3 con giáp chính thức 'vượt vũ môn' thành công đúng 5 ngày tới (1/10/2022): thoát khỏi kìm kẹp, vận xui tan biến, may mắn tới tấp, cuộc sống sắp tới trải đầy hoa hồng

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 18:44

Đúng 5 ngày sắp tới đây, cũng là thời điểm bước sang tháng 10 dương lịch, 3 con giáp may mắn chưa từng có, thoát khỏi những xui xẻo trong thời gian qua, cuộc sống hanh thông bội phần.

Tuổi Tý

Cơ hội để cải thiện tình hình tài chính của người tuổi Tý sẽ đến trong 5 ngày tới (1/10/2022). Với người làm công ăn lương, bạn đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra, gây ấn tượng với cấp trên nên rất có thể, Tý sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nóng, thậm chí là được thăng chức, tăng lương, khiến đời sống gia đình được cải thiện hơn trước rất nhiều.

3 con giáp chính thức 'vượt vũ môn' thành công đúng 5 ngày tới (1/10/2022): thoát khỏi kìm kẹp, vận xui tan biến, may mắn tới tấp, cuộc sống sắp tới trải đầy hoa hồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu là người làm nghề tự do hoặc có các công việc tay trái, tin rằng với sự cần cù, chăm chỉ của mình trong suốt thời gian qua, bạn cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động.

Người làm ăn kinh doanh là con giáp kiếm tiền giỏi, có tư duy khá độc lập và kiên định trong khoảng thời gian trước đó, và nay chính là lúc bạn được tận hưởng trái ngọt do chính tay mình chăm bẵm. Bằng tài trí và bản mệnh của mình - người tuổi Tý hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng để gia tăng tài lộc, gây dựng cuộc sống phú quý, dư dả.

Tuổi Dậu

Những người sinh tuổi Dậu luôn năng nổ, tràn đầy nhiệt huyết. Họ là con giáp tài giỏi, sáng tạo và luôn là chủ nhân của những ý tưởng mới lạ. Con giáp này khá cầu toàn, luôn đưa ra những yêu cầu cao với bản thân và những công sự. Nếu quyết tâm trong công việc, con giáp tuổi Dậu có thể đạt tới thành công trong thời gian ngắn. Họ được đồng nghiệp nể phục, cấp trên tin tưởng.

3 con giáp chính thức 'vượt vũ môn' thành công đúng 5 ngày tới (1/10/2022): thoát khỏi kìm kẹp, vận xui tan biến, may mắn tới tấp, cuộc sống sắp tới trải đầy hoa hồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 5 ngày tới đây (1/10/2022) là thời điểm con giáp tuổi Dậu có những bứt phá ngoạn mục trong công việc. Người làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích tốt, có cơ hội thăng chức, tăng lương. Những người có ý định chuyển công việc thì đây là cơ hội tốt để họ tìm kiếm những cơ hội mới.

Bằng năng lực và sự đam mê trong công việc, họ sẽ nhanh chóng gây được ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng. Trong khi đó, người tuổi Dậu làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, gặp được bạn làm ăn uy tín.

Tuổi Hợi

Theo tử vi cho biết, đường tài lộc của người tuổi Hợi đúng 5 ngày tới (1/10/2022) cực kỳ hanh thông, có được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, thu được nhiều tài lộc giúp kinh tế vững vàng hơn, không bị phụ thuộc ý kiến của người khác.

3 con giáp chính thức 'vượt vũ môn' thành công đúng 5 ngày tới (1/10/2022): thoát khỏi kìm kẹp, vận xui tan biến, may mắn tới tấp, cuộc sống sắp tới trải đầy hoa hồng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tháng 10 này, những người tuổi Hợi được Thần Tài chiếu cố nhiệt tình, làm việc gì cũng sinh lời, cuộc sống viên mãn. Ở lĩnh vực nào người tuổi Hợi cũng gặt hái được thành quả tốt đẹp, phù hợp với công sức đã bỏ ra. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương, hay được thưởng xứng đáng công sức của mình bỏ ra - đây là giai đoạn người tuổi Hợi minh mẫn, sáng suốt, có những quyết định đúng đắn.

Với những người làm ăn kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, nguồn tiền quy vòng đều đặn... rất có thể sẽ có cơ hội giúp người tuổi Hợi có thể ký kết được những hợp đồng mới, có giá trị lớn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Mùng 1 sớm mai mùng 2 đầu tháng mở cửa đón Thần Tài: 3 con giáp tha hồ hưởng lộc suốt tháng 9 âm lịch, vận đỏ như son, tiền vào như nước, muốn gì được nấy

Mùng 1 sớm mai mùng 2 đầu tháng mở cửa đón Thần Tài: 3 con giáp tha hồ hưởng lộc suốt tháng 9 âm lịch, vận đỏ như son, tiền vào như nước, muốn gì được nấy

Thầy tử vi dự báo rằng, bước sang tháng 9 âm lịch này, có 3 tuổi số mệnh đỏ rực, làm gì cũng thành công viên mãn.

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