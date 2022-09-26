Đúng 16h00 chiều nay (1/9 âm lịch) Phật Bà hiển linh: 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ vận đỏ như son, tiền đổ về ầm ầm, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 06:46

3 con giáp được Phật bà phù hộ vào đúng mùng 1 tháng 9 âm lịch, cả tháng ăn nên làm ra, tiền vào như nước, cuộc sống dư dả, vui vẻ hạnh phúc.

Tuổi Tỵ

Đúng 16h00 chiều nay (1/9 âm lịch) Phật Bà hiển linh: 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ vận đỏ như son, tiền đổ về ầm ầm, đại phú đại quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, trong năm Nhâm Dần 2022, người tuổi Tỵ ít đi đường vòng trong sự nghiệp. Họ có nhiều quý nhân do đó công việc ngày càng khởi sắc. Con giáp này cũng có tâm tính ôn hòa, nhún nhường. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến trước đây họ không thành công trong công việc.

Đôi khi cần nóng nảy, dứt khoát, quyết đoán mới khiến người khác nể sợ, công việc sẽ hanh thông hơn. Tử vi dự báo, đúng 16h00 mùng 1/9 âm lịch này, sau khi mở rộng cửa đón Thần Tài, con giáp tuổi Tỵ cũng mở rộng cửa đón quý nhân.

Nhờ đó, vận may đến với họ nhiều hơn, tài lộc hanh thông, họ làm việc gì cũng tự tin và dứt khoát hơn, giúp họ thành công hơn. Cuộc sống trong năm Nhâm Dần của con giáp tuổi Tỵ rất tốt đẹp, ít gặp xui xẻo, mọi sự như ý.

Tuổi Mão

Đúng 16h00 chiều nay (1/9 âm lịch) Phật Bà hiển linh: 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ vận đỏ như son, tiền đổ về ầm ầm, đại phú đại quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão được trời ban vô số phúc lành từ khi sinh ra. Vậy nên, ngay từ thuở nhỏ Mão đã may mắn hơn người, cuộc sống thuận lợi vô cùng. Nhờ thông minh, khôn khéo lại có chí tiến thủ nên Mão nhất định sẽ làm giàu thành công.

Tử vi cho biết, mùng 1/9 âm lịch năm Nhâm Dần này, những người tuổi Mão được Thần Tài chiếu mệnh nên tài lộc vô cùng vượng phát. Đặc biệt, con giáp may mắn làm đâu thắng đó, quý nhân giúp đỡ, vận trình khởi sắc.

Mọi xui xẻo đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phú quý, may mắn ập vào nhà của họ tới tấp. Tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ hưởng thụ chính là phúc phận trời ban cho Mão. Con giáp này sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần vung tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ. Cuộc đời cứ thể thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Tuất

Đúng 16h00 chiều nay (1/9 âm lịch) Phật Bà hiển linh: 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ vận đỏ như son, tiền đổ về ầm ầm, đại phú đại quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuất là những người tài năng, cần cù và chăm chỉ. Con giáp này cũng là người kiên trì trong công việc. Đã làm việc gì, Tuất thường nỗ lực làm đến cùng chứ không vì khó khăn mà nản lòng, bỏ cuộc.

Theo tử vi dự báo, đúng 16h00 chiều nay (mùng 1/9 âm), người tuổi này gặp nhiều may mắn, phước lành trong công việc. Được Thần Tài phù hộ, tài vận của con giáp này dồi dào hơn thấy rõ. Nhờ có Thần Tài chiếu mệnh rất nhiều cơ hội đổi đời sẽ tìm đến tận cửa nhà Tuất. Con giáp này sẽ là đâu thắng đó, gom về khối lợi nhuận khổng lồ, muốn nghèo cũng chẳng được. 

Đường tình duyên của tuổi Tuất trong tháng 9 âm lịch này khá tốt đẹp nhờ có tương hợp. Những giông gió của cuộc đời không làm cho Tuất và đối phương lùi bước mà càng gắn kết hai người lại với nhau hơn, tình yêu ngày càng thắm thiết, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai phía trước.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Thiên cơ tiết lộ: bước sang tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn công việc làm ăn thuận lợi trôi chảy, sự nghiệp 'cất cánh'

Thiên cơ tiết lộ: bước sang tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn công việc làm ăn thuận lợi trôi chảy, sự nghiệp 'cất cánh'

Bước sang tháng 9 âm lịch, những con giáp này được dự đoán sẽ gặp điều may. Sự nghiệp của họ dần sẽ khởi sắc giúp họ kiếm thêm thu nhập.

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