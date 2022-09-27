Tổ Tiên nâng đỡ trong 3 ngày tới (28/9 - 30/9): 3 con giáp vượt qua mọi vận xui, vận trình hanh thông, đón tài lộc rực rỡ, tiền tài chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 19:20

Thầy tử vi chỉ rõ trong 3 ngày tới đây (28/9 - 30/9), những con giáp này được ơn trên phù hộ nên nhận nhiều may mắn trong cuộc sống.

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con dê trời sinh có ánh mắt sắc bén, đối nhân xử thế khéo léo, hiểu được khi nào có cơ hội, khi nào nên đầu tư. Không chỉ thế, khi làm việc, tuổi Mùi đặc biệt chú ý đến năng lực, vì vậy rất hiệu quả.

Tổ Tiên nâng đỡ trong 3 ngày tới (28/9 - 30/9): 3 con giáp vượt qua mọi vận xui, vận trình hanh thông, đón tài lộc rực rỡ, tiền tài chạm đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 ngày sắp tới đây (28/9 - 30/9), do có cát tinh soi chiếu, cộng với sự nhanh nhẹn của con giáp này nên dường như những cơ hội may mắn nhất, tốt nhất đều rơi tay người tuổi Mùi. Tài lộc của người tuổi Mùi nở rộ bất ngờ. Không chỉ có quý nhân giúp đỡ, chuyện gì cũng nhờ vào cố gắng của mình, tuổi Mùi thể hiện được sự quyết tâm đến cùng của mình để được thành công.

Trong giai đoạn này nếu người tuổi Mùi chịu khó sẽ có cơ hội kiếm được bộn tiền để tích lũy cho thời gian sắp tới. Vì vậy lời khuyên cho người tuổi Mùi là hãy cứ hết mình với công việc, cứ chân thành đối đãi với mọi người rồi Mùi sẽ nhận được trái ngọt cho mình, thành công viên mãn. 

Tuổi Tý

Tổ Tiên nâng đỡ trong 3 ngày tới (28/9 - 30/9): 3 con giáp vượt qua mọi vận xui, vận trình hanh thông, đón tài lộc rực rỡ, tiền tài chạm đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh những người tuổi Tý là con giáp cá tính, khôn ngoan và có ý chí mạnh mẽ hơn người. Tử vi cho biết, trong 3 ngày sắp tới (28/9 - 30/9) người tuổi Tý có cơ hội gặp được quý nhân của mình, người này sẽ giúp bạn có cơ hội tiếp cận với những lĩnh vực mới giúp bạn làm ăn và có thêm bước đột phá trong sự nghiệp của mình.

Về mặt tài chính đây là giai đoạn mà người tuổi Tý dành dụm một khoản cho tương lai. Cũng trong quãng thời gian này, người tuổi Tý sẽ gặp may mắn về chuyện tiền bạc nên hãy thử vận may của mình bằng vài tờ vé số nhé!

Lời khuyên dành cho người tuổi Tý chỉ cần nắm bắt tốt cơ hội sẽ đổi đời ngoạn mục, hốt hết tiền tài trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng không được. Riêng về đường tình duyên thì chỉ có người độc thân được hưởng lợi từ đào hoa vượng.

Tuổi Dậu

Tổ Tiên nâng đỡ trong 3 ngày tới (28/9 - 30/9): 3 con giáp vượt qua mọi vận xui, vận trình hanh thông, đón tài lộc rực rỡ, tiền tài chạm đỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu kể về những con giáp thuận buồn xuôi gió trong 3 ngày sắp tới (28/9 - 30/9) thì không thể nào thiếu tuổi Dậu. Nhờ có được sự trợ giúp ơn trên, nhân duyên và vận quý nhân tốt, người tuổi Dậu có những sự đột phá mới trong công việc và vươn đến những thành công đáng tự hào.

Con giáp may mắn này có cơ hội được tiếp xúc với những người đi trước và từ đó tích lũy được những bài học đáng quý cho bản thân sau này.

Thời gian này, Dậu sẽ nhận được sự hậu thuẫn to lớn, làm mọi việc đều xuôi thuận, tài lộc đổ về như thác khiến vận mệnh của con giáp này xoay chuyển bất ngờ. Đây sẽ là thời điểm vàng son khi mà Dậu làm đâu thắng đó, không gặp nhiều sự trắc trở. Nhìn chung vận trình của Dậu trong 3 ngày cuối cùng của tháng 9 sẽ khởi sắc tốt đẹp, tình tiền phấp phới, trọn vẹn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

Chịu khổ thêm ít ngày nữa thôi, bước sang tháng 10 vạn sự hanh thông với 3 con giáp này, một bước lên hương, đón nhiều tin vui tốt lành

Chịu khổ thêm ít ngày nữa thôi, bước sang tháng 10 vạn sự hanh thông với 3 con giáp này, một bước lên hương, đón nhiều tin vui tốt lành

Những con giáp may mắn nhất trong tháng 10/2022 dương lịch một khi đã bắt tay vào làm bất cứ công việc gì đều dễ dàng đạt được thành công.

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