phung phí và những thú chơi vô bổ.

Bằng nỗ lực của bản thân, con giáp tuổi này có thể gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Trong tương lai, con giáp này thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp, tài lộc vượng phát, kiếm tiền về đầy túi, có của ăn của để.

Tuổi Thìn

Tưởng nghèo cả năm, ai ngờ 3 con giáp này âm thầm phất lên giàu sụ trong tháng 10 sắp tới, tài lộc tăng phi mã, làm đâu trúng đó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh những người tuổi Thìn vốn dĩ có đầu óc vô cùng thông minh và linh hoạt. Họ sở hữu tính tình dễ thương, dễ chịu, dĩ hòa vi quý nên được mọi người yêu mến. Tuy nhiên, mới sinh ra không phải tuổi Thìn nào cũng được ngậm thìa vàng, phải có số mệnh đặc biệt hay may mắn lắm mới được sống trong nhung lụa.

Bước sang tháng 10 dương lịch sắp tới, vận tài lộc của tuổi Thìn sẽ tăng cao bước sang trang mới. Công việc làm ăn phát đạt, khách hàng liên tục tìm đến, tài lộc ào ào như nước. Nói chung, không cần phải quá vất vả mà tuổi Thìn vẫn nhận được những phần thưởng cao quý, giàu có, thăng hoa bất ngờ càng về cuối năm.

Lời khuyên dành cho Thìn là hãy mạnh dạn bắt tay thực hiện kế hoạch thay vì chỉ nói. Vận may tiền bạc tìm đến nên con giáp này có thể kiếm được nhiều tiền của, tích lũy được một số vốn lớn trong tương lai.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Nhà tiên tri lừng danh nhắc mệnh, đúng 0h đêm nay (29/9) Phật Bà ban phước lành: 3 con giáp đón nhận tài lộc bất ngờ, thức dậy thấy tiền vàng trong tay, vận mệnh hanh thông khởi sắc

Nhà tiên tri lừng danh nhắc mệnh, đúng 0h đêm nay (29/9) Phật Bà ban phước lành: 3 con giáp đón nhận tài lộc bất ngờ, thức dậy thấy tiền vàng trong tay, vận mệnh hanh thông khởi sắc

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 0h đêm nay (29/9), có 3 con giáp được Phật Bà nâng đỡ, đổi đời chỉ sau một đêm, sự nghiệp sắp tới phất lên như diều gặp gió, tình tiền đều viên mãn.

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