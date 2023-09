Tử vi đúng 3 ngày cuối cùng của tháng 9/2022 (28, 29, 30/9): tranh thủ vận khí đang lên cao, 3 con giáp kiếm tiền cực khủng, đầu tư đâu thắng đó, không sợ thất bại

Tý thuộc tuýp người thông minh, ứng biến nhanh chóng với mọi trường hợp. Khi gặp những tình huống nguy cấp nhất, con giáp này thường thoát nạn dễ dàng do sở hữu một tư duy linh hoạt và nhanh nhẹn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 3 ngày sắp tới (28, 29, 30/9) cho thấy, Thần Tài chiếu rọi giúp người tuổi Dần cũng góp tên trong danh sách những con giáp may mắn. Chỉ cần Dần nhanh nhạy nắm bắt thời cơ và quyết đoán lựa chọn những điều mà bạn thấy phù hợp với công việc, sự nghiệp mình đã chọn thì không khó để chạm tới thành công.

Đặc biệt, may mắn còn mỉm cười với bạn trong lĩnh vực tài chính. Dần có thể tranh thủ thời điểm này để đầu tư kinh doanh, mang về một khoản lợi nhuận kha khá cho bản thân, qua đó cải thiện nhanh chóng chất lượng cuộc sống hiện cho mình và cả người thân.

Tuổi Tuất

Vào ngày 28, 29 và 30/9, hai sao tốt của người tuổi Tuất là Thổ công và Nguyệt thực hàng ngày sẽ mang lại may mắn, tài lộc đến mỗi ngày. Điều tốt lành sẽ đến với những người tuổi Tuất, công việc hanh thông, có tiến triển lớn, về mặt tài lộc cũng rất tốt, vận may thuận lợi thuận buồm xuôi gió, sẽ có nhiều của cải may mắn. Có tất cả các cách tốt để kiếm tiền, và bạn cần phải nỗ lực cải thiện bản thân để nắm bắt cơ hội.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt. Những khoản đầu tư của Tuất trước đây sẽ sinh lời. Tài vận của người tuổi này đang trong giai đoạn tăng tiến. Tuất được Thần Tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó, vận may tới tấp gõ cửa.

Trong thời gian này, người tuổi Tuất nên tập trung phát huy thế mạnh của mình thay vì lấn sân sang những lĩnh vực không phải thế mạnh.

* Thông tin trong bài amng tính tham khảo, chiêm nghiệm!