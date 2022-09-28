Trúng số độc đắc đúng 15h chiều mai (29/9): 3 con giáp như Phượng Hoàng tung cánh, tiền vô như nước, cuộc đời khởi sắc lên hương

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 07:18

Tử vi dự báo, đúng 15h chiều mai (29/9), có 3 con giáp vô cùng may mắn "đạp trúng hố vàng", công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền của chất đống đầy nhà.

Tuổi Sửu

Sửu là người chăm chỉ, siêng năng, cần mẫn, luôn biết tận dụng những cơ hội xung quanh để thay đổi bản thân ngày càng tốt hơn, với mong muốn tìm được thời cơ thăng hoa. So với những con giáp khác, người tuổi Sửu tuy rằng không gặp được nhiều may mắn nhưng lại có bản lĩnh phi thường, có thể vượt qua mọi khó khăn trắc trở mà không cần người khác giúp đỡ.

Trúng số độc đắc đúng 15h chiều mai (29/9): 3 con giáp như Phượng Hoàng tung cánh, tiền vô như nước, cuộc đời khởi sắc lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, đúng 15h chiều mai (29/9), tiền bạc có thể dễ dàng chảy vào túi Sửu. Con giáp này tiến bộ mỗi ngày, hạnh phúc, có những bước đột phá mới trong sự nghiệp, có tương lai tươi sáng, cuộc sống muôn màu, gia đình hòa thuận, được quý nhân chỉ đường.

Kể từ thời điểm này trở đi, con giáp Sửu có vô số đào hoa, cuộc đời thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, gặp nhiều may mắn. Sửu có tiềm năng khám phá lớn hơn trong tương lai, có thể đảm đương những nhiệm vụ quan trọng, được các cấp lãnh đạo coi trọng và đề bạt.

Tuổi Thìn

Thìn có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống sung túc, ấm no. Con giáp này khá tham vọng, muốn mọi thứ đều thật viên mãn. Thìn luôn yêu thương gia đình và tìm mọi cách để chăm sóc cho những người thân của mình một cách đầy đủ nhất.

Trúng số độc đắc đúng 15h chiều mai (29/9): 3 con giáp như Phượng Hoàng tung cánh, tiền vô như nước, cuộc đời khởi sắc lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, đúng 15h chiều mai (29/9) Thần Tài sẽ mang đến nhiều tin vui cho tuổi Thìn. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên con giáp này không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Thìn có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc. Tài lộc của Thìn ngày một dồi dào, đây chính là câu trả lời cho sự nỗ lực suốt bấy lâu nay của những chú Rồng.

Chỉ cần không ngừng cố gắng, thử thách bản thân, Thìn sẽ có nhiều may mắn hơn trong tương lai. Đặc biệt, chuyện tình cảm của Thìn cũng rất vui vẻ, hạnh phúc.

Tuổi Hợi

Hợi có tính cách mạnh mẽ, kiên định, có trách nhiệm và không ngừng tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đa số con giáp này đều có tham vọng, không muốn thua thiệt và sẽ gặt hái được thành công trong cuộc sống. Con giáp may mắn này sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thử thách, không ngại thất bại.

Trúng số độc đắc đúng 15h chiều mai (29/9): 3 con giáp như Phượng Hoàng tung cánh, tiền vô như nước, cuộc đời khởi sắc lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai (29/9) cho biết, những người tuổi Hợi có tài vận khá tốt. Do gặp được quý nhân nên con giáp này luôn gặp nhiều may mắn, giàu sang phú quý.

Tài vận của tuổi Hợi kể từ ngày mai vượng phát vô cùng, con giáp này đón nhận nhiều may mắn, tài lộc. Tiền bạc ầm ầm kéo về túi của con giáp này. Hợi còn được cao nhân chỉ bảo nên dễ dàng gặt hái nhiều thành công hơn. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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