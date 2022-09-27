Chịu khổ thêm ít ngày nữa thôi, bước sang tháng 10 vạn sự hanh thông với 3 con giáp này, một bước lên hương, đón nhiều tin vui tốt lành

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 17:50

Những con giáp may mắn nhất trong tháng 10/2022 dương lịch một khi đã bắt tay vào làm bất cứ công việc gì đều dễ dàng đạt được thành công.

Tuổi Ngọ

Chịu khổ thêm ít ngày nữa thôi, bước sang tháng 10 vạn sự hanh thông với 3 con giáp này, một bước lên hương, đón nhiều tin vui tốt lành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ có những bước phát triển rõ rệt trong tháng 10 này là nhờ những cố gắng, nỗ lực không ngừng, biết cách khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt thời gian vừa qua. Sự năng nổ, hoạt bát cũng giúp Ngọ rất nhiều trong việc mở rộng các mối quan hệ. Sắp tới, Ngọ sẽ cùng bạn bè, đồng nghiệp thực hiện nhiều nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi.

Trên phương diện tài chính, người tuổi Ngọ làm nghề tự do hoặc có các công việc tay trái sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động. Trong khi đó, tuổi Ngọ làm ăn kinh doanh vừa quyết đoán, vừa biết lắng nghe sẽ chạm tay vào những cơ hội triển vọng, giúp số tiền trong tài khoản tăng lên nhanh chóng.

Chuyện tình cảm của Ngọ có bước phát triển tích cực. Con giáp này biết phát huy nét quyến rũ của mình, nhờ thế mà họ nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của mọi người.

Tuổi Thìn

Chịu khổ thêm ít ngày nữa thôi, bước sang tháng 10 vạn sự hanh thông với 3 con giáp này, một bước lên hương, đón nhiều tin vui tốt lành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thìn tính cách chân thành, thân thiện, khi gặp chuyện không nóng nảy, bốc đồng, rất thân thiện với những người xung quanh, không lùi bước trước khó khăn, luôn có thái độ sống tích cực, tài vận hanh thông.

Bước sang tháng 10 này, những cơ hội tốt xung quanh người tuổi Thìn sẽ dần xuất hiện, khiến bạn đếm tiền mỏi tay, của cải đến từ tứ hướng, cuộc sống tươi đẹp đang chờ đợi bạn ở phía trước. Đồng thời, vì giỏi đầu tư mạo hiểm và dám chấp nhận rủi ro, như người ta vẫn nói “Có bỏ ra sẽ ắt có nhận lại”, bạn không cần quá lo lắng về những khoản đầu tư của mình.

Nếu Thìn có thể nhanh chóng đưa ra quyết định khi gặp sự cố, bạn sẽ đạt được những kết quả rất đáng tự hào. Vì tháng này vận may nằm trong tầm tay, chỉ cần chăm chỉ phát huy hết sở trường của mình thì bạn sẽ sớm đạt được những gì mình muốn.

Tuổi Tuất

Chịu khổ thêm ít ngày nữa thôi, bước sang tháng 10 vạn sự hanh thông với 3 con giáp này, một bước lên hương, đón nhiều tin vui tốt lành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Tuất năm 2022 về sự nghiệp cho thấy, mọi thứ sẽ suôn sẻ trong sự nghiệp đối với con giáp này trong tháng 10 này. Trên thực tế, Tuất đang có cơ hội khá tốt để được thăng chức. Nếu như có một cơ hội nghề nghiệp mới, hãy đón nhận nó, đặc biệt nếu công việc ấy được giới thiệu bởi một người bạn.

Nếu Tuất muốn bắt đầu một công việc kinh doanh mới, hãy bắt đầu ngay trong tháng 10. Tương tự, nếu con giáp này muốn mở rộng hoạt động kinh doanh hiện tại của mình, đây chính là thời điểm thích hợp. Tháng 10 dự báo về tiền bạc, Tuất sẽ có nhiều màu xanh trong tương lai tài chính của mình. May mắn đang đứng về phía những người tuổi Tuất, vì vậy nếu đã ấp ủ kế hoạch từ lâu thì bây giờ chính là thời điểm tốt để thử.

Tuất sẽ gặp may mắn trong tài chính. Bên cạnh đó, nếu Tuất có dư tiền trong ngân hàng, đây có thể là năm để con giáp này có thể mua căn nhà đầu tiên của mình hoặc đầu tư vào thị trường chứng khoán.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Còn vài ngày nữa sẽ bước sang tháng 10, bên cạnh công việc thì mọi người vẫn luôn nỗ lực không ngừng với hy vọng được Thần Tài chiếu cố nồng hậu. Dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất tháng 10 về tài lộc cũng như tình duyên, cùng xem tình hình của bạn thế nào nhé!

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