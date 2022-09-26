Cát Tinh trợ vận, Phật Bà nâng đỡ: 3 con giáp thắng lợi lớn đúng 7 ngày tới đây (3/10/2022), sự nghiệp thăng hoa, chấm dứt đói nghèo, tiền ào ào chảy về túi

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 11:50

Đúng 7 ngày tới đây (3/10) vận khí hanh thông, 3 con giáp này được Thần Tài ưu ái ban tặng tài lộc dồi dào, tiền bạc hanh thông hơn hẳn trước đó, túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi được biết đến với tính tình ít nói, làm nhiều, đôn hậu. Họ làm việc gì cũng tỉ mỉ, đáng tin cậy. Con giáp này còn giỏi giao tiếp, biết cách thuyết phục người khác làm theo ý mình. Tuy vây, nhưng đôi khi họ cũng tỏ ra nóng nảy, bảo thủ, không chịu tiếp thu ý kiến góp ý từ người khác.

Cát Tinh trợ vận, Phật Bà nâng đỡ: 3 con giáp thắng lợi lớn đúng 7 ngày tới đây (3/10/2022), sự nghiệp thăng hoa, chấm dứt đói nghèo, tiền ào ào chảy về túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 7 ngày tới đây (3/10), con giáp tuổi Mùi được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, tiền bạc đến nhà. Vận may đến không ngừng khiến con giáp này làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái, hanh thông thuận lợi. 

Trong thời gian tới đây, con giáp này sẽ nhận được thêm công việc, dự án nên nguồn lợi nhuận mang về sẽ rất lớn. Người tuổi này làm kinh doanh cũng gặp được quý nhân phù trợ. Họ nhận thêm được những lời khuyên quý giá để quyết đoán hơn trên thương trường. Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ nên được trời ban phúc lộc, có thể tất toán nợ nần, tiền tài dư dả.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là người giàu nghị lực, sống kiên cường, can đảm và giàu ý chí vươn lên. Họ cũng là người có chỉ số trí tuệ cảm xúc cao nhất trong 12 con giáp. Họ biết đối nhân xử thế nên được lòng mọi người. Con giáp này sống tình nghĩa và có trách nhiệm với những người xung quanh mình.

Cát Tinh trợ vận, Phật Bà nâng đỡ: 3 con giáp thắng lợi lớn đúng 7 ngày tới đây (3/10/2022), sự nghiệp thăng hoa, chấm dứt đói nghèo, tiền ào ào chảy về túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian 7 ngày tới (3/10), con giáp này liên tiếp nhận được tin vui trong cuộc sống. Do được quý nhân giúp đỡ nên công việc hanh thông, làm một mà thu ba, thu bốn nên thu nhập cũng vì thế mà tăng cao. Ngoài ra chuyện tình cảm, hôn nhân trong thời gian của người tuổi Dậu diễn ra như ý.

Trong thời gian này, người làm kinh doanh thì doanh số tăng lên, kiếm tiền cực đỉnh. Chưa hết, con giáp này có dịp tái ngộ với cố nhân, nhận được những lời khuyên, lời gợi ý quý báu cho công việc mình đang làm. Con giáp này làm việc chăm chỉ, hăng say, sáng tạo nên sẽ gặt hái được nhiều thành quả.

Tuổi Hợi

Phàm thuộc con giáp này vô cùng năng động, đa kỹ năng và không ngừng theo đuổi hoài bão, ước mơ, cho đến khi nó trở thành hiện thực thì họ mới yên lòng, bằng không còn thôi thúc bản thân cố gắng không ngừng. 

Cát Tinh trợ vận, Phật Bà nâng đỡ: 3 con giáp thắng lợi lớn đúng 7 ngày tới đây (3/10/2022), sự nghiệp thăng hoa, chấm dứt đói nghèo, tiền ào ào chảy về túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 7 ngày tới (3/10) bật mí, được Thần Tài trợ mệnh, việc làm ăn của người tuổi Hợi ngày càng thuận lợi, buôn bán kinh doanh đắt khách, đòi được khoản nợ cũ… Hơn thế, nhân duyên hanh thông, tình cảm êm đềm giúp tinh thần bản mệnh thêm vững vàng, cứ vậy mà tiến thẳng đến mục tiêu đã đề ra trước đó. 

Theo đó, mọi việc được tuổi Hợi sắp xếp và xử lý đâu ra đó, mọi thứ trở nên đơn giản, không quá phức tạp, có thể dễ dàng nắm bắt thành công và của cải. Nói rằng đây là giai đoạn “làm giàu không khó” của đương số cũng không phải quá phô trương! 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

'Nước chảy chỗ trũng' đúng 5 ngày tới đây (27/9 - 1/10): 3 con giáp rộng đường thăng tiến, mở cửa đón tiền chảy về, phát tài phát lộc, đổi đời ngoạn mục

'Nước chảy chỗ trũng' đúng 5 ngày tới đây (27/9 - 1/10): 3 con giáp rộng đường thăng tiến, mở cửa đón tiền chảy về, phát tài phát lộc, đổi đời ngoạn mục

Trong 5 ngày sắp tới đây (27/9 - 1/10), 3 con giáp sau đây sẽ được Thần Tài chiếu cố, tài lộc bùng nổ, hưởng thụ cuộc sống một cách trọn vẹn nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 2 giờ 17 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 7 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch